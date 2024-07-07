Зрители нашли киноляп в «Служебном романе». Посмотрите на маникюр Верочки

Очаровательную и очень модную секретаршу Верочку в легендарном советском фильме Эльдара Рязанова «Служебный роман» сыграла Лия Ахеджакова. Картина, которая повествует о жизни сотрудников обычного московского «статистического учреждения», дебютировала в 1977 году. Причем комедия, состоящая из двух серий, мгновенно стала лидером проката — ее посмотрели в кинотеатрах по меньшей мере 58 млн советских граждан.
По сценарию (его, кстати, писал сам Рязанов, а также драматург Эмиль Брагинский) робкий холостяк в исполнении Андрея Мягкова начинает оказывать знаки внимания строгой начальнице Людмиле Прокофьевне Калугиной в исполнении Алисы Фрейндлих. В свою очередь, Калугина в какой-то момент пытается освоить азы женственности и обращается за консультацией к главной моднице советского «офиса» — собственной секретарше. Начальница приглашает Верочку к себе в кабинет.
В беседе с Калугиной, когда сотрудница начинает учить ее женским манерам, видно, что ногти у героини Ахеджаковой покрыты ярко-красным лаком.
Затем в кабинет врывается комиссия по инвентаризации и дуэту Калугиной и Верочки приходится ретироваться в актовый зал, где потише. И буквально в следующей сцене можно увидеть, что алого маникюра на руках у секретарши как не бывало.
Впрочем, любимую народную комедию такие киноляпы нисколько не портят. Сцену с исчезающим маникюром вы можете увидеть сами, пересмотрите первую серию, этот эпизод начинается через 1 час 12 минут от начала картины и убедитесь сами.