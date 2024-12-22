Зуб даю. Стоматолог Дахкильгов: нужно ли удалять «восьмерки»

Через этот срок температура должна нормализоваться. Именно для того, чтобы все эти симптомы не тревожили вас и быстрее прошли, врач назначает обезболивающие препараты и дает рекомендации по уходу, строго обязательные к выполнению. Если же ими пренебрегать, то можно не только получить более длительный и дискомфортный период заживления, но и целый ряд осложнений.