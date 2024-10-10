Зрение обезьяны восстановили с помощью пластыря из стволовых клеток человека

Сетчатка — это слой клеток, чувствительных к свету, на задней части глаза. Повреждения и заболевания этой ткани могут привести к потере зрения. Новое исследование было посвящено ремонту макулярной дыры (макула — это центральная часть сетчатки). Это редкое состояние, при котором в самом центре сетчатки появляется отверстие. Часто макулярные дыры возникают, когда желеобразное вещество внутри глаза отходит от сетчатки и вызывает разрывы. Порядка в 90% таких случаев пациентов лечат хирургически. В еще 10% зрение может остаться плохим.
Доктор Мичико Мандай, директор исследовательского центра при глазной клинике Кобе в Японии, давно работает над созданием миниатюрных версий сетчатки из стволовых клеток. Недавно другая японская лаборатория, изучающая, как глаза и мозг обрабатывают изображения, обнаружила, что одна из макак не могла выполнять визуальные задачи. Оказалось, что у нее была макулярная дыра. Лаборатория передала животное в лабораторию Мандай для операций.
Исследователи наложили на сетчатку заплатку — пластырь из стволовых клеток человека. Пересадка прошла успешно. Так, после операции результаты визуальных тестов у обезьяны улучшились. При этом у животного появилось осложнение в виде легкого отторжения. Его заметили через четыре месяца после операции. Для решения этой проблемы использовались стероидные инъекции, которые подавили этот иммунный ответ. Причиной отторжения могло стать то, что «заплатку» сделали из клеток представителя другого вида, предполагают ученые.
На этом исследователи не остановились. Через шесть месяцев после операции они хирургически удалили глаз обезьяны, чтобы обследовать пластырь. Оказалось, что у макаки сформировались новые визуальные клетки: палочки, отвечающие в основном за ночное зрение, и колбочки, отвечающие за цветное восприятие. Однако подтвердить, что между пересаженными и собственными клетками обезьяны образовались связи, не удалось. Зрение улучшается благодаря тому, что дыра просто оказалась закрытой.
Метод ученых представляет собой шаг вперед в области трансплантации сетчатки, сообщает Live Science.
Заметим, избежать проблем со зрением поможет профилактика. Она подразумевает физическую активность, свежий воздух, гимнастику для глаз. Интересно, что для зрения полезно плавание. Оно укрепляет мышцы спины и шеи, что улучшает трофику головы и питание глаз.