Золотой век: что предрекли России пять самых известных прорицателей из Индии

«Россия станет самой почитаемой страной в мире. Самый сильный президент в истории приведет эту страну к невероятному расцвету. К середине XXI века богатства России будут неисчислимы. Примерно в конце 20-х годов текущего века растущее государство приютит тысячи людей из других стран. Уже к этому времени о жизни в России будут мечтать многие люди. Россияне ни в чем не будут нуждаться, у каждого будет масса времени на себя и на то, чтобы воздать благодарность небесам за свою судьбу», — говорил Баба Вирса Сингх.