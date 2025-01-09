Как цифровизация мешает зумерам в поиске настоящей любви: мнение эксперта

Быстрые эндорфины
С рождения зумеры привыкли к так называемым «быстрым эндорфинам» — гормонам удовольствия, которые можно легко и быстро получить благодаря современным технологиям. Согласно исследованиям, это приводит к проблемам в построении длительных романтических отношений.
«То, что старшее поколение может воспринимать как отказ от общепринятых ценностей, в психологии можно обозначить как девиантное поведение», — считает Гринвальд. Однако, как подчеркивает эксперт, это поведение не всегда негативно и может быть связано с нейропсихологическими корнями, вытекающими из цифровизации.
Быстрые эндорфины вытесняют обычные, которые мы получаем, прилагая усилия. Например, для того, чтобы насладиться фильмом, нужно выделить время, выбрать картину и погрузиться в неё. В отличие от этого, современные технологии предлагают легкий доступ к удовольствиям — доставку еды, короткие видео и приложения для знакомств.
Это создает иллюзию простоты в отношениях: не подошел один партнер — легко найти другого, просто «свайпнув» в приложении.
Проблемы в отношениях
Среди основных трудностей, которые испытывают молодые люди, — сложности в доверии, трудности с выбором между личными удобствами и нуждами партнера, а также общее ощущение эмоционального голода. Зумеры часто сталкиваются со сложностью в построении длительных романтических отношений из-за:
- проблем с доверием и ожиданиями;
- нежелания отдавать что-либо партнеру;
- страха и ощущения бессмысленности в деторождении;
- проблем с самоидентификацией.
По словам эксперта, все это может привести к депрессивным эпизодам и потере внутренней мотивации.
Пути решения
Для восстановления положительного эмоционального состояния психотерапевт рекомендует молодым людям искать способы получать эндорфины естественным путем. Это может быть:
- полноценное прослушивание музыки;
- просмотр фильмов с погружением;
- полезные увлечения и хобби;
- спорт и длительные прогулки на свежем воздухе;
- ритуалы, связанные с получением вкусной пищи (поход в ресторан или кафе, проникнуться атмосферой, задуматься над вкусовыми ощущениями).
Эксперт заключила, что эти простые действия помогут не только повысить уровень счастья, но и вернуть искренность и глубину в отношения. Проблемы, с которыми сталкиваются зумеры, требуют внимания и понимания. Важно помнить, что за каждым «быстрым» удовольствием стоит необходимость в настоящих, глубоких чувствах и отношениях. Понимание и принятие этих вызовов может стать первым шагом к созданию более здоровых и устойчивых связей в жизни молодого поколения.
Ранее сообщалось, что пока миллениалы и бумеры шутили про зумеров, в мире уже выросло поколение «Альфа», а теперь, с 1 января, даже оно не является самым молодым.