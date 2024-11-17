ЗОЖ на марше. Эксперт объяснил, чем протёртая мякоть томатов лучше кетчупов

«Выбор в пользу мякоти томатов считаю самой верной альтернативой томатной пасте, — говорит диетолог, нутрициолог Лариса Габдухалкова. — Кетчупы зачастую в своём составе содержат сахар, краситель, столовый уксус, пшеницу, загустители, консерванты и яблочное пюре, что весьма далеко от томатов или томатной пасты». Протёртая мякоть томатов является наиболее универсальной альтернативой томатной пасте — её выбрали 47% респондентов, выяснилось в ходе исследования OMI, проведенного среди россиян. Протёртую мякоть большинство считает оптимальной заменой благодаря её натуральному составу, густой и однородной текстуре, а также отсутствию кусочков и добавок.