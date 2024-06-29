Зумеры назвали условия аренды мечты

При выборе квартиры большинству зумеров (62%) важен эстетичный ремонт, наличие мебели, базовой, а также дополнительной техники — кондиционера, посудомоечной машины и сушилки для белья. Кроме того, представители молодого поколения хотели бы иметь рядом с домом несколько супермаркетов, пункты выдачи онлайн-заказов, а также «зеленые зоны» для прогулок.