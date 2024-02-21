Зоологи зафиксировали путешествие волка на рекордное расстояние в 1240 км

Ученые смогли проследить маршрут невероятного путешествия, которое совершил самец серого волка, родившийся на территории Германии и за три года добравшийся до северо-востока Испании. Волк прошел путь длиной в 1240 километров — самое большое когда-либо задокументированное расстояние для этих животных.
Волк, получивший наименование GW1909m, появился на свет в 2020 году в окрестностях немецкого города Нордхорн (земля Нижняя Саксония), практически на границе с Нидерландами. А в феврале 2023 года он добрался до деревушки Вилальер, расположенной в Пиренеях, на территории Каталонии.
Выяснить это молекулярным генетикам из Автономного университета Барселоны и их коллегам из Германии и Франции позволил генетический анализ помета, который волк оставлял на своем пути. Так, на то, чтобы пересечь территорию Франции, хищнику, судя по всему, потребовался весь 2022 год. 17 июня 2022 года экскременты GW1909m были найдены в департаменте Верхняя Сона на северо-востоке Франции, а 13 февраля 2023 года — в каталонских Пиренеях. В горах волчий помет искали специально обученные собаки-ищейки, которые помогают лесничим контролировать популяцию волков.
Предыдущий официально зарегистрированный рекорд по длительности путешествия составляет 1092 километра, которые волк преодолел между Норвегией и Финляндией. Задокументированы также перемещения волков на 880 километров из Германии в Беларусь и на 829 километров из Швейцарии в Словакию.
Одиссея, совершенная GW1909m, демонстрирует не только потрясающие физические способности волков, но и удивительную гибкость их поведения, если учесть, что этому волку пришлось передвигаться по местности, в которой очень много больших и малых человеческих поселений, отмечают ученые.
По их мнению, благодаря таким длительным путешествиям самцов волкам как виду удается преодолеть генетическую изоляцию стай и близкородственное скрещивание, что грозит вырождением и вымиранием.