Зумеры скупают квартиры в Воркуте по цене iPhone

«Средняя целевая аудитория интересующихся — молодые от 20 до 30 лет. Больше всех покупателей, как делятся риелторы, с новых территорий РФ: ДНР и ЛНР. Также недвижимость часто берут те, кто недавно развёлся. В среднем купить двушку (40−60 кв. метров) в Воркуте можно от 200 тысяч рублей, а снять на месяц — за 9−30 тысяч», — пишет Telegram-канал Baza.