Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Золотые мозаики кафедрального собора города Монреале будут восстановлены к концу ноября

В кафедральном соборе Монреале, расположенном на итальянском острове Сицилия, проведут реставрацию знаменитых золотых мозаик. Уже к концу ноября 2024 года посетители смогут любоваться ими в прежнем великолепии.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Reuters

Мозаики средневекового собора на Сицилии, построенного последним нормандским королем острова, вновь обретут характерный золотой блеск к концу ноября 2024 года благодаря тщательной реставрации и новому освещению. Еще в прошлом году региональные власти заявили, что знаменитая мозаика нуждается в восстановлении из-за повреждений от проникновения воды.

Кафедральный собор Монреале, возведенный в 1174−89 годах недалеко от города Палермо по приказу короля Вильгельма II, является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

По легенде, король Вильгельм II однажды заснул под рожковым деревом во время охоты в лесу близ Монреале, когда ему во сне явилась Святая Дева и предложила построить на этом месте церковь.

Сегодня собор сочетает в себе западный, исламский и византийский стили, а внутреннее убранство украшает одна из крупнейших в мире мозаик.

Главная часть мозаики, включающая изображение «Христос Пантократор», расположена в апсиде, или полукуполе, в задней части собора. Это типичная православная христианская икона, которая также присутствует в соборе Святой Софии в Стамбуле (Турция).

Предполагается, что стоимость трудоемких восстановительных работ составит около 1,1 млн евро (~ 115 млн рублей). Эта сумма будет покрыта за счет средств Европейского союза.

Ранее рассказывали, что Русский музей завершил реставрацию картины Брюллова «Последний день Помпеи».