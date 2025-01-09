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Как цифровизация мешает зумерам в поиске настоящей любви: мнение эксперта

Сегодняшнее молодое поколение сталкивается с проблемами в построении романтических отношений. Психотерапевт и магистр психологических наук Марина Гринвальд объяснила ВФокусе Mail, почему молодые люди испытывают трудности в этой сфере и как цифровизация влияет на их эмоциональное состояние.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Быстрые эндорфины

С рождения зумеры привыкли к так называемым «быстрым эндорфинам» — гормонам удовольствия, которые можно легко и быстро получить благодаря современным технологиям. Согласно исследованиям, это приводит к проблемам в построении длительных романтических отношений.

«То, что старшее поколение может воспринимать как отказ от общепринятых ценностей, в психологии можно обозначить как девиантное поведение», — считает Гринвальд. Однако, как подчеркивает эксперт, это поведение не всегда негативно и может быть связано с нейропсихологическими корнями, вытекающими из цифровизации.

Быстрые эндорфины вытесняют обычные, которые мы получаем, прилагая усилия. Например, для того, чтобы насладиться фильмом, нужно выделить время, выбрать картину и погрузиться в неё. В отличие от этого, современные технологии предлагают легкий доступ к удовольствиям — доставку еды, короткие видео и приложения для знакомств.

Это создает иллюзию простоты в отношениях: не подошел один партнер — легко найти другого, просто «свайпнув» в приложении.

Марина Гринвальд
психотерапевт и магистр психологических наук

Проблемы в отношениях

Среди основных трудностей, которые испытывают молодые люди, — сложности в доверии, трудности с выбором между личными удобствами и нуждами партнера, а также общее ощущение эмоционального голода. Зумеры часто сталкиваются со сложностью в построении длительных романтических отношений из-за:

  • проблем с доверием и ожиданиями;
  • нежелания отдавать что-либо партнеру;
  • страха и ощущения бессмысленности в деторождении;
  • проблем с самоидентификацией.

По словам эксперта, все это может привести к депрессивным эпизодам и потере внутренней мотивации.

Пути решения

Для восстановления положительного эмоционального состояния психотерапевт рекомендует молодым людям искать способы получать эндорфины естественным путем. Это может быть:

  • полноценное прослушивание музыки;
  • просмотр фильмов с погружением;
  • полезные увлечения и хобби;
  • спорт и длительные прогулки на свежем воздухе;
  • ритуалы, связанные с получением вкусной пищи (поход в ресторан или кафе, проникнуться атмосферой, задуматься над вкусовыми ощущениями).

Эксперт заключила, что эти простые действия помогут не только повысить уровень счастья, но и вернуть искренность и глубину в отношения. Проблемы, с которыми сталкиваются зумеры, требуют внимания и понимания. Важно помнить, что за каждым «быстрым» удовольствием стоит необходимость в настоящих, глубоких чувствах и отношениях. Понимание и принятие этих вызовов может стать первым шагом к созданию более здоровых и устойчивых связей в жизни молодого поколения.

Ранее сообщалось, что пока миллениалы и бумеры шутили про зумеров, в мире уже выросло поколение «Альфа», а теперь, с 1 января, даже оно не является самым молодым.