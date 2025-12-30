Зрители «Щелкунчика» собрались подавать на Большой театр в суд

«Я купила билет для мамы, она живет в другом городе, за 1000 км от Москвы. Но мама приехать на спектакль не сможет, поэтому я поехала сдать билет. Мне отказали как в возврате, так и о переоформлении на меня, мотивируя, что это может сделать только тот человек, имя которого указано на билете. Я объяснила, что мама живет в другом городе, кассиры мне предложили единственный вариант, чтобы мама почтой России отправила заявление. Представляю, когда оно дойдет до кассы театра, учитывая праздники — сроки возврата истекут, и мне ничего не вернут. Ситуация получается безвыходной», — жалуется Ольга.