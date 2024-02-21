Зоологи зафиксировали путешествие волка на рекордное расстояние в 1240 км

Выяснить это молекулярным генетикам из Автономного университета Барселоны и их коллегам из Германии и Франции позволил генетический анализ помета, который волк оставлял на своем пути. Так, на то, чтобы пересечь территорию Франции, хищнику, судя по всему, потребовался весь 2022 год. 17 июня 2022 года экскременты GW1909m были найдены в департаменте Верхняя Сона на северо-востоке Франции, а 13 февраля 2023 года — в каталонских Пиренеях. В горах волчий помет искали специально обученные собаки-ищейки, которые помогают лесничим контролировать популяцию волков.