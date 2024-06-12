Зоологи обнаружили способность африканских слонов звать друг друга по именам

«Слоны невероятно общительны, они всегда разговаривают и прикасаются друг к другу — это, вероятно, одна из причин, по которой они способны общаться с людьми. Мы только что немного приоткрыли дверь в сознание слона», — сказал соавтор исследования и эколог из Университета штата Колорадо Джордж Виттемайер, который также является научным консультантом некоммерческой организации «Спасем слонов».