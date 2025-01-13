Зубная проблема. Стоматолог рассказал, заразен ли кариес

Прежде чем говорить о заразности кариеса, необходимо понять, что это за заболевание и как оно развивается. Итак, кариес — это патологический процесс, который приводит к разрушению твердых тканей зуба, а именно эмали, дентина и цемента. Развитие кариеса происходит в несколько этапов, и не последнюю роль в этом процессе играют бактерии, содержащиеся в зубном налете. Если не вдаваться в детали, то развитие кариеса выглядит поэтапно следующим образом.