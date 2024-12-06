«Золотую маску» перестанут вручать актерам и режиссерам

Создание спектакля — дело коллективное, и выделять заслуги кого-то одного неправильно — возможно, чем-то подобным руководствовались организаторы главной театральной премии России «Золотая маска», когда меняли ее правила.
Новое положение о «Золотой маске» Союз театральных деятелей опубликовал 4 декабря — в следующий раз награды будут вручать уже согласно ему. Новость об этом появилась на сайте премии.
Главное изменение — номинаций в премии стало гораздо меньше. Награждать теперь будут только спектакли целиком — раньше кроме «Лучших спектаклей» награды получали отдельно режиссеры, актеры, художники, драматурги, композиторы, хореографы и дирижеры.
Убрали также специальные премии жюри и премию «Эксперимент», которую вручали за нестандартный подход. Вместо этого появилась «Премия президента премии и фестиваля».
Награду «Лучший спектакль» в каждой из оставшихся номинаций заменят на «Спектакль-лауреат» — теперь победитель будет не один, а пять.
Учредители премии также прямо указали на то, чем они намерены руководствоваться: «В новой редакции Положении впервые указывается на обязанность Учредителя Премии и всех участников мероприятий Премии и Фестиваля следовать этическим нормам и принципам, изложенным К. С. Станиславским в труде “Этика”. Среди критериев оценки заявленных на Премию работ указано на воплощение в спектаклях традиционных духовно-нравственных ценностей».
Ранее рассказывали, почему так популярен балет «Щелкунчик».