Зубы кенгуру растут вечно и хранят важную информацию

По передним зубам кенгуру можно определить возраст и пол животного. К такому выводу пришли ученые из Австралии. Их работа опубликована в Archives of Oral Biology.
Исследователи измерили рост резцов у кенгуру и медовых опоссумов и обнаружили, что их зубы никогда не перестают расти. Именно это позволяет определить возраст сумчатых.
Дело в том, что у зубов есть линии роста (наподобие годичных колец у деревьев). Они появляются по мере того, как с течением времени добавляются различные твердые ткани, из которых состоит зуб, — эмаль, дентин и цемент. Ученые изучили линии роста резцов кенгуру и обнаружили, что «годичные кольца» можно обнаружить в двух разных областях.
Эксперты нашли и другой хороший способ узнать возраст животного — измерить движение его коренных зубов. Поедание травы может быстро изнашивать их. Поэтому у кенгуру коренные зубы со временем перемещаются вперед в челюстях. Старые и изношенные выдвигаются вперед и выпадают, уступая место новым, которые пережевывают значительно лучше. Такой «конвейер» продолжается до тех пор, пока у самых пожилых кенгуру не останется всего пара зубов. Ученые измерили скорость прогрессирования моляров (самых широких жевательных зубов) и обнаружили, что она точно соответствует возрасту.
Также исследователи попытались выяснить, есть ли различия в резцах самцов и самок. Выяснилось, что у первых они обычно растут и изнашиваются быстрее, чем у вторых. Таким образом, самцы и самки по-разному питаются в дикой природе.
Ранее ученые обнаружили гигантские ископаемые кенгуру. Эти доисторические сумчатые весили до 170 килограммов.
Айгуль Сабитова