ЗОЖ на марше. Эксперт объяснил, чем протёртая мякоть томатов лучше кетчупов

Вместо томатной пасты большинство россиян используют протёртую мякоть томатов. Это отражает стремление людей к здоровому образу жизни и к натуральным продуктам, пояснили aif.ru опрошенные эксперты.
«Выбор в пользу мякоти томатов считаю самой верной альтернативой томатной пасте, — говорит диетолог, нутрициолог Лариса Габдухалкова. — Кетчупы зачастую в своём составе содержат сахар, краситель, столовый уксус, пшеницу, загустители, консерванты и яблочное пюре, что весьма далеко от томатов или томатной пасты». Протёртая мякоть томатов является наиболее универсальной альтернативой томатной пасте — её выбрали 47% респондентов, выяснилось в ходе исследования OMI, проведенного среди россиян. Протёртую мякоть большинство считает оптимальной заменой благодаря её натуральному составу, густой и однородной текстуре, а также отсутствию кусочков и добавок.
На втором месте — кетчуп, его предпочитают 37% россиян. Продукт с однородной текстурой и добавлением специй и сахара стал востребованной альтернативой томатной пасте для тех, кто предпочитает более насыщенный вкус с нотками специй.
Тройку лидеров замыкает томатный сок и консервированные томаты, их отметили 8% опрошенных. Сок подходит для приготовления некоторых блюд, но не является таким универсальным, как протёртая мякоть. Консервированные томаты, обладая высокой концентрацией и содержанием добавок, также используются реже в сравнении с протёртой мякотью и кетчупом.
«Мы наблюдаем заметные изменения в потребительских предпочтениях, — подтверждает тенденцию бренд-менеджер одного из производителей овощных консервов Анна Киричёк. — Всё больше россиян выбирают натуральные продукты, спрос на протёртую мякоть томатов вырос на 45% в этом году. Покупатели предпочитают натуральные ингредиенты для приготовления здоровых блюд, особенно интересуясь продукцией с “чистыми” этикетками».
Изменения потребительских предпочтений, подтверждающиеся результатами исследования, подчеркивают, что российские потребители всё больше интересуются здоровым образом жизни и продуктами, которые способствуют улучшению их самочувствия и здоровья.
«Употребляя продукты сомнительного качества, вы рискуете заработать себе болезни, — предупреждает Габдухалкова. —Обязательно читайте состав на упаковке. Чем меньше ингредиентов, тем лучше состав. Поэтому самое идеальное — это мякоть томатов с добавлением специй или домашний кетчуп. Мякоть томатов, как известно, содержит много антиоксидантов, которые защищают организм от онкологических заболеваний и вредного воздействия внешней среды».