Информационное агентство «ДОН 24» подготовило подборку прогнозов пяти самых известных пророков из Индии.
Астролог Верма Анурадха уверена, что период успехов и достатка для России уже начался. Сейчас страна уверенно движется к своему золотому веку. По мнению провидицы, конфликт на Украине завершится осенью текущего года, при этом мира попросит украинская сторона. Астролог предупреждает о высокой вероятности не окончания противостояния, а его заморозки. Верма Анурадха рассказала об опасности, нависшей над США. Всей Северной Америке угрожает колоссальная катастрофа, после которой жизнь разделится на до и после.
Провидец Ананд Абигья предупреждает о возможном голоде, который грозит Европе. Причиной его станет сильная засуха, которая нанесет существенный урон экономике многих государств. Украине пророк предрек масштабную экологическую катастрофу и разделение на части. Войны на земном шаре, по мнению Ананда Абигьи, прекратятся в 2025 году, но мир продлится всего четыре года.
Также индиец предупредил человечество о стихийных бедствиях: сильных землетрясениях, торнадо, извержениях вулканов. Единственное, чего можно не опасаться в ближайшее время, — это болезни Х, к возникновению которой готовится Всемирная организация здравоохранения.
Брахман Гуруккал Шива считает, что СВО закончится в 2028 году, но начиная с 2024 года Россию ждет процветание. С осени текущего года интенсивность боевых действий пойдет на спад, на стороне русских выступят другие государства, и в состав нашей страны войдет значительная часть Украины. Россию ждут серьезные реформы, и к концу года она может стать практически другим государством. Гуруккал Шива уверен, что третьей мировой войны можно не опасаться до 2050 года.
Наша страна станет примером для других государств как в экономической, так и в культурной сферах. В конце лета будут заложены основы мира на Украине, а к зиме государство вынуждено будет принять условия России, так как останется без поддержки США. Эта страна сильно пострадает от природных пожаров или техногенных аварий с выбросом огромного количества тепла.
Святой Баба Вирса Сингх побывал в России в 2004 году. Перед тем как покинуть этот мир, он оставил несколько предсказаний о нашей стране. Индиец уверял, что мир и покой на Земле наступят, когда каждый человек в своей душе примет Господа. Первой в этом списке станет Россия: с 2025 года здесь начнутся большие изменения в укладе жизни.
«Россия станет самой почитаемой страной в мире. Самый сильный президент в истории приведет эту страну к невероятному расцвету. К середине XXI века богатства России будут неисчислимы. Примерно в конце 20-х годов текущего века растущее государство приютит тысячи людей из других стран. Уже к этому времени о жизни в России будут мечтать многие люди. Россияне ни в чем не будут нуждаться, у каждого будет масса времени на себя и на то, чтобы воздать благодарность небесам за свою судьбу», — говорил Баба Вирса Сингх.
Он был уверен, что россияне сделают какое-то очень важное открытие, которое и обеспечит путь процветания. По словам святого, наша страна окажет большую помощь Индии и всем своим союзникам.