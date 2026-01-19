Зумеры скупают квартиры в Воркуте по цене iPhone

Интерес объясняется крайне низкими ценами за квадратный метр, большими площадями жилья и возможностью работать удалённо.
По словам местных риелторов, в Воркуте покупают квартиры как для личного проживания, так и под инвестиции — аренда в городе остаётся дорогой и востребованной.
«Средняя целевая аудитория интересующихся — молодые от 20 до 30 лет. Больше всех покупателей, как делятся риелторы, с новых территорий РФ: ДНР и ЛНР. Также недвижимость часто берут те, кто недавно развёлся. В среднем купить двушку (40−60 кв. метров) в Воркуте можно от 200 тысяч рублей, а снять на месяц — за 9−30 тысяч», — пишет Telegram-канал Baza.
В Мурманске двухкомнатные квартиры стоят от 3 млн рублей, однокомнатные — в среднем около 1,5 млн. Руководитель местного агентства недвижимости Александр Воробьёв отмечает устойчивый спрос со стороны покупателей 24−35 лет из Крыма, Челябинска, Москвы и Санкт-Петербурга.
«Также риелтор сообщил о внезапном “буме” на посуточную аренду жилья. Количество объявлений выросло в два раза за последние полтора года. Рынок длительной аренды также укрепился из-за большого туристического потока и приезжающих молодых военных и учёных — квартиры снимают сразу на 6 месяцев — год», — указало издание.
Самым дорогим городом Заполярья стал Новый Уренгой. По данным директора агентства недвижимости Виктории Александровой, однокомнатную квартиру здесь можно снять примерно за 40 тысяч рублей в месяц, а покупка жилья начинается от 4 млн рублей.
«В город активно приезжают музыканты, медики и молодые семейные пары от 18 до 25 лет на фоне появившихся субсидий и программ поддержки. Как сообщает риелтор, активный наплыв молодёжи из Сибири, Краснодара, Алтая и Ставропольского края фиксируется последние 2 года», — пишет Telegram-канал.
Ранее сообщалось, что россияне стали на 25% реже интересоваться покупкой жилья за рубежом. Такая недвижимость больше не считается выгодной инвестицией.