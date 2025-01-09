Как цифровизация мешает зумерам в поиске настоящей любви: мнение эксперта

Эксперт заключила, что эти простые действия помогут не только повысить уровень счастья, но и вернуть искренность и глубину в отношения. Проблемы, с которыми сталкиваются зумеры, требуют внимания и понимания. Важно помнить, что за каждым «быстрым» удовольствием стоит необходимость в настоящих, глубоких чувствах и отношениях. Понимание и принятие этих вызовов может стать первым шагом к созданию более здоровых и устойчивых связей в жизни молодого поколения.