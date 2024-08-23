Зоозащитники бьют тревогу из-за новой породы котов

Любители животных и зоозащитники по всему миру требуют перестать разводить новую породу кошек Bully Cat (кот-хулиган или кот-бульдог). Об этом пишет Oddity Central.
Булли — это лысая порода кошек, напоминающая сфинксов. Однако она отличается короткими кривыми лапами и очень морщинистой кожей.
Предположительно, коты-хулиганы появились в США несколько лет назад, после чего распространились за рубежом. И теперь зоозащитники бьют тревогу, так как считают, что эта порода имеет большие проблемы со здоровьем из-за своего строения. Также они считают, что Bully Cat — это просто «дизайнерская причуда».
Доктор Дэн О’Нил из Королевского ветеринарного колледжа рассказал, что коты-хулиганы на протяжении всей жизни будут подвержены страданиям. Все дело в преднамеренном отборе генных мутаций, таких как облысение, приводящее к солнечным ожогам, карликовость, которая служит причиной проблем с подвижностью и болей в суставах, и складчатая кожа, вызывающая пожизненные кожные инфекции.
Несмотря на проблемы, с которыми сталкиваются коты-хулиганы, популярность породы продолжает расти. Неестественный, совершенно странный вид этих животных, по-видимому, привлекает все большее число людей.
«Люди, ответственные за разведение этих кошек, и люди, которые платят деньги за них, поощряют разведение этой породы и, следовательно, являются соучастниками жестокого обращения с животными», — написал один комментатор под фотографией кота породы Bully Cat в социальной сети.
Зоозащитники тем временем призывают людей перед приобретением животного ставить его благополучие на первое место. Также они посоветовали сто раз подумать, стоит ли покупать домашнего питомца с неестественной формой тела, которая обычно не встречается в природе.
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