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Зоопарк Сент-Луиса объявил о рождении детеныша азиатского слона

Он стал первым представителем своего вида, зачатым в зоопарке Сент-Луиса с помощью искусственного оплодотворения.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail

Зоопарк Сент-Луиса (Миссури, США) объявил о рождении детеныша азиатского слона-самца. Он стал первым представителем своего вида, зачатым в местном зоопарке с помощью искусственного оплодотворения. Об этом пишет United Press International.

Сообщается, что 17-летняя азиатская слониха по кличке Джейд родила детеныша-самца 23 ноября в 4:32 утра по местному времени. Новорожденного слоненка назвали Джет.

Мы очень рады приветствовать в зоопарке этого детеныша, который положит начало четвертому поколению нашей семьи азиатских слонов.

Тим Тьер
куратор отдела млекопитающих и копытных в зоопарке, директор Центра по сохранению азиатских слонов Института дикой природы

Азиатский слон (индийский слон) — млекопитающее отряда хоботных, единственный современный вид рода азиатских слонов. Является вторым по величине современным наземным животным после саванного слона.

В настоящее время Джейд и Джет проводят время наедине вдали от посетителей, однако представители зоопарка предполагают, что их можно будет увидеть предстоящей весной.

Ранее рассказывали, что в Московском зоопарке появился гигантский осьминог.