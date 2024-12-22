Зуб даю. Стоматолог Дахкильгов: нужно ли удалять «восьмерки»

О том, что нужно делать после удаления зловредной восьмерки, а чего — ни в коем случае, aif.ru рассказал хирург-имплантолог, ортопед, пародонтолог, главный врач клиники, кандидат медицинских наук Магомед Дахкильгов.
Удаление зуба — это хирургическое вмешательство, на которое организм реагирует определенным образом. Начнем с того, какие симптомы нормальны после извлечения зуба мудрости, а какие нет.
Так может быть
По словам нашего эксперта, если после хирургического вмешательства возникли отек, гематомы, кровотечение и боль — это, хоть и неприятно, но нормально. Все эти явления должны идти на спад в течение 3−5 дней, эти симптомы могут беспокоить до недели, если удаление было сложным. Также возможно повышение температуры тела, но небольшое и только на 1−3 дня.
Через этот срок температура должна нормализоваться. Именно для того, чтобы все эти симптомы не тревожили вас и быстрее прошли, врач назначает обезболивающие препараты и дает рекомендации по уходу, строго обязательные к выполнению. Если же ими пренебрегать, то можно не только получить более длительный и дискомфортный период заживления, но и целый ряд осложнений.
Так быть не должно
Но порой всё идет не так, как хотелось бы. И в таком случае возникают симптомы, на которые обязательно надо обращать внимание. Сигналы, при которых нужно срочно обратиться к доктору:
Боль, которая со временем не проходит, а нарастает. Особенно, если она сопровождается стойким повышением температуры, пульсацией, чувством жжения, распирания
Усиливающийся отек. Он может говорить либо о воспалении, либо об аллергии — то и другое довольно опасно и требует немедленного принятия мер. При выраженном или быстроразвивающемся отеке наш эксперт советует вызывать скорую, а при обращении указывать подозрение на аллергическую реакцию.
Рост температуры тела. Может выступать признаком развития воспалительных процессов, указывать на то, что в месте удаления остались осколки зуба или его корня, или говорить о повреждении мягких тканей, кости, нерва
Неуменьшающееся кровотечение. Это также требует немедленного обращения к врачу — вероятно, был задет крупный сосуд.
Доктор, что это?
Вышеуказанные симптомы могут говорить о том, что развилось то или иное осложнение. Самое частое — это синдром сухой лунки — заболевание возникает, когда в лунке, из которой извлечен зуб, не образуется сгусток крови или же когда он оттуда вымывается.
Сгусток защищает лунку, способствует более быстрому заживлению тканей, и потому потеря сгустка приводит к болям, которые иногда даже отдают в ухо. А в перспективе, если не принять мер, это приводят к альвеолиту — воспалительному заболеванию, связанному с нагноением лунки зуба.
Может даже наблюдаться налет или оголение кости. Лечить альвеолит самостоятельно ни в коем случае нельзя, как и ждать, что он сам пройдет. В этом случае обязательно надо обратиться к врачу. Он обработает лунку антисептиком, поместит туда медикаментозный препарат, и назначит курс лечения.
Не навреди!
Дабы избежать осложнений после удаления проблемного зуба, в первую очередь, нельзя трогать лунку пальцем и тем более — шарить в ней посторонними предметами (например, черенком ложки или зубочисткой), чтобы проверить, как она там, зарастает или нет. Лунка должна быть в полной неприкосновенности и чистоте!
Но при этом не следует слишком часто и активно полоскать рот — иначе можно вытолкнуть кровяной сгусток. А если врач наложил швы, то чрезмерные полоскания будут способствовать расхождению швов. Поэтому при чистке зубов нужно не полоскать рот, а набирать в него воды и сплевывать.
Также после удаления зуба запрещены любые действия, способствующие выталкиванию сгустка и разжижению крови. К ним относятся: физические нагрузки, горячие ванны, бани, сауны, горячий душ. Все тепловые процедуры лучше сократить до минимума. Кстати, горячая среда способствует росту патогенных микроорганизмов.
Травматизация лунки и занесение в нее инфекции может произойти, если пациент будет жевать на прооперированной стороне, есть твердую, жесткую пищу, слишком горячую или слишком холодную. Это же относится и к напиткам.
Но и другая крайность — отказ от чистки зубов — к добру не приведет. Мягкий налет на зубах — лучшая пища для бактерий, а бактерии в лунке могут привести к инфицированию.
Что делать необходимо
Чтобы ранка как можно скорее зажила, и не возникло осложнений, надо обязательно:
- Первые 3−4 часа после удаления зуба ничего не есть и не пить. Поэтому очень рекомендуется плотно поесть перед процедурой.
- В первые несколько часов прикладывать холодный компресс к щеке: это уменьшит боль, отек и помешает патогенным бактериям размножаться. Можно смазывать синяки на щеке специальными мазями типа троксевазина — тогда они быстрее сойдут.
- Принимать все лекарства, назначенные врачом. К ним относятся не только НПВС (снимают боль и воспаление), но и антибиотики — они нужны, чтобы подавить патогенную микрофлору и избежать инфицирования с последующим воспалением. Если опасаетесь последствий для ЖКТ — пейте пробиотики. Также в курс входят и антигистаминные препараты, чтобы уменьшать отек. Если у вас аллергия на какой-либо препарат — скажите врачу, и он подберет замену. Самостоятельно менять назначения крайне не рекомендуется. Курс приема препаратов — обычно 5−7 дней.
- В течение периода заживления (10−14 дней) есть на другой стороне, выбирать мягкую пищу комнатной температуры.
Как чистить зубы после удаления
Аккуратно и двумя щетками. Весь рот — как обычно, простой щеткой и пастой, а ту область, где была проведена операция — мягкой детской щеткой, глядя в зеркало. Нужно контролировать, чтобы щетка не задевала лунку и швы. Пасту наш эксперт советует выбрать с минимумом адгезива — тоже детскую, например. Также на период заживления лучше отказаться от ирригатора, чтобы случайно не выбить струйкой кровяной сгусток.
Если доктор наложил швы, то удалить их он сможет во время контрольного осмотра через 5−7 дней. Однако, даже если швов не было — это не повод пропускать контрольный осмотр. Врач сумеет выявить первые признаки осложнений и сразу же принять меры, которые помогут избежать длительного лечения.
Почему зубы мудрости не протезируют
Обычно после удаления любого другого зуба, кроме зуба мудрости, доктор всегда рекомендует не затягивать с протезированием, чтобы уберечь от периимплантита и защитить полость рта от неприятных осложнений. Но в случае с зубом мудрости у зубного врача иная цель — важно ускорить заживление и провести профилактику инфицирования, воспалений, альвеолитов.
Дело в том, что зуб мудрости — это рудиментарный элемент зубочелюстной системы. Он уже не участвует в жевании так активно, как остальные зубы, а потому хирурги удаляют его со спокойной душой, без планирования дальнейшей имплантации и протезирования.