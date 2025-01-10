Зоозащитники выступают за введение срока на усыпление бездомных собак

Основной аргумент сторонников инициативы заключается в растущем числе регионов, где принимаются решения о разрешении эвтаназии. При этом каждый регион устанавливает свои правила и сроки для этой процедуры, рассказывает «Московский комсомолец».
Авторы инициативы подчеркивают, что в приюты часто попадают животные, потерянные своими хозяевами. В вольерах для передержки могут находиться как безобидные щенки, так и агрессивные или больные собаки. Все они могут столкнуться с эвтаназией, если их не заберут в течение определенного времени. По словам зоозащитников, это считается несправедливым и антигуманным, так как щенков легче пристроить в добрые руки, а потерянных животных следовало бы возвращать их владельцам, которые по закону несут ответственность за своих питомцев.
В связи с этим зоозащитники предлагают ввести полугодовой мораторий на эвтаназию всех собак на территории России, за исключением тех, которые представляют опасность для общества из-за своей агрессивности или заболеваний.
Ранее эксперт поделился советами, что делать, если догхантеры отравили собаку.