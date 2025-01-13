Зубная проблема. Стоматолог рассказал, заразен ли кариес

Кариес, пожалуй, — одно из самых распространенных заболеваний в мире, от которого страдает большинство населения планеты. Однако в вопросах подкованности о нем многие оказываются не на высоте. Например, до сих пор существует множество споров и дискуссий о том, является ли кариес заразным.
С одной стороны, часто можно услышать, что кариес «передается» через поцелуи, общую посуду или зубную щетку. С другой стороны, медики повторяют, что кариес — это результат исключительно небрежного ухода за зубами и неправильного питания. Где же правда? Врач стоматолог-ортопед Роман Бирюков развеял для aif.ru мифы вокруг кариеса.
Прежде чем говорить о заразности кариеса, необходимо понять, что это за заболевание и как оно развивается. Итак, кариес — это патологический процесс, который приводит к разрушению твердых тканей зуба, а именно эмали, дентина и цемента. Развитие кариеса происходит в несколько этапов, и не последнюю роль в этом процессе играют бактерии, содержащиеся в зубном налете. Если не вдаваться в детали, то развитие кариеса выглядит поэтапно следующим образом.
- 1. Формирование зубного налета — мягкой, липкой пленки, состоящей из бактерий, остатков пищи и слюны, он образуется на поверхности зубов и является идеальной средой для размножения микроорганизмов.
- 2. Бактерии, содержащиеся в зубном налете, питаются углеводами, поступающими с пищей. В процессе своей жизнедеятельности они вырабатывают кислоты, которые воздействуют на эмаль зуба.
- 3. Постепенно кислоты вымывают минеральные вещества из эмали зуба, что приводит к ее деминерализации. На начальном этапе этот процесс может быть обратимым, но при длительном воздействии кислот эмаль становится пористой и хрупкой.
- 4. Если процесс деминерализации эмали продолжается, то со временем образуется кариозная полость — дефект в твердых тканях зуба. Полость может постепенно углубляться, поражая дентин и пульпу зуба.
Так заразен ли кариес?
Ответ на этот вопрос не так прост, как кажется на первый взгляд. С одной стороны, кариес не является инфекционным заболеванием в привычном понимании этого слова — как, например, грипп или простуда. Невозможно «заразиться» кариесом, просто находясь рядом с больным человеком или подышав с ним одним воздухом.
С другой стороны, кариес имеет инфекционную природу. Развитие кариеса напрямую связано с деятельностью бактерий, которые в норме присутствуют в полости рта. Эти бактерии могут передаваться от человека к человеку через прямой контакт со слюной. Это означает, что при поцелуе, использовании общей посуды, зубной щетки или других предметов, контактирующих со слюной, бактерии, вызывающие кариес, могут попасть в полость рта другого человека.
Как происходит «заражение» кариесом?
Важно понимать, что передача бактерий, вызывающих кариес, не означает, что у человека, получившего эти бактерии, он разовьется автоматически. Нет, все-таки развитие кариеса — весьма сложный многофакторный процесс, который зависит не только от наличия бактерий, но и от других факторов. Среди них и состояние иммунной системы, и состав слюны, и ваш ежедневный рацион (держитесь подальше от сладостей и газированных напитков!), и гигиена полости рта и генетическая предрасположенность.
То есть если человек имеет крепкий иммунитет и благоприятный состав слюны, сбалансированно питается и уделяет должное внимание гигиене полости рта, то он может оставаться здоровым даже при контакте с кариесогенными бактериями.
Кто еще в группе риска
Однако есть категории людей, особенно уязвимых к «заражению» кариесом. Это дети, чья иммунная система еще не полностью сформирована, а гигиенические навыки не доведены до автоматизма. Кроме того, дети часто делятся слюной при использовании общих игрушек, столовых приборов или при облизывании пустышек. Именно поэтому так важно следить за гигиеной полости рта детей и не допускать контакта с предметами, которые могли быть загрязнены слюной другого человека.