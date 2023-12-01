Зоологи открыли свидетельства того, что дельфины ощущают магнитное поле Земли

ТАСС, 1 декабря. Немецкие зоологи выяснили, что дельфины-афалины не уступают акулам и другим рыбам в способности ощущать очень слабые электрические поля, что позволяет этим китообразным животным использовать магнитное поле Земли для ориентации в пространстве. Выводы ученых были опубликованы в статье в научном издании Journal of Experimental Biology.

«Способность чувствовать даже очень слабые электрические поля позволяет дельфинам искать рыбу, спрятавшуюся на дне моря под слоем отложений. Кроме того, наличие подобной способности у китообразных объясняет то, почему зубатые киты двигаются во время миграций вдоль линий магнитного поля Земли», — заявил профессор Ростокского университета (Германия) Гвидо Дейнхардт, чьи слова приводит пресс-служба журнала.

Группа биологов под руководством профессора Дейнхардта уже больше 10 лет изучает способность морских млекопитающих ощущать переменные и постоянные электрические поля. За это время они обнаружили наличие подобного умения сразу у двух видов морских теплокровных животных, афалин (Tursiops truncatus) и гайанских дельфинов (Sotalia guianensis).

Открытие этой способности сразу у нескольких видов китообразных существ заставило ученых задуматься о том, как дельфины пользуются этим чувством и насколько хорошо у них развита способность ощущать электрические поля по сравнению с акулами и другими рыбами, которые также обладают этим навыком. Для получения подобных данных биологи создали специальную установку, которая позволяла им отслеживать реакцию двух афалин, Долли и Донны, на электрические поля.

Ученые научили животных максимально быстро реагировать на появление этих полей, за что экспериментаторы выдавали животным дополнительные порции еды. Проведенные исследователями замеры показали, что оба дельфина распознавали даже очень слабые постоянные магнитные поля, чья напряженность составляла всего 5 мкВ на см, а также достаточно слабые переменные поля (11−29 мкВ на см).

По словам биологов, это делает их сопоставимыми в этом отношении с акулами, а также позволяет дельфинам ощущать магнитное поле Земли при достаточно быстром движении через толщу воды. Кроме того, способность ощущать электрические поля должна помогать дельфинам искать рыбу в приповерхностных слоях отложений на дне моря, где работа их «эхолокаторов» затруднена, подытожили исследователи.

О дельфинах

Многие биологи сегодня считают дельфинов одними из самых высокоразвитых млекопитающих на Земле, которые не уступают в уровне интеллектуального развития высшим приматам. За последние годы ученые обнаружили множество свидетельств того, что эти китообразные способны узнавать себя в зеркале, пользоваться орудиями труда, передавать свои навыки сородичам, координировать свои действия и испытывать эмоции, которые раньше считались исключительной особенностью людей.