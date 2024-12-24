Зонд «Паркер» обновил рекорды скорости и сближения с Солнцем для земного аппарата

24 декабря, в канун католического Рождества, американский межпланетный зонд «Паркер» (Parker Solar Probe) в 22-й раз сблизился с Солнцем, побив собственные рекорды скорости полета для рукотворного космического аппарата и минимального расстояния от поверхности (фотосферы) звезды.
Напомним, зонд «Паркер» был запущен в космос в августе 2018 года. Разработка аппарата NASA, названного в честь американского астронома Юджина Паркера (1927−2022), который предсказал существование солнечного ветра — потока испускаемых Солнцем частиц, велась с 2008 года. В ходе миссии, рассчитанной почти на семь лет, зонду предстояло совершить 24 сближения с Солнцем, постепенно сокращая расстояние до поверхности звезды за счет корректировки орбиты при помощи гравитационных маневров вблизи Венеры.
Для защиты от высоких температур и излучаемых Солнцем заряженных частиц аппарат получил напоминающий зонтик теплозащитный экран из вспененного углерода толщиной 11 см. Помимо этого, многие элементы «Паркера» и его приборов были изготовлены с использованием высокотемпературных материалов.
В начале ноября 2024 года зонд совершил седьмой и последний гравитационный маневр у Венеры, который немного изменил параметры орбиты аппарата. 20 декабря «Паркер» начал 22-е сближение с Солнцем, а 24 числа, в 14 часов 53 минуты по московскому времени, достиг перигея новой орбиты, пролетев сквозь верхний слой солнечной атмосферы (солнечную корону) на расстоянии около 6,1 млн км от поверхности звезды с расчетной скоростью 692 000 км/ч (192 км/с), составляющей 0,064% скорости света. К примеру, на такой скорости обогнуть Землю по экватору можно за 3,5 минуты.
Оба параметра заметно превзошли рекорды, установленные «Паркером» в конце сентября прошлого года: тогда зонд NASA разогнался до 635 266 км/ч и пролетел на расстоянии 7,26 млн км от фотосферы звезды. Для сравнения, радиус Солнца составляет около 700 000 км, а граница солнечной короны пролегает на расстоянии 10−20 солнечных радиусов от поверхности светила.
Узнать о состоянии аппарата ученые смогут только 27 декабря, когда «Паркер» немного отдалится от Солнца и подаст сигнал, подтверждающий, что с ним все в порядке. Пока остается надеяться что тепловой щит зонда выдержал нагрев до расчетных 980, а установленные на «Паркере» приборы не вышли из строя в экстремальных условиях. Ожидается, что в течение следующих недель зонд будет постепенно передавать свежую порцию собранных данных.
При этом исследователи рассчитывают, что «Паркер» не просто «коснулся» солнечной короны, но и угодил в солнечную вспышку — поток выброшенного звездой вещества, состоящий в том числе из заряженных частиц. Это вполне возможно, поскольку совсем недавно Солнце вышло на пик 11-летнего цикла активности. Создатели аппарата уверены, что он выдержит такое испытание — «Паркеру» уже доводилось испытывать воздействие солнечной вспышки в 2022 году.
«Ни один рукотворный объект еще не пролетал так близко от Солнца, так что “Паркер” будет передавать данные с неизведанной территории. Мы с нетерпением ждем, когда он выйдет на связь».
По плану миссии «Паркер» останется на той же орбите и еще дважды пролетит мимо Солнца в 2025 году (в марте и июне), но новых рекордов он уже не поставит. Возможно, его работу удастся продлить, если зонд останется в строю после 24-го сближения.
Основные научные задачи зонда состоят в измерении параметров солнечной атмосферы и солнечного ветра, а также в исследовании электромагнитных полей вблизи звезды. В частности, собранные аппаратом данные должны помочь ученым понять, почему солнечная корона намного горячее поверхности звезды. Кроме нескольких приборов, на борту «Паркера» находится чип, на котором записаны имена 1,2 млн человек, подавших ранее заявки на включение в этот список. Также на чипе хранятся фотографии Юджина Паркера и его статья о солнечном ветре, опубликованная в 1958 году.