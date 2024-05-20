Зонд «Юнона» прислал фото странного образования «Утконос» на поверхности Европы

На других снимках ученые рассмотрели ранее неизвестные впадины с крутыми склонами шириной от 20 до 50 километров. Ранее такие же яйцевидные ямы обнаруживали в других местах Европы. Планетологи считают, что они появляются из-за свободного плавания внешней ледяной корки спутника по гигантскому жидкому океану под ней. Это возможно только, если льды не связаны со скалистыми структурами спутника. Опираясь на жидкость, они неизбежно испытывают бо́льшие нагрузки, чем если бы они лежали на твердой поверхности. И дают трещины в разных местах.