Зрение устало. Офтальмолог назвал опасности переутомления глаз

Зрительное переутомление происходит в первую очередь из-за длительной нагрузки на глаза. И на первое место здесь выходит работа за компьютером. Независимо от того, как у вас стоит монитор, какого он поколения и прочее, именно сама по себе работа за компьютером вызывает серьезное переутомление глаз. И уже отсюда проявляются другие симптомы, которые выделены в одну общую группу и называются «компьютерный зрительный синдром».