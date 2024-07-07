Зрители нашли киноляп в «Служебном романе». Посмотрите на маникюр Верочки

По сценарию (его, кстати, писал сам Рязанов, а также драматург Эмиль Брагинский) робкий холостяк в исполнении Андрея Мягкова начинает оказывать знаки внимания строгой начальнице Людмиле Прокофьевне Калугиной в исполнении Алисы Фрейндлих. В свою очередь, Калугина в какой-то момент пытается освоить азы женственности и обращается за консультацией к главной моднице советского «офиса» — собственной секретарше. Начальница приглашает Верочку к себе в кабинет.