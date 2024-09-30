Золотые мозаики кафедрального собора города Монреале будут восстановлены к концу ноября

Мозаики средневекового собора на Сицилии, построенного последним нормандским королем острова, вновь обретут характерный золотой блеск к концу ноября 2024 года благодаря тщательной реставрации и новому освещению. Еще в прошлом году региональные власти заявили, что знаменитая мозаика нуждается в восстановлении из-за повреждений от проникновения воды.

Кафедральный собор Монреале, возведенный в 1174−89 годах недалеко от города Палермо по приказу короля Вильгельма II, является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО .

По легенде, король Вильгельм II однажды заснул под рожковым деревом во время охоты в лесу близ Монреале, когда ему во сне явилась Святая Дева и предложила построить на этом месте церковь.