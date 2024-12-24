Зонд НАСА Parker окажется на рекордно близком расстоянии от Солнца

Онлайн-сервис НАСА Eyes указывает, что Parker был отправлен в космос в 2018 году и всё это время приближался к Солнцу, кружа вокруг звезды и используя орбиту Венеры для сближения. В ноябре того же года зонд успешно сблизился с Солнцем до расстояния в 24 миллиона километров и передал первый сигнал на Землю. Из всех когда-либо созданных человеком аппаратов он ближе всего подобрался к Солнцу.