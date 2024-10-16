Зумеры рассказали, как они ищут хобби

В видеосервисе TikTok появились видео, в которых зумеры рассказывают о своих хобби и о том, что они выбирают их так, чтобы они были «необычными и загадочными». Об этом пишет «Афиша Daily».
Блогер Мелле Минхуэй поделилась, что она хочет иметь хобби, которое будет делать ее загадочной. Девушка уже занимается пилатесом, много читает, катается на роликах, «но хочет добавить остринки». В комментариях к видео пользователи советуют ей обратить внимание на фехтование, тайский бокс, стрельбу из лука, фридайвинг и даже таксидермию — изготовление чучел животных.
Сейчас Минхуэй занимается хобби-шоппингом — вовлекается в новые занятия. Однако бросает она от большинства увлечений через пару недель.
Поиск новых хобби сейчас особенно популярен среди зумеров. Многие из них пытаются самореализоваться посредством новых увлечений, в которых смогут проявить свою индивидуальность. Это может быть хорошей базой для построения идентичности.
Тиктокеры публикуют списки хобби, на которые стоит обратить внимание, чтобы «найти себя, научиться новому и встретить соулмейтов». Так, они советуют заняться флористикой, изучением новых языков, изготовлением свечей и графическим дизайном.
Некоторые девушки признались, что хотели бы иметь уникальное хобби, чтобы выглядеть более привлекательными для парней. Другие пользователи TikTok утверждают, что редкие увлечения вызывают любопытство и желание узнать собеседника получше.
Ранее стало известно, что зумеры сверяют гороскопы коллег перед устройством на работу.