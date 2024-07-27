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Золотой век: что предрекли России пять самых известных прорицателей из Индии

Ростовская область, 26 июля 2024. DON24.RU. Счастливое будущее предсказали нашей стране индийские прорицатели. По мнению многих из них, основы благополучия России будут заложены именно в 2024 году.

Источник: РИА "Новости"

Информационное агентство «ДОН 24» подготовило подборку прогнозов пяти самых известных пророков из Индии.

Астролог Верма Анурадха уверена, что период успехов и достатка для России уже начался. Сейчас страна уверенно движется к своему золотому веку. По мнению провидицы, конфликт на Украине завершится осенью текущего года, при этом мира попросит украинская сторона. Астролог предупреждает о высокой вероятности не окончания противостояния, а его заморозки. Верма Анурадха рассказала об опасности, нависшей над США. Всей Северной Америке угрожает колоссальная катастрофа, после которой жизнь разделится на до и после.

Провидец Ананд Абигья предупреждает о возможном голоде, который грозит Европе. Причиной его станет сильная засуха, которая нанесет существенный урон экономике многих государств. Украине пророк предрек масштабную экологическую катастрофу и разделение на части. Войны на земном шаре, по мнению Ананда Абигьи, прекратятся в 2025 году, но мир продлится всего четыре года.

Также индиец предупредил человечество о стихийных бедствиях: сильных землетрясениях, торнадо, извержениях вулканов. Единственное, чего можно не опасаться в ближайшее время, — это болезни Х, к возникновению которой готовится Всемирная организация здравоохранения.

Брахман Гуруккал Шива считает, что СВО закончится в 2028 году, но начиная с 2024 года Россию ждет процветание. С осени текущего года интенсивность боевых действий пойдет на спад, на стороне русских выступят другие государства, и в состав нашей страны войдет значительная часть Украины. Россию ждут серьезные реформы, и к концу года она может стать практически другим государством. Гуруккал Шива уверен, что третьей мировой войны можно не опасаться до 2050 года.

Известный предсказатель Пунит Нахата считает, что с 2024 года Россия находится под влиянием планеты Юпитер — это период небывалого роста и развития продолжительностью 16 лет.

Наша страна станет примером для других государств как в экономической, так и в культурной сферах. В конце лета будут заложены основы мира на Украине, а к зиме государство вынуждено будет принять условия России, так как останется без поддержки США. Эта страна сильно пострадает от природных пожаров или техногенных аварий с выбросом огромного количества тепла.

Святой Баба Вирса Сингх побывал в России в 2004 году. Перед тем как покинуть этот мир, он оставил несколько предсказаний о нашей стране. Индиец уверял, что мир и покой на Земле наступят, когда каждый человек в своей душе примет Господа. Первой в этом списке станет Россия: с 2025 года здесь начнутся большие изменения в укладе жизни.

«Россия станет самой почитаемой страной в мире. Самый сильный президент в истории приведет эту страну к невероятному расцвету. К середине XXI века богатства России будут неисчислимы. Примерно в конце 20-х годов текущего века растущее государство приютит тысячи людей из других стран. Уже к этому времени о жизни в России будут мечтать многие люди. Россияне ни в чем не будут нуждаться, у каждого будет масса времени на себя и на то, чтобы воздать благодарность небесам за свою судьбу», — говорил Баба Вирса Сингх.

Он был уверен, что россияне сделают какое-то очень важное открытие, которое и обеспечит путь процветания. По словам святого, наша страна окажет большую помощь Индии и всем своим союзникам.