Зона без прострелов. Что надо делать при остеохондрозе

Наш эксперт — нейрохирург Московской област­ной больницы им. профессора В. Н. Розанова Нина Вознесенская.

Конечно, остеохонд­роз не приведёт к летальному исходу, но жить с постоянной ноющей болью в спине, с головокружениями, онемением рук и ног и прочими последст­виями этого состояния малоприятно. А внезапный прострел в пояснице может уложить в постель минимум на неделю. И хорошо ещё, если не возникнет осложнений.

Против гравитации

Остеохондроз вылечить невозможно — дегенеративные изменения позвоночника нельзя повернуть вспять, а сами разрушенные позвонки и межпозвоночные диски полностью не восстановить. Но комплексное лечение вкупе со сменой образа жизни и нормализацией питания позволят устранить симптомы, остановить развитие патологии, избежать осложнений.

Начнём с самого простого — с изменения домашней среды, точнее, спального места. Для проблемной спины спать полезно не на твёрдом матрасе, а на удобном. Основной показатель — комфорт. Слишком жёсткий матрас просто не позволит мышцам отдохнуть. Позвоночник имеет изгибы, которые помогают ему справляться с нагрузками. Когда мы лежим спиной на жёст­кой поверхности, на позвоночник действует сила гравитации, равная весу нашего тела. Мышцы во сне расслабляются, позвоночник провисает, поэтому именно во сне у людей с остеохонд­розом нередко случаются подвывихи, ущемления спинномозговых нервов. Во время сна на боку жёст­кий матрас искривляет шейный и поясничный отделы. Это может приводить к защемлению нер­вов, напряжению мышц, а затем и к ущемлению сосудов, что отражается на кровоснабжении головного мозга.

Впрочем, и слишком мягкий матрас не рекомендован. Если спать на перине, тело утром будет ныть.

Идеальный матрас — ортопедический. Он способен поддерживать голову и все отделы позвоночника в естест­венном положении. Самый простой вариант — матрас с независимыми пружинами.

Больше не ем

Теперь о диете. Вернее, об изменении питания. Рацион должен способствовать укреплению костной и хрящевой ткани, препятствовать её разрушению. А для этого придётся отказаться (или хотя бы сильно ограничить) от жирного и жареного, острого, солёного и копчёного, а также от усилителей вкуса, таких как майонез, кетчуп, уксус.

Стоит исключить из рациона продукты, подвергшиеся промышленной обработке, — сгущённое молоко, тесто с применением разрыхлителя, плавленый сыр и сырные продукты, крабовые палочки, консервы.

Очень осторожными следует быть со сладостями, особенно со сладкой газировкой, которая вымывает кальций из костей. Это вредно не только для позвоночника, но и для всего организма. Безоговорочно вредны кондитерские изделия с очищенным сахаром, конфеты, торты, пирожные. А вот мороженое иногда можно себе позволить. Но только сливочное.

Выпечку тоже желательно употреблять не часто, и лучше изделия домашнего, а не промышленного производст­ва с большим содержанием трансжиров.

Важно!

Для профилактики остео­хондроза очень важна пища с желирующими свойствами, содержащая коллаген. Благодаря коллагеновым волокнам сухожилия, суставы, связки, хрящи становятся эластичными и растягиваются при физических нагрузках. Если у вас всё нормально с холестерином — включите в рацион наваристые бульоны из костей и хрящей, холодец, заливную рыбу и язык. Богаты жели­рующими веществами водоросли и морепродукты. Варите кисели и желе из фруктов.

Меню для позвоночника

Главное, что нужно запомнить: не следует подвергать продукты длительной тепловой обработке.

Для здоровья позвоночника важно употреблять как можно больше свежих овощей (огурцы, помидоры, свёкла, морковь, капуста) и фруктов (самые полезные из них — яблоки, которые противостоят развитию артрита и болезней позвоночника).

Для хрящевой ткани полезны сера и селен — они содержатся в крыжовнике, сливе, луке, яблоках, белокочанной и морской капусте, яйцах, чесноке, треске, мидиях, кокосах.

Добавьте в рацион все источники витаминов группы B, особенно B₆ и B₁₂, концентрация которых с возрастом уменьшается, что приводит к деградации соединительной ткани. На помощь придут молочные продукты, морепродукты и рыба. Но знайте меру! Несколько килограммов рыбы в день позвоночнику не помогут, а желудочно-кишечный тракт наверняка по­ставят под удар.

Молоко, сметану, йогурт и творог лучше употреблять в первой половине дня, когда кальций усваивается лучше.

При остеохондрозе в организме также снижается концентрация цинка и железа, по­этому нужно налегать на орехи (кешью, пекан, грецкие), сухофрукты (курага, инжир), зелень.

Укрепляет кости, предотвращает воспаление в суставах и их разрушение витамин D. И не забудьте про источники аскорбиновой кислоты — капусту, цитрусовые, чёрную смородину и особенно шиповник — в нём больше всего витамина C, предотвращающего разрушение суставов.

Если состояние пищеварительного тракта позволяет, смело добавляйте в рацион пряности — карри, кайен­ский перец и имбирь. Эти специи нужны, чтобы препятствовать сгущению крови, возникающему из-за увеличения в ней числа тромбоцитов, часто наблюдаю­щегося на фоне остеохондроза. К продуктам, способст­вующим разжижению крови, относятся также брусника, клюква, земляника, зелень.

Встань и иди

Для позвоночника не менее (если не более) важна вода. Формула, позволяющая вычислить оптимальное количество жидкости, необходимое для жизни и здоровья, проста — 30 мл воды (2 столовые ложки) на 1 кг нормального веса человека. То есть в расчёт надо брать не избыточный вес, а тот идеальный, который должен бы быть при вашем росте.

Есть ещё один пункт в программе профилактики остеохондроза, который многим даётся тяжелее всего. Люди готовы правильно питаться, тратить кучу денег на ортопедические матрасы, подушки и прочие приспособления для позвоночника, ездить в санатории, посещать физиотерапевтические кабинеты, даже ходить к мануальщикам и остеопатам. Лишь бы не бороться с гиподинамией. А ведь именно она — главный враг спины и колен. Не хотите, чтобы они болели, — двигайтесь! В прогрессировании практически любой болезни (не только остеохондроза) виновата гиподинамия.

Но при выраженных осложнениях остеохондроза, когда в спине или в суставах есть сильное воспаление и боль, физкультура способна лишь усугубить проблему. Поэтому сначала — лечение, а потом — регулярные занятия.