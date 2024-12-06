«Золотую маску» перестанут вручать актерам и режиссерам

Учредители премии также прямо указали на то, чем они намерены руководствоваться: «В новой редакции Положении впервые указывается на обязанность Учредителя Премии и всех участников мероприятий Премии и Фестиваля следовать этическим нормам и принципам, изложенным К. С. Станиславским в труде “Этика”. Среди критериев оценки заявленных на Премию работ указано на воплощение в спектаклях традиционных духовно-нравственных ценностей».