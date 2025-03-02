«Золотой дядюшка»: какое значение имеет премия «Оскар» для киноиндустрии

Голосование за номинантов и победителей премии проводится исключительно членами Академии. Она была создана в 1927 году с целью объединения в союз стремительно развивающейся американской киноиндустрии. «Оскар» стал наградой, который подтверждает заслуги деятелей и, по заявлению первого президента Академии Дугласа Фэрбенкса, изначально предполагался, как «высочайшее достижением из тех, которые только можно достичь в профессии». В наши дни в Академию входит больше 8 тысяч человек, которые, в свою очередь, делятся на 17 гильдий. Это разделение позволяет обеспечить объективность и профессионализм в оценке работ. Но в самой престижной категории — «Лучший фильм» — право голоса имеют все члены Академии, независимо от их гильдии.