Зрение обезьяны восстановили с помощью пластыря из стволовых клеток человека

На этом исследователи не остановились. Через шесть месяцев после операции они хирургически удалили глаз обезьяны, чтобы обследовать пластырь. Оказалось, что у макаки сформировались новые визуальные клетки: палочки, отвечающие в основном за ночное зрение, и колбочки, отвечающие за цветное восприятие. Однако подтвердить, что между пересаженными и собственными клетками обезьяны образовались связи, не удалось. Зрение улучшается благодаря тому, что дыра просто оказалась закрытой.