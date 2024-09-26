Зубам лучше. Стоматолог комментирует мифы о пользе и вреде фтора в пасте

Был проведен эксперимент с участием двух опытных групп, за которыми наблюдали в течение 2 лет. Люди из первой группы длительное время пили воду без фтора, и у каждого из них был зафиксирован множественный кариес. Вторая группа из того же региона получала среднюю норму фтора, и там у участников разрушение зубов было снижено на 75%. Также было выявлено, что у детей, рожденных в местности с недостатком фтора в воде, позже прорезываются зубы.