Зрение устало. Офтальмолог назвал опасности переутомления глаз

Переутомление глаз по-научному называют «астенопия» — от греческих слов asthenes (слабый) и ops (глаз), что буквально означает «слабость глаз» или «зрительное утомление». Это состояние, когда зрительные мышцы испытывают перенапряжение, что приводит к ухудшению качества зрения.
Подобное заболевание может настигать как детей, так и взрослых, особенно в эпоху растущей визуальной нагрузки в повседневной жизни. Длительное напряжение глаз, вызванное чтением, работой за компьютером или другими зрительно-интенсивными занятиями, утомляет мышцы, отвечающие за фокусировку и движение глаз. В результате этого зрение становится менее четким, возникает дискомфорт и даже болезненные ощущения в области глаз.
Заведующий рефракционным отделением клиники микрохирургии глаза, врач-офтальмолог высшей категории, офтальмохирург Кирилл Светлаков рассказал aif.ru, какие 10 факторов приводят к переутомлению глаз и что с этим делать.
Почему глаза могут переутомляться?
Зрительное переутомление происходит в первую очередь из-за длительной нагрузки на глаза. И на первое место здесь выходит работа за компьютером. Независимо от того, как у вас стоит монитор, какого он поколения и прочее, именно сама по себе работа за компьютером вызывает серьезное переутомление глаз. И уже отсюда проявляются другие симптомы, которые выделены в одну общую группу и называются «компьютерный зрительный синдром».
На второе место я бы поставил неправильно организованное рабочее место — с неподходящим освещением и расположением монитора. Это тоже целый аспект, когда люди работают в темноте, что недопустимо. Когда монитор стоит так, что он бликует. Сюда также относятся такие неочевидные вещи, как застой воздуха, накопление углекислого газа в помещении, низкая влажность.
Следующий пункт — вождение автомобиля. Это связано с тем, что когда мы ведем машину, то глаза должны непрерывно смотреть на дорогу и все время быть в фокусе. К тому же приходится постоянно переводить взгляд с дальней дистанции на ближнюю, следя за спидометром, зеркалами справа и слева.
И, конечно, самая высокая нагрузка — вождение автомобиля в сумерках и ночью. В это время суток зрачок расширяются, глаза при широком зрачке должны отдыхать, но при этом мы ведем автомобиль и должны все время быть начеку, внимательно смотреть на дорогу, следить за безопасностью.
Также серьезной нагрузке глаза подвергаются при работе, которая требует постоянного зрительного внимания. Такая работа, например, у человека, который следит за конвейером. Или у швеи, которая все время должна смотреть вблизи. И если работодатель к тому же нарушает факторы охраны труда, то это вызывает серьезные проблемы со зрением.
Иногда мы сами портим свое зрение, когда днями напролет смотрим телевизор — без перерывов, порой в темном помещении. Это тоже вызывает переутомление.
Следующий пункт — неправильно подобранные очки или контактные линзы, что тоже вызывает перенапряжение глаз. Если, к примеру, вы носите слишком сильные очки, то постоянное напряжение глаз будет вызывать затуманивание. Именно поэтому важно постоянно проверять зрение и носить очки, подобранные грамотным специалистом именно по вашим параметрам.
Причины переутомления могут таиться и в анатомии глаза. Например, когда у человека есть плюс или небольшой минус или сочетание в одном глазу нескольких значений рефракции, астигматизм. Причем люди не всегда догадываются об этих проблемах, но у них идет постоянное перенапряжение.
Сильно влияет на то, как быстро мы переутомляемся, общий иммунный статус организма. Очень важно поддерживать свое физическое здоровье, потому что когда организм ослаблен, то на зрительном органе это, конечно же, тоже отражаются.
Следующий пункт — различные дисфункции мышц. Здесь хотелось бы обратить внимание женщин, которые любят колоть ботулатоксин, на то, что подобные инъекции ослабляют часть мышц, и глаза снова могут переутомляются. Поэтому когда мы делаем какие-то косметические процедуры, нужно всегда согласовывать их с специалистами и проверять состояние глаз.
И, наконец, хотел бы обратить внимание на состояние нервной системы, что тоже может влиять на наше зрение. Психогенное происхождение утомляемости глаз менее изучено, но известно, что так называемая нервная астенопия возникает при определенных неврологических расстройствах, стрессах, неврозах, когда мы не можем нормально фокусироваться. Многие знают такое состояние, как подергивание глаза — это как раз тот случай, когда тоже нужно принять меры.
Как решать проблему?
Какие жалобы появляются при перенапряжении глаз? В первую очередь — затуманивание глаз, чувство песка, головные боли. На самом деле жалобы более разнообразны, поскольку причин переутомления глаз много.
Задача специалиста — выявить причину или причины, и далее уже решать проблему. Например, если у вас неправильно оборудовано рабочее место, то нужно установить монитор компьютера в нужном месте. Если наблюдается истончение слезной пленки в результате низкой влажности в помещении, то нужно поставить увлажнитель воздуха. Если проблемы со зрением вызвана длительным просмотром ТВ, то нужно снизить время, проведенное у экрана и чаще делать перерывы.
В любом случае, работа над решением проблемы — это коллаборация специалиста и пациента. Первый должен выявить причины и предложить пути решения, второй — четко выполнять все предписания врача.