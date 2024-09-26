Зубам лучше. Стоматолог комментирует мифы о пользе и вреде фтора в пасте

На рынке сегодня богатый выбор зубных паст со фтором. Считают, что он крайне эффективен для профилактики кариеса. Так это или нет, aif.ru рассказала практикующий стоматолог-пародонтолог, руководитель стоматологической клиники, кандидат медицинских наук Егана Маруфиди.
О свойствах и опасностях фтора много спорят до сих пор. Сторонники уверяют, что дополнительный прием этого минерала не спасет зубы от кариеса. Противники же утверждают, что при неконтролируемом потреблении он может стать причиной интоксикации, проблем с кровью, нарушений обмена веществ, аутоиммунных заболеваний, так как способен накапливаться в тканях. Есть и такое мнение, что, несмотря на его неоспоримую пользу для зубов, прием фтора бесполезен, поскольку он способен вымываться из тканей с течением времени.
Аргументы в защиту
«Хотелось бы отметить, что данный микроэлемент жизненно необходим организму для здоровья костной системы и формирования структуры зубов. При нехватке фтора развивается остеопороз, а в полости рта возникает множественный кариес», — говорит эксперт.
И все-таки аргументов за фтор больше. Судите сами. При употреблении углеводов, а они — главный компонент пищи, наша слюна становится кислой, а понижение её уровня pH приводит к уменьшению минерализационного потенциала зубной эмали, отчего та становится более проницаемой для бактерий. К этому же приводит и обильное отложение зубного налета. А вот при повышении pH-баланса минеральная плотность эмали возвращается в норму. Лучшим способом, который может снизить концентрацию отложений и уменьшить проницаемость эмали, является прием содержащих фтор препаратов. При увеличении его количества в слюне значительно повышается прочность зубной эмали.
Противокариозный эффект химического элемента, по словам эксперта, состоит в том, что фториды:
- взаимодействуют с основными минеральными компонентами зубных тканей, вследствие чего образуются стойкие к кислотам гидроксифторапатиты. Они-то и делают поверхность зубов более крепкой, не поддающейся разрушению, препятствуют вымыванию минералов;
- угнетают вредную микрофлору, снижают ферментативное действие углеводного обмена. При их использовании зарегистрировано сокращение расщепления углеводов и снижение продукции кислоты;
- влияют на обмен белковой фазы эмали, участвуют в формировании зубов, поэтому создают надежную защиту от кариеса.
Чем докажете?
Был проведен эксперимент с участием двух опытных групп, за которыми наблюдали в течение 2 лет. Люди из первой группы длительное время пили воду без фтора, и у каждого из них был зафиксирован множественный кариес. Вторая группа из того же региона получала среднюю норму фтора, и там у участников разрушение зубов было снижено на 75%. Также было выявлено, что у детей, рожденных в местности с недостатком фтора в воде, позже прорезываются зубы.
Именно после этого эксперимента появилась практика фторирования питьевой воды. Фтор должен обязательно входить в состав питьевой воды в средней концентрации 0,8−1 мг на литр. Такой норматив содержится в рекомендации ВОЗ. Рекомендованное стоматологами количество фтора в питьевой воде должно составлять от 0,7−1,5 мг на литр. При снижении этих показателей ситуация становится неблагоприятной, риск повреждения эмали заметно возрастает.
После получения этих данных было разработано несколько различных профилактических программ как для взрослых, так и для детей дошкольного, школьного, подросткового и старшего возраста. «С дефицитом фтора обязательно нужно бороться, поскольку он влечет нежелательные последствия: позднее появление зубов у маленьких детей, специфическое поражение и слабость эмали, хрупкость костей у взрослых, — говорит эксперт. — Но есть и обратная сторона медали: переизбыток этого вещества приводит к флюорозу, который выражается в появлении белых пятен на зубной эмали, а возможно, и к другим неблагоприятным последствиям».
Сколько у вас фтора в организме
В организме человека фтор в основном содержится в эмали зубов в составе фторапатита — Ca
В среднем фтора в костной ткани содержится 0,01−0,03%, а в эмали зубов — 0,01−0,2%. Биологическая роль его связана главным образом с участием в образовании костей и формировании дентина и зубной эмали. Проверить концентрацию фтора в организме можно с помощью анализа крови.
Не навреди!
С учетом того, что содержание микроэлемента в питьевой воде зависит от конкретной местности, выбор профилактических мер, по убеждению нашего эксперта, должен производиться индивидуально. Методы терапии должен предложить стоматолог, используя строго персонализированный подход к каждому пациенту.
На сегодняшний день существует пять способов введения фтора в организм человека:
- с питьевой водой,
- в виде таблеток,
- с молоком,
- с солью,
- с помощью местных средств — зубных паст, ополаскивателей, лаков, гелей, пенок для увеличения твердости эмали зубов.
«При подозрениях на недостаток фтора следует проконсультироваться со специалистом, который обследует полость рта и выявит проблемы, после чего даст нужные рекомендации. Помните, что здесь нужны профессиональные знания, иначе можно серьезно навредить своему здоровью», — предупреждает Маруфиди.