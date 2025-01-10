Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зоозащитники выступают за введение срока на усыпление бездомных собак

Активисты предложили установить на федеральном уровне минимальный срок, в течение которого будет запрещена эвтаназия отловленных бездомных собак. Для начала обсуждения соответствующего законопроекта потребуется поддержка как минимум 100 тысяч граждан России.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Основной аргумент сторонников инициативы заключается в растущем числе регионов, где принимаются решения о разрешении эвтаназии. При этом каждый регион устанавливает свои правила и сроки для этой процедуры, рассказывает «Московский комсомолец».

Авторы инициативы подчеркивают, что в приюты часто попадают животные, потерянные своими хозяевами. В вольерах для передержки могут находиться как безобидные щенки, так и агрессивные или больные собаки. Все они могут столкнуться с эвтаназией, если их не заберут в течение определенного времени. По словам зоозащитников, это считается несправедливым и антигуманным, так как щенков легче пристроить в добрые руки, а потерянных животных следовало бы возвращать их владельцам, которые по закону несут ответственность за своих питомцев.

В связи с этим зоозащитники предлагают ввести полугодовой мораторий на эвтаназию всех собак на территории России, за исключением тех, которые представляют опасность для общества из-за своей агрессивности или заболеваний.

Ранее эксперт поделился советами, что делать, если догхантеры отравили собаку.