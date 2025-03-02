«Золотой дядюшка»: какое значение имеет премия «Оскар» для киноиндустрии

Что такое «Оскар»?
«Оскар» (Oscar) — это самая значительная и престижная премия в мире кино. Победителям в каждой из номинаций вручается покрытая 24-каратным золотом бронзовая статуэтка в виде рыцаря, стоящего на катушке киноленты и держащего в руках обоюдоострый меч. Ее дизайн разработал художник-постановщик Седрик Гиббонс. Согласно легенде, он создал эскиз в блокноте во время одного из «нудных собраний», а в качестве модели был выбран мексиканский кинорежиссер и актер Эмилио Фернандес. Статуэтка высотой 34 см и весом около 3,85 кг означает высшее признание в киноиндустрии.
Сам Гиббонс, будучи одним из ведущих художников-постановщиков своего времени, впоследствии получил 11 статуэток «Оскар» за свои творческие достижения. Он занимает второе место по количеству статуэток, уступая только знаменитому мультипликатору Уолту Диснею, который стал лауреатом «Оскара» 26 раз при 59 номинациях. В 1938 году Академия наградила рекордсмена особой наградой в знак признательности за его первый полнометражный мультфильм «Белоснежка и семь гномов», которая состояла из одной статуэтки обычного размера и еще семи маленьких.
Влияние Уолта Диснея на премию «Оскар» настолько велико, что в 1958 году одним из ведущих церемонии вручения кинопремии был его популярный персонаж Дональд Дак. Он был спроецирован на большой экран и выступал в качестве со-ведущего вместе с такими голливудскими звездами, как Джеймс Стюарт, Дэвид Нивен, Джек Леммон, Боб Хоуп и Розалинд Рассел.
Как возникла премия «Оскар» и за что ее дают?
Премия была учреждена в 1929 году Американской академией кинематографических искусств и наук. Поэтому на английском языке ее часто называют дословно — Academy Awards. А более привычное нам название — «Оскар» — было официально утверждено лишь спустя 10 лет, в 1939 году. Происхождение этого названия до сих пор остается загадкой, но существует несколько теорий. Согласно одной из самых популярных, член Академии Маргарет Херрик, увидев статуэтку, воскликнула, что она напоминает ей ее дядю Оскара. Это случайное замечание якобы и дало премии ее неофициальное, а позже и официальное имя.
Голосование за номинантов и победителей премии проводится исключительно членами Академии. Она была создана в 1927 году с целью объединения в союз стремительно развивающейся американской киноиндустрии. «Оскар» стал наградой, который подтверждает заслуги деятелей и, по заявлению первого президента Академии Дугласа Фэрбенкса, изначально предполагался, как «высочайшее достижением из тех, которые только можно достичь в профессии». В наши дни в Академию входит больше 8 тысяч человек, которые, в свою очередь, делятся на 17 гильдий. Это разделение позволяет обеспечить объективность и профессионализм в оценке работ. Но в самой престижной категории — «Лучший фильм» — право голоса имеют все члены Академии, независимо от их гильдии.
Какие номинации есть на премии «Оскар»?
Премия «Оскар» охватывают почти все возможные сферы кино в своих номинациях, в том числе и технические. Статуэтку дают победителям в 23 категориях, и большинство из них были учреждены еще в первые годы ее существования. Наиболее престижные номинации в кулуарах называют «Большой пятеркой»:
- Лучший фильм (Best Motion Picture);
- Лучший оригинальный сценарий (Best Original Screenplay);
- Лучшая режиссура (Best Director);
- Лучшая мужская роль (Best Actor in a Leading Role);
- Лучшая женская роль (Best Actress in a Leading Role).
В 2026 году на премии «Оскар» появится новая категория: Академия будет награждать за лучший кастинг в фильме.
За историю премии только трем фильмам удавалось завоевать пять важнейших статуэток. Впервые это произошло в 1935 году с романтической комедией Фрэнка Капры «Это случилось однажды ночью». Успех смогла повторить только через 40 лет драма Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки» (1975) с Джеком Николсоном в главной роли, а в 1992 году триумфатором стал психологический хоррор Джоннатана Демми «Молчание ягнят» о серийном убийце Ганнибале Лекторе.
В 2025 году 13 номинаций получил музыкальный фильм Жака Одиара «Эмилия Перес», установив рекорд среди неанглоязычных фильмов. А больше всего номинаций на «Оскар» получали фильмы «Всё о Еве» (1950), «Титаник» (1997) и «Ла-Ла Ленд» (2016) — они были выдвинуты на соискание в 14 категориях.
Рекорд по количеству выигранных «Оскаров» держат фильмы «Бен-Гур» (1959), ранее упомянутый «Титаник» (1997) и заключительная часть фэнтезийной эпопеи Питера Джексона «Властелин колец: Возвращение короля» (2003) — 11 премий. Фильм по мотивам знаменитого произведения Д. Р. Толкина забрал статуэтки во всех категориях, а суммарно вся трилогия «Властелин колец» получила 30 номинаций.
Специальные номинации премии
Также существуют специальные номинации, которые вручаются вне основной церемонии. Их вручают за выдающийся продюсерский, научно-технический вклад в киноискусство.
Среди них особняком стоит почетный «Оскар» (Academy Honorary Award): его получали такие мастера европейского кино, как Федерико Феллини, Микеланджело Антониони и Жан-Люк Годар. Несмотря на статус награды, в 2016 году ее присудили даже звезде боевиков и мастеру боевых искусств Джеки Чану. Вручение почетного «Оскара» Джеки Чану стало признанием его вклада в популяризацию кино и его влияния на поп-культуру.
Как номинироваться на премию «Оскар»?
Получить номинацию на премию непросто: фильм должен выйти в прокат в предыдущем календарном году 1 января до 31 декабря в Лос-Анджелесе минимум на неделю, чтобы получить квалификацию. Исключениями являются номинации «Лучший фильм на иностранном языке», «Лучший документальный полнометражный фильм», а также все номинации, связанные с короткометражным кино. Существуют определенные критерии:
- Картина должна длиться не менее 40 минут;
- Должно быть соответствие техническим стандартам (35 мм или 70 мм пленка или цифровой формат с разрешением не менее 2048×1080 пикселей.
Эти критерии не касаются номинаций, связанных с короткометражным кино.
Процесс отбора и голосования проходит в несколько этапов, начиная с предварительного голосования членов Академии и заканчивая финальным голосованием по номинациям.
Какие отношения с «Оскаром» у России?
Множество актеров русского происхождения номинировались на «Оскар» и даже выигрывали его. Но в 2025 году Юра Борисов стал первым россиянином, номинированным на эту премию. Он попал в шорт-лист в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за фильм режиссера Шона Бейкера «Анора».
Самым первым отечественным номинантом и обладателем «Оскара» стала в 1942 году картина «Разгром немецких войск под Москвой» режиссеров Леонида Варламова и Ильи Копалина, победившая в категории «Лучший документальный фильм».
Но, разумеется наиболее широкое признание Академии отечественные фильмы получали в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Первым советским номинантом (и лауреатом) в этой категории в 1969 году стала киноэпопея Сергея Бондарчука «Война и мир» по роману Л. Н. Толстого. В 1976-м наградили фильм совместного производства СССР и Японии «Дерсу Узала» по произведениям В. К. Арсеньева, который снял знаменитый японский режиссер Акира Куросава. В 1981 году лауреатом «Оскара» стал Владимир Меньшов, снявший мелодраму «Москва слезам не верит». В постсоветский период, в 1995 году, премию получил фильм «Утомленные солнцем» Никиты Михалкова, а в 1999-м победителем в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм» стала картина Александра Петрова «Старик и море».
Скандалы «Оскара»
Хоть «Оскар» и остается уже много лет главной и самой популярной кинопремией мира, но за свою многолетнюю историю он запомнился еще и множеством скандалов. В 2017 году произошла одна из самых больших ошибок в истории премии: вручающие статуэтку за «Лучший фильм», главную награду «Оскара», актеры Уоррен Битти и Фэй Данауэй перепутали конверты и объявили победителем в номинации мюзикл Дэмьена Шазелла «Ла-Ла Ленд». Никто не подозревал подвоха, но через несколько минут выяснилось, что награда досталась драме Барри Дженкинса «Лунный свет». Это вызвало волну негодований и стало примером человеческого фактора на подобных шоу.
Несмотря на статус статуэтки, от нее даже однажды отказались. Знаменитый актер Марлон Брандо был удостоен награды за лучшую мужскую роль в знаменитой криминальной драме «Крестный отец», но в знак протеста против дискриминации коренных американцев в Голливуде проигнорировал награждение. Он отправил на сцену активистку Сашин Литтлфезер в традиционном костюме индейцев-апачи. Она зачитала письмо актера, в котором и было сказано об отказе от награды.
А в 1992 году на «Оскаре» случился скандал из-за мультфильма «Красавица и чудовище»: он тогда оказался впервые в списке номинантов на лучший фильм. Это вызвало критику со стороны консервативных кинематографистов, которые считали, что мультипликация не достойна такого признания. Только через 10 лет Академия признала, что этот жанр достоин отдельной номинации, создав категорию «Лучший анимационный полнометражный фильм» (Academy Award for Best Animated Feature).
Награждение 2025 года стало скандальным еще до своего начала. В драме Брейди Корбета «Бруталист», которая критикует капитализм и воспевает человеческое творчество, использовался искусственный интеллект для улучшения венгерского произношения главными героями, а также для создания архитектурных чертежей в финальной сцене. Это стало известно немного после того, как в США прошла крупная забастовка актеров, выступавшая против использования нейросетей в кино. А учитывая, что фильм номинирован на «Оскар» в 10 категориях, произошедший скандал может серьезно снизить шансы картины на главную награду.