Зрители «Щелкунчика» собрались подавать на Большой театр в суд

В редакцию обратились покупатели билетов на спектакль «Щелкунчик», которым было отказано в замене билетов или возврате денег. Покупательница Ольга рассказала свою историю.
Выяснилось, что Большой театр нарушает свои же правила. На сайте театра сказано, что посетитель имеет право переоформить или вернуть деньги за билет, если он является его покупателем. Однако в кассе не стали этого делать, мотивировав отказ внутренним документом театра, где говорится, что продажа билетов на спектакль «Щелкунчик» ведется по особой программе, согласно которой «переоформление купленных билетов на других лиц не производится по просьбе посетителя».
Дословно в кассе Ольге сообщили, «вернуть билет на “Щелкунчик” может только тот, чье имя указано на билете и точка».
Она напоминает: «Мне, оплатившей билет личной картой, предъявляющей чек о покупке — отказывают, говорят билет мне не принадлежит, хотя в правилах возврата билетов на сайте театра написано черным по-белому: “лицо оплатившее билет и/или указанное в билете” имеет право на возврат денежных средств или переоформление именного билета». Получается, что театр нарушает права покупателей и собственные правила?
«Я купила билет для мамы, она живет в другом городе, за 1000 км от Москвы. Но мама приехать на спектакль не сможет, поэтому я поехала сдать билет. Мне отказали как в возврате, так и о переоформлении на меня, мотивируя, что это может сделать только тот человек, имя которого указано на билете. Я объяснила, что мама живет в другом городе, кассиры мне предложили единственный вариант, чтобы мама почтой России отправила заявление. Представляю, когда оно дойдет до кассы театра, учитывая праздники — сроки возврата истекут, и мне ничего не вернут. Ситуация получается безвыходной», — жалуется Ольга.
Девушка рассказала, что она и еще одна покупательница с аналогичными вопросами обратились в правоохранительные органы в связи с нарушением их гражданских прав, вызвав наряд полиции в кассы театра.
«Приехавшие сотрудники полиции ознакомились с ситуацией, поговорили с кассирами, согласились, что мы в своем праве требовать возврат, но инструментов обязать кассиров принять наши заявления о возврате у них как у полиции нет. Также полицейские сообщили, что практически каждый день поступает по несколько аналогичных жалоб от посетитетелей театра», — рассказывает Ольга.
Девушки проехали в отделение и написали заявление по поводу нарушения их прав, также оставлено обращение к администрации театра в жалобной книге касс Большого театра с подробным изложением ситуации и требованием вернуть деньги.
«Если реакции со стороны администрации театра не последует, будем обращаться в суд», — сообщила Ольга.
По мнению девушки, администрация театра, пытаясь бороться со спекулянтами, заставляет страдать и терять деньги обычных покупателей. Ольга заплатила за билет 20 000 рублей, ее коллега по несчастью еще больше.
Что делать, если театр отказывается возвращать деньги за билет
Председатель правления «Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин считает, что ситуация с отказом в переоформлении билетов на “Щелкунчика” касается не столько возврата денег, сколько блокировки переоформления именных билетов для борьбы с перепродажей. Разрешить спор можно только в суде.
«Блокировка переоформления именных билетов, видимо, связана с попыткой недопущения возможности перепродаж. Если есть спор, то это суд, где можно оспаривать специальное решение театра по “Щелкунчику” и пробовать взыскивать моральный ущерб за то, что театр не дал переоформить билет. Однако сумма, вероятно, будет небольшой», — считает Янин.
На вопрос может ли внутренний документ противоречить оферте эксперт ответил отрицательно.
«По закону “О защите прав потребителей” покупатель вправе отказаться от услуги в любое время до ее оказания, компенсировав исполнителю лишь фактические расходы. Внутренний запрет, о котором покупателя не предупреждали, может быть оспорен как ущемляющий права. У Большого театра есть победы в судах в прошлом, но существуют и решения в пользу потребителей против других театров.
Эксперт посоветовал, как действовать, если театр отказал в переоформлении.
«Направить в театр письменную претензию с требованием переоформить билет, ссылаясь на закон “О защите прав потребителей” (ст. 32), подать жалобу в Роспотребнадзор с просьбой провести проверку. Дальше — подать иск о защите прав потребителя и ждать судов. Если несколько недовольных покупателей — иск может быть коллективным».