Зоопарк Сент-Луиса объявил о рождении детеныша азиатского слона

Зоопарк Сент-Луиса (Миссури, США) объявил о рождении детеныша азиатского слона-самца. Он стал первым представителем своего вида, зачатым в местном зоопарке с помощью искусственного оплодотворения. Об этом пишет United Press International.
Сообщается, что 17-летняя азиатская слониха по кличке Джейд родила детеныша-самца 23 ноября в 4:32 утра по местному времени. Новорожденного слоненка назвали Джет.
Мы очень рады приветствовать в зоопарке этого детеныша, который положит начало четвертому поколению нашей семьи азиатских слонов.
Азиатский слон (индийский слон) — млекопитающее отряда хоботных, единственный современный вид рода азиатских слонов. Является вторым по величине современным наземным животным после саванного слона.
В настоящее время Джейд и Джет проводят время наедине вдали от посетителей, однако представители зоопарка предполагают, что их можно будет увидеть предстоящей весной.
Ранее рассказывали, что в Московском зоопарке появился гигантский осьминог.