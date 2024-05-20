Зонд «Юнона» прислал фото странного образования «Утконос» на поверхности Европы

НАСА опубликовало интригующие снимки ледяной луны Юпитера — Европы в высоком разрешении, сделанные космическим аппаратом «Юнона». Зонд пролетел всего в 355 километрах от поверхности спутника. Ученые из Института планетарных наук в Тусоне (США) проанализировали фотографии и нашли на них «утконоса», свежие трещины и свидетельства движения ледяного панциря планеты, который, вероятно, плавает по скрытому океану.
Европа — один из четырех галилеевых спутников Юпитера. Эта луна полностью покрыта льдом и, как предполагается, имеет подповерхностный жидкий океан. Последние снимки Европы такой же четкости, как полученные от «Юноны», делала автоматическая межпланетная станция «Галилео» в 2000 году.
Новые четыре снимка в естественных видимых цветах сделаны неподвижной камерой зонда JunoCam, и еще один черно-белый — звездным модулем Stellar Reference Unit (SRU), который обеспечил максимальную детализацию. SRU чувствителен к слабому освещению и обычно используется для навигации и обнаружения тусклых звезд. В данном случае команда «Юноны» применила инструмент, чтобы не «пересветить» изображение и сфотографировать ночную сторону Европы, которая всегда отвернута от своей планеты и освещена только так называемым «сиянием Юпитера» — светом, отраженным от вершин облаков планеты.
Ледяной хаос Европы
Инновационный подход по адаптации SRU для снимка позволил увидеть на Европе сложные элементы поверхности, сеть пересекающихся гребней, кочек и темных пятен — как предполагается, от шлейфов водяного пара. В правом углу этого черно-белого изображения виден один необычный объект, получивший прозвище «Утконос» из-за формы. Как поясняют ученые, это «хаотичный рельеф» на площади 37×67 километров, состоящий из торосов, хребтов, нагромождений ледяных глыб, темных красно-коричневых пятен.
Эксперты объясняют появление таких «областей хаоса» выходом на поверхность «рассола» (соленой жидкости из подповерхностного океана), который частично плавит ледяную корку и разрушает панцирь планеты. Такие же особенности обнаруживал на Европе зонд «Вояджер».
Предыдущие миссии установили, что поверхность Европы быстро меняется, за геологически-короткие промежутки времени на ней «сглаживаются» и исчезают даже крупные кратеры, а значит, «Утконос» — молодой объект.
«Все эти обнаруженные особенности указывают на современную поверхностную активность и подтверждают наличие подповерхностной жидкой воды на Европе».
Что еще разглядели на свежих снимках
В 50 километрах севернее «Утконоса» видны также двойные хребты, обрамленные темными пятнами, которые, по мнению специалистов, являются отложениями криовулканического шлейфа. Вместо расплавленных пород в таких ледяных мирах, как Европа, предполагаемые криовулканы выбрасывают на сотни километров в космос шлейфы водяного пара с газами.
На других снимках ученые рассмотрели ранее неизвестные впадины с крутыми склонами шириной от 20 до 50 километров. Ранее такие же яйцевидные ямы обнаруживали в других местах Европы. Планетологи считают, что они появляются из-за свободного плавания внешней ледяной корки спутника по гигантскому жидкому океану под ней. Это возможно только, если льды не связаны со скалистыми структурами спутника. Опираясь на жидкость, они неизбежно испытывают бо́льшие нагрузки, чем если бы они лежали на твердой поверхности. И дают трещины в разных местах.
Снимки «Юноны» подтвердили это: ледяные покровы, ранее снятые другими зондами на южном и северном полюсах, теперь находятся не там, где были.