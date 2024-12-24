Зонд «Паркер» обновил рекорды скорости и сближения с Солнцем для земного аппарата

В начале ноября 2024 года зонд совершил седьмой и последний гравитационный маневр у Венеры, который немного изменил параметры орбиты аппарата. 20 декабря «Паркер» начал 22-е сближение с Солнцем, а 24 числа, в 14 часов 53 минуты по московскому времени, достиг перигея новой орбиты, пролетев сквозь верхний слой солнечной атмосферы (солнечную корону) на расстоянии около 6,1 млн км от поверхности звезды с расчетной скоростью 692 000 км/ч (192 км/с), составляющей 0,064% скорости света. К примеру, на такой скорости обогнуть Землю по экватору можно за 3,5 минуты.