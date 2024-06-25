Зубы кенгуру растут вечно и хранят важную информацию

Эксперты нашли и другой хороший способ узнать возраст животного — измерить движение его коренных зубов. Поедание травы может быстро изнашивать их. Поэтому у кенгуру коренные зубы со временем перемещаются вперед в челюстях. Старые и изношенные выдвигаются вперед и выпадают, уступая место новым, которые пережевывают значительно лучше. Такой «конвейер» продолжается до тех пор, пока у самых пожилых кенгуру не останется всего пара зубов. Ученые измерили скорость прогрессирования моляров (самых широких жевательных зубов) и обнаружили, что она точно соответствует возрасту.