Зумеры считают Михаила Боярского главным крашем среди советских знаменитостей

Российский актер и певец Михаил Боярский занял первое место в рейтинге крашей среди советских звезд. Результат был получен в ходе опроса, в котором приняли участие россиянки от 18 до 25 лет. Артиста выбрали 23% девушек.
Главными отличительными признаками Боярского были названы шляпа (30,6%), роль д’Артаньяна в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера» (18%), усы (16,5%) и песня «Зеленоглазое такси» (16%). Об этом пишет «Афиша Daily», ссылаясь на данные «Дзена».
В топ знаменитостей, которых считают привлекательными девушки-зумеры, также попали музыкант Владимир Высоцкий (11%), актеры Олег Янковский (8%), Вячеслав Тихонов (7,9%) и Василий Лановой (4%), космонавт Юрий Гагарин (4%), певец Эдуард Хиль (3,5%) и актер Андрей Миронов (3%).
Юноши же в качестве любимой советской звезды выбрали Ларису Гузееву (9,8%). В рейтинг также вошли актрисы Светлана Светличная (8,7%) и Алиса Фрейндлих (6,3%), певица Людмила Гурченко (4%) и другие.
Ранее Михаил Боярский заявил, что не собирается помогать своей внучке Кате стать певицей.