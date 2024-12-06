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«Золотую маску» перестанут вручать актерам и режиссерам

По новым правилам награды будут получать только спектакли целиком.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Создание спектакля — дело коллективное, и выделять заслуги кого-то одного неправильно — возможно, чем-то подобным руководствовались организаторы главной театральной премии России «Золотая маска», когда меняли ее правила.

Новое положение о «Золотой маске» Союз театральных деятелей опубликовал 4 декабря — в следующий раз награды будут вручать уже согласно ему. Новость об этом появилась на сайте премии.

Главное изменение — номинаций в премии стало гораздо меньше. Награждать теперь будут только спектакли целиком — раньше кроме «Лучших спектаклей» награды получали отдельно режиссеры, актеры, художники, драматурги, композиторы, хореографы и дирижеры.

Убрали также специальные премии жюри и премию «Эксперимент», которую вручали за нестандартный подход. Вместо этого появилась «Премия президента премии и фестиваля».

Награду «Лучший спектакль» в каждой из оставшихся номинаций заменят на «Спектакль-лауреат» — теперь победитель будет не один, а пять.

Учредители премии также прямо указали на то, чем они намерены руководствоваться: «В новой редакции Положении впервые указывается на обязанность Учредителя Премии и всех участников мероприятий Премии и Фестиваля следовать этическим нормам и принципам, изложенным К. С. Станиславским в труде “Этика”. Среди критериев оценки заявленных на Премию работ указано на воплощение в спектаклях традиционных духовно-нравственных ценностей».

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