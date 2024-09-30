Золотые мозаики кафедрального собора города Монреале будут восстановлены к концу ноября

Мозаики средневекового собора на Сицилии, построенного последним нормандским королем острова, вновь обретут характерный золотой блеск к концу ноября 2024 года благодаря тщательной реставрации и новому освещению. Еще в прошлом году региональные власти заявили, что знаменитая мозаика нуждается в восстановлении из-за повреждений от проникновения воды.
Кафедральный собор Монреале, возведенный в 1174−89 годах недалеко от города Палермо по приказу короля Вильгельма II, является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Сегодня собор сочетает в себе западный, исламский и византийский стили, а внутреннее убранство украшает одна из крупнейших в мире мозаик.
Главная часть мозаики, включающая изображение «Христос Пантократор», расположена в апсиде, или полукуполе, в задней части собора. Это типичная православная христианская икона, которая также присутствует в соборе Святой Софии в Стамбуле (Турция).
Предполагается, что стоимость трудоемких восстановительных работ составит около 1,1 млн евро (~ 115 млн рублей). Эта сумма будет покрыта за счет средств Европейского союза.
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