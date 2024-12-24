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Зонд НАСА Parker окажется на рекордно близком расстоянии от Солнца

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Запущенный в космос в 2018 году зонд американского космического агентства НАСА Parker во вторник окажется на рекордно близком расстоянии от Солнца, следует из блога НАСА.

Источник: amic.ru

Ранее в декабре 2021 года солнечный зонд НАСА Parker начал движение в солнечной короне и впервые «коснулся» Солнца.

«Солнечный зонд НАСА Parker находится в исправном состоянии и работает в штатном режиме, выполняя свой самый близкий полет вокруг Солнца в канун Рождества», — говорится в публикации.

НАСА отмечает, что расстояние от зонда до Солнца в перигелии (наиболее близкой к звезде точке траектории полета) составит всего около 6,1 миллиона километров — около 4% расстояния от Солнца до Земли. Это, как ожидается, станет историческим рекордом. Следующий сигнал на Землю Parker передаст 27 декабря, чтобы подтвердить работоспособность после рекордного сближения с Солнцем.

Онлайн-сервис НАСА Eyes указывает, что Parker был отправлен в космос в 2018 году и всё это время приближался к Солнцу, кружа вокруг звезды и используя орбиту Венеры для сближения. В ноябре того же года зонд успешно сблизился с Солнцем до расстояния в 24 миллиона километров и передал первый сигнал на Землю. Из всех когда-либо созданных человеком аппаратов он ближе всего подобрался к Солнцу.

Зонд движется в пространстве на скорости до 692 тысяч километров в час и выдерживает температуру до 982 градусов Цельсия.