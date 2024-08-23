Зоозащитники бьют тревогу из-за новой породы котов

Предположительно, коты-хулиганы появились в США несколько лет назад, после чего распространились за рубежом. И теперь зоозащитники бьют тревогу, так как считают, что эта порода имеет большие проблемы со здоровьем из-за своего строения. Также они считают, что Bully Cat — это просто «дизайнерская причуда».