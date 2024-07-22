Города Золотого кольца России в 2024 году: искупаться в Волге, выпить медовухи и прикоснуться к древностям

Почему Ярославль считается столицей знаменитого туристического направления, какая локация особенно любима иностранцами и почему Иваново не входит в Золотое кольцо России — об этих и других интересных фактах мы побеседовали с Артемом Полухиным, экскурсоводом по Золотому кольцу.
Карта городов Золотого кольца
Если посмотреть на карту, никакого кольца из выбранных городов вы не увидите. Форма будет отдаленно напоминать нечеткий овал. Маршрут называют кольцом за то, что есть возможность проехать по порядку все точки и вернуться в исходную.
Список городов Золотого кольца России
Официальный маршрут включает список из девяти городов, богатых историческим и культурным наследием и расположенных в центральной части России. Изначально он состоял из восьми населенных пунктов, но в 2018 году Владимир Мединский (на тот момент министр культуры РФ, а сейчас председатель Межведомственной комиссии по историческому просвещению России) внес в список городов Золотого кольца еще один — Углич. А в последние годы туроператоры по своей собственной инициативе добавили еще больше локаций с богатой историей в маршрут и назвали направление «Большое Золотое кольцо».
Сегодня турист может по-разному познакомиться с популярнейшим маршрутом страны: выбрать исторический вариант из восьми городов, современный из девяти или новейший тур, где количество мест посещения будет ограничено только вашим временем и фантазией. Мы же знакомим вас с официальным маршрутом, состоящим из девяти населенных пунктов.
Сергиев Посад
Согласно летописям, в середине XIV века на месте города была установлена небольшая церковь в честь Святой Троицы, вокруг которой стали обживаться последователи игумена Сергия Радонежского. Отсюда берет свое название город Сергиев Посад и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО — Свято-Троицкая Сергиева лавра, в которую ежегодно съезжаются тысячи верующих, паломников и просто туристов. Кстати, в России всего две лавры: вторая — Невская, в Санкт-Петербурге. В Сергиевом Посаде крестили Ивана Грозного, здесь от стрелецкого бунта прятался Петр Первый. В лавре расположен самый крупный действующий колокол страны, который весит 72 т.
Достопримечательности Сергиева Посада
Красивый уютный городок славится не только знаменитой святыней. В местных ресторанчиках среди блюд русской кухни можно найти похлебку с раками и мозги теленка.
1. Свято-Троицкая Сергиева лавра — крупнейший православный мужской монастырь страны. Здесь монахи пекут медовые коврижки по старинным рецептам, бездрожжевой хлеб, а также изготавливают квас. Именно эти съедобные сувениры чаще всего привозят из поездки туристы. А с Блинной горы делают красивые фотографии всего комплекса.
2. Музей советского детства порадует коллекцией старых добрых советских игрушек. Взрослые могут поностальгировать, а дети узнать, во что играли их родители. Здесь можно посмотреть диафильмы и сделать поделку выжигателем по дереву.
3. Музей русской матрешки расположен на территории комплекса «Конный двор». Именно Сергиев Посад считается родиной национального сувенира. Правда, задумку наши мастера позаимствовали у японцев в XIX веке. Подробно историю русской игрушки можно узнать на экскурсии в музее.
Цены на отдых в Сергиевом Посаде
Этот город популярен среди туристов, здесь почти всегда многолюдно, поэтому спрос рождает предложение — цены активно растут.
|Дорога
|Город маленький, удобнее всего перемещаться пешком. Из Москвы электричка — 200—300 руб., автобус — от 1400 руб.
|Проживание
|Стоимость суток в отеле начинается от 3000 руб.
|Питание
|Пирожки — от 100 руб. Средний чек в ресторане на одного — 1500 руб.
|Экскурсии
|Групповая экскурсия по городу — от 1000 руб., индивидуальная — около 4000 руб.
|Сувениры
|Медовая коврижка — около 500 руб., местный хлеб — 50—100 руб.
Переславль-Залесский
Один из старейших городов страны, который основал князь Юрий Долгорукий. В Переславле-Залесском родился князь Александр Невский. Здесь была большая крепость — столица древнего удельного княжества. Город прославился рыбкой-эндемиком из Плещеева озера — переславской ряпушкой. Здесь ею так сильно гордятся, что делают даже мороженое со вкусом этой рыбы.
Достопримечательности Переславля-Залесского
Это пешеходный город, где время можно провести в многочисленных музеях или на природе в заповедных окрестностях озера. Главное — обязательно пообедать в местном ресторанчике и попробовать знаменитую ряпушку.
1. Музеи по темам. В городе собрано огромное количество маленьких экспозиций. Здесь открыты музеи паровозов, денег, масок, хитростей и смекалки, Александра Невского, вазы, швейного искусства, чайников, утюгов, пластинок и многие другие. Это развлечение для детей и взрослых не на один день.
2. Музей-усадьба «Ботик». Петр Первый начал строить свою потешную флотилию именно здесь. До сих пор в Переславле-Залесском находится бот «Фортуна», а также мачты, якоря и рули с кораблей императора.
3. Монастыри. Город полон архитектурных религиозных сооружений: на его территории расположены Федоровский, Никольский, Горицкий Успенский и Свято-Троицкой Данилов монастыри. Помимо этого, обязателен к посещению историко-культурный центр «Русский парк» — экспозиция русского деревянного зодчества.
Цены на отдых в Переславле-Залесском
|Дорога
|Автобус из Москвы — от 1700 руб. Электричка — от 550 руб. По городу туристы передвигаются пешком
|Проживание
|Сутки в самом городе будут стоить от 4000 руб., на окраине можно подобрать номер за 2000—2500 руб.
|Питание
|Средний чек в ресторане на одного человека — 2000 руб.
|Экскурсии
|Групповая экскурсия — от 400 руб., индивидуальная — от 4000 руб.
|Сувениры
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Ростов Великий
Этот город на 300 лет старше Москвы. Долгие годы являлся ключевым среди древнерусских городов. Считается родиной былинного героя Алеши Поповича.
Ростов — место съемок знаменитой советской комедии «Иван Васильевич меняет профессию». Только здесь производят уникальные изделия, выполненные в технике финифти (эмаль, которая наносится на металлическое изделие, покрывается специальными красками и запекается в печи).
Достопримечательности Ростова Великого
1. Ростовский кремль — главная достопримечательность города. Здесь можно прогуляться по старинным стенам, самостоятельно сделать украшение в стиле финифть, вкусно покушать и сделать красивые фотографии.
2. Монастыри, которых тут немало, органично вписаны в городской ландшафт. Самые живописные — Спасо-Яковлевский Димитриев и Троице-Сергиев Варницкий.
3. Музей «Лукова слобода» рассказывает о другой местной знаменитости — ростовском репчатом луке. Помимо экспозиции, здесь можно посетить кафе, во все блюда которого будет обязательно добавлен этот овощ.
Цены на отдых в Ростове Великом
Это относительно небольшой город, которому уделяется не так много внимания, как соседствующему с ним Ярославлю, поэтому цены здесь вполне конкурентоспособны.
|Дорога
|Поезд или электричка из Москвы — от 1000 руб. Автобус — около 2000 руб.
|Проживание
|Средняя цена проживания в сутки — 3000 руб.
|Питание
|Средний чек в ресторане на одного — 1000 руб.
|Экскурсии
|Групповая — от 500 руб. Индивидуальная — от 2000 руб.
|Сувениры
|Минимальная цена за украшение в стиле финифть — 400 руб.
Ярославль
Город на Волге, основанный в 1010 году. Включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Считается столицей Золотого кольца России.
— У города брендовый статус — столица Золотого кольца. Все потому, что ярославские обыватели «люди оказались самые хитрые, расторопные и предприимчивые», как говорил Гоголь. В споре с другими городами власти сами себя объявили столицей и выкупили в Роспатенте этот бренд. Теперь здесь находится штаб-квартира знаменитого маршрута, — поясняет наш эксперт, экскурсовод Артем Полухин.
Достопримечательности Ярославля
Город изображен на купюре номиналом 1000 рублей. Славится своей старинной архитектурой, керамикой и валенками. Чтобы осмотреть все достопримечательности Ярославля, понадобится не меньше двух дней.
1. Ярославский музей-заповедник один из старейших в России. Расположен на территории упраздненного мужского монастыря, включает множество старинных построек, а если пройти вперед по Которосльной набережной, то можно попасть в Рубленый город — так называют Ярославский кремль.
2. Волжская набережная — первое место, куда обычно отправляются туристы, чтобы полюбоваться на знаменитую Волгу, пообедать и прогуляться по музеям.
3. Стрелка — древнейшая часть Ярославля, откуда началась история города. Здесь обустроен ландшафтный парк.
Цены на отдых в Ярославле
Областной центр — популярнейшее туристическое место. На многочисленные услуги можно найти вполне демократичные цены.
|Дорога
|Стоимость проезда на автобусе из Москвы — примерно 2000 руб. Билет на поезд или электричку стоит примерно 1500 руб.
|Проживание
|Средняя цена на проживание в сутки — 5000 руб.
|Питание
|Средний чек в ресторане с человека — 1500 руб.
|Экскурсии
|Групповая экскурсия по городу — от 600 руб.. Индивидуальная — от 4000 руб.
|Сувениры
|Валяная обувь — от 2000 руб., керамические изделия — от 500 руб.
Кострома
Основанный в XII веке, город стал важным транспортным узлом на Волге. Помимо богатой истории, в прошлом Кострома была крупнейшим городом Северо-Восточной Руси и одним из главных поставщиков льняных тканей в Европе. А еще этот город называют родиной Снегурочки, потому что здесь жила семья драматурга Александра Островского, который написал одноименную пьесу.
Достопримечательности Костромы
Кострома знаменита старинными домами, фабрикой сыров и черной солью. Чтобы осмотреть основные достопримечательности города, будет достаточно одного дня.
1. Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь органично вписывается в береговую линию города. У него богатая история, связанная с событиями Смутного времени.
2. Красные ряды — живописный ансамбль конца XVIII — начала XIX веков. Долгое время ряды использовали как торговые лавки и складские помещения.
3. Терем Снегурочки построен относительно недавно, особенно он популярен в зимний период. Со всей страны в гости к сказочной героине съезжаются тысячи детей.
Цены на отдых в Костроме
Как и большинство других локаций Золотого кольца, Кострома — город бесконечных прогулок по старинным улочкам, поэтому основной статьей расходов тут станет проживание и дорога.
|Дорога
|Цены на билеты на поезд из Москвы начинаются от 1500 руб.
|Проживание
|Средняя цена на проживание — 3000 руб. в сутки
|Питание
|Средний чек в кафе или ресторане с человека — 1000 руб.
|Экскурсии
|Групповая — от 750 руб. Индивидуальная — от 3000 руб.
|Сувениры
|Черная соль — от 150 руб., сыры — около 800 руб. за килограмм
Иваново
Об этом молодом городе рассказал наш эксперт, экскурсовод Артем:
— Иваново — одна из остановок маршрута. Это довольно-таки молодой город, ему чуть больше 150 лет. Поэтому посмотреть тут можно только советскую архитектуру сталинского ампира и времен конструктивизма — это экскурсия на пару часов. Сам Иваново, по сути, можно было не включать в маршрут Золотого кольца. Но в советское время это было идеологически важно. Образованный в XIX веке город Иваново-Вознесенск (ныне Иваново) — родина первого Совета, город невест, «русский Манчестер», а в те времена важно было обозначать достижения страны.
Достопримечательности Иванова
— При путешествии по Золотому кольцу Иваново, в принципе, можно пропускать, — продолжает рассказ гид Артем Полухин. — Вместо него лучше заехать, например, в город Плес Ивановской области, что ниже по Волге от Костромы. Это так называемые левитановские места (пейзажи, которые изображал на своих картинах известный художник Исаак Левитан. — Прим. ред.).
Из знаковых мест в Иванове можно посетить:
1. Музей ивановского ситца. В этом городе активно развивалась ткацкая промышленность. На производство брали женщин. По этой причине в город приезжало множество девушек, что и сделало Иваново городом невест.
2. Щудровская палатка — старейшее архитектурное здание, которое негласно считается символом города.
3. Набережная реки Уводи — популярное место для прогулок гостей и жителей города. Отсюда можно полюбоваться на город, если прокатиться на колесе обозрения.
Цены на отдых в Иванове
Цены в Иванове средние, такие же, как и в большинстве городов Золотого кольца.
|Дорога
|Автобус в Иваново из Москвы стоит от 1500 руб. и идет 5 ч. Электричка будет стоить примерно столько же, но будет идти всего 3 ч
|Проживание
|Средняя стоимость проживания в сутки — 3000 руб.
|Питание
|Средний чек в ресторане — 1500 руб. с человека
|Экскурсии
|Групповая — от 300 руб.. Индивидуальная — от 3000 руб.
|Сувениры
|Комплект постельного белья от местной ткацкой фабрики будет стоить около 2000 руб.
Суздаль
— В Суздаль чаще всего приезжают иностранцы, чтобы посмотреть на домики русского зодчества и другие древности. Кстати, в 2024 году отмечается большой юбилей — 1000 лет со дня основания. Этот город Золотого кольца был настолько популярен у китайских туристов до коронавируса, что для них стали делать отдельные туры только в Суздаль, — поделился эксперт по Золотому кольцу Артем Полухин.
Достопримечательности Суздаля
Это очень маленький городок, который можно обойти пару раз всего за день, но он настолько уютный, что обычно здесь задерживаются подольше.
1. Суздальский кремль не похож на другие подобные сооружения, потому что ни его стены, ни башни не сохранились до наших дней. Но обязательно нужно пройтись по палатам внутри здания, чтобы прочувствовать дух того времени.
2. Торговые ряды расположены в центре города, здесь по-прежнему кипит жизнь и можно приобрести всевозможные сувениры, включая знаменитую суздальскую медовуху. Именно ее привозят из Суздаля в качестве главного сувенира.
3. Музей деревянного зодчества погружает в эпоху XIX века. Здесь можно осмотреть здания и внутри и снаружи, увидеть быт крестьян ушедшего времени.
Цены на отдых в Суздале
Местные жители давно привыкли к высокому туристическому потоку ежегодно, поэтому адаптировали цены под любой бюджет.
|Дорога
|Автобус стоит от 1200 руб. за билет с человека
|Проживание
|Около 5000 руб. в сутки придется заплатить за проживание
|Питание
|Средний чек с человека — 1000 руб.
|Экскурсии
|Экскурсии в Суздале начинаются от 1500 руб.
|Сувениры
|Литр местной медовухи стоит от 400 руб. в зависимости от сорта и упаковки
Владимир
Город заложен, по одной из версий, в 990 году князем Владимиром Красное Солнышко. А по другой, его основателем считается Владимир Мономах, который построил примерно в 1100 году крепость, назвав своим именем. Его архитектурные памятники занесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Достопримечательности Владимира
Отсюда привозят изделия из ткани, вышитые владимирской гладью (иначе называется владимирский шов), — в ней используют крупные стежки и преобладает красный цвет.
Помимо богатой истории, город знают по знаменитой песне «Владимирский централ» (исправительное учреждение, которое находится в городе).
1. Золотые ворота выполняли функцию оборонительного укрепления в XII веке и триумфальной арки в более поздние времена. Сделаны ворота вовсе не из драгоценного металла — архитектурный памятник венчает только позолоченный купол на надвратном храме.
2. Музей ложки включает коллекцию из 20 000 экземпляров, изготовленных в разные эпохи и собранных со всего мира.
3. Центральный парк не только главное место для прогулок. Здесь расположено одно из 10 самых высоких колес обозрения — оно возносится над городом на 50 м. Благодаря системе отопления работает круглый год.
Цены на отдых во Владимире
Поскольку совсем близко к Владимиру находится куда более популярный Суздаль, столице области приходится конкурировать за туристов с помощью снижения цен. Здесь все обходится куда дешевле, чем в соседнем городе.
|Дорога
|Поезд, электричка, автобус — билет от 1000 руб.
|Проживание
|Приблизительная цена — 3000 руб. в сутки
|Питание
|Средний чек — 1000 руб. с человека
|Экскурсии
|Групповая экскурсия — от 500 руб.. Индивидуальная — 3500 руб.
|Сувениры
|Изделие с владимирской гладью стоит от 500 руб.
Углич
Один из древнейших городов страны, расположенный на берегу Волги. В 2018 году Владимир Мединский — министр культуры на тот момент — официально сделал Углич девятым городом Золотого кольца. Однако не все туроператоры включают город в маршрут: он находится в отдалении от основных объектов интереса путешественников.
Достопримечательности Углича
Город знаменит тем, что здесь закончился род великой династии Рюриковичей. В советское время город прославил часовой завод «Чайка». Теперь отсюда привозят вкуснейшие сыры и варенье.
1. Угличский кремль особенно приятно наблюдать с берега реки. Многочисленные купола его ансамбля органично вписываются в русскую природу.
2. Музеи отличаются интересными экспозициями. В историческом музее можно посмотреть на археологические раскопки, одежду и оружие разных времен. А музей мифов и суеверий русского народа рассказывает о загадочных существах, в которых верили наши предки. Еще из интересных локаций: в Угличе работает музей русской водки, тюремного искусства, гидроэнергетики и др.
3. Калязин. Стоит обязательно сделать небольшой крюк, чтобы посетить город Калязин и своими глазами увидеть красивейшую колокольню, которая расположена посреди реки и не имеет сухопутного доступа.
Цены на отдых в Угличе
В этом небольшом городе весьма демократичные цены, поскольку добираться сюда и так непросто. Немало средств придется потратить на многочисленные музеи. Впрочем, стоимость входа невелика и начинается всего от 100 рублей.
|Дорога
|Поезда и автобусы в Углич из Москвы имеют пересадки в Ярославле или Рыбинске. Общая стоимость — от 1500 руб.
|Проживание
|Средняя стоимость — 3000 руб. в сутки
|Питание
|Средний чек — 800 руб. с человека
|Экскурсии
|Стоимость индивидуальной экскурсии — от 3000 руб.
|Сувениры
|Стоимость местного сыра — около 900 руб. за килограмм
На чем можно поехать в путешествие по Золотому кольцу России
Самым важным аспектом при выборе транспорта будет являться запас времени и компания, с которой поедет путешественник. Если срок поездки очень мал, то оптимально будет воспользоваться автомобилем или предложением турагентов. В случае когда на маршрут по Золотому кольцу можно выделить как минимум неделю, подойдет любой вариант. Но если с вами будут дети, то комфортнее для них будет либо автомобиль, либо индивидуальный тур.
На машине
Примерные затраты на бензин составят 2000—3000 рублей. На автомобиле удобнее путешествовать с детьми, а главное, временные затраты на маршрут полностью координируются водителем. Это самый оптимальный, экономичный и комфортный вариант.
На поезде
Если учесть, что примерная стоимость билета на поезд около 1000 рублей, то переезд между 9 городами обойдется в 8000 рублей. Для семьи вариант будет особенно затратным. Кроме того, необходимо будет подстраивать свой график путешествий под расписание поездов. Эта альтернатива будет комфортна для пары туристов, которые не водят машину.
На автобусе
Именно этот вариант предлагают турагенты для маршрута по Золотому кольцу. Можно и самостоятельно проехать на автобусе по городам, но нужно учитывать, что стоимость билетов будет такой же, как на поезде, да и подстраиваться под расписание тоже придется. Другое дело, если это тур от агентства, где обо всех удобствах позаботятся экскурсоводы. Впрочем, комфорт придется обменять на свободное время, которое будет ограничено в поездке с туроператором.
Как выбрать тур по Золотому кольцу России
Мы попросили дать советы путешественникам Артема Полухина, он работает экскурсоводом уже 15 лет. Последние 10 лет развивает туры по Золотому кольцу России.
— При выборе маршрута удобнее всего выбрать формат автобусного тура, но сразу стоит сказать, что не нужно делать это в спешке. Туроператоры активно заманивают туристов, добавляя в поездку дополнительные города. Сколько они могут вместить в программу, столько и добавляют. Основные локации Золотого кольца, такие как Кострома, Ярославль, Суздаль, достойны целого дня. Даже никуда не выезжая, с ночевкой, там можно походить по улицам, посетить музеи. А туроператоры, бывает, в один день могут и Ростов, и Ярославль запихнуть, и Суздаль, и Владимир. В такой спешке турист не может полноценно познакомиться с этими местами, промчится быстро, и все. Поэтому выбирайте тур по классическому маршруту, который займет чуть больше времени и даст больше информации и впечатлений, чем гонка по городам.
Как спланировать самостоятельную поездку по Золотому кольцу: советы туристам
Организация многодневного тура, которая требует постоянной смены городов, — задача не из легких. Поэтому для рекомендаций мы обратились к нашему эксперту по Золотому кольцу Артему. Он предложил несколько интересных решений:
1. Выберите один город. Можно приехать в одну точку, например на поезде из Москвы добраться до Ярославля и из него делать радиальные вылазки. День-два погулять в самом Ярославле. Потом оттуда съездить в Кострому погулять на денек (электричка между городами курсирует ежедневно, идет полтора часа. — Прим. ред.). Также можно посетить Ростов Великий, Переславль-Залесский, возвращаясь по вечерам обратно в Ярославль.
2. Дробите маршрут. Путешествие по Золотому кольцу можно поделить на части. В одну неделю съездить в одном направлении, на восток от Москвы, — это Суздаль, Владимир, — запланировать путешествие на два-три дня. В другой раз — на север от столицы — это Сергиев Посад, Ростов Великий и другие города. Отдельно можно посетить самые отдаленные точки — Кострому и Плес.
3. Не спешите. Тур можно уложить в шесть-семь дней. Это по одному-два дня на такие города, как Ярославль или Суздаль. И по полдня на небольшие: Сергиев Посад или Переславль-Залесский. И обязательно закладывайте время на дорогу.
4. Выберите транспорт. Передвигаться между городами одинаково комфортно на поезде, автобусе и автомобиле. Но еще есть интересное решение — прокатиться по Волге, чтобы исследовать часть этого маршрута — города Ярославль, Плес и Кострому и недавно добавленный в список Золотого кольца Углич.
Отзывы путешественников
Мнение автора статьи Надежды Корнеевой:
«Сначала кажется, что этот маршрут включает в себя бесконечное количество церквей и храмов, поэтому туда едут бабушки, отдыхающие на пенсии. На самом деле каждый город Золотого кольца — это отдельная история со своими приключениями и впечатлениями. Помимо экскурсионных программ, Кострома — это вкуснейшие местные сыры, Сергиев Посад — уютные улочки для прогулок, Суздаль — веселая, бодрящая медовуха, Переславль-Залесский — множество тематических музеев. У каждого места есть своя душа, своя история, колорит. И это совсем не скучные прогулки по церквям. Это интересно, вкусно и впечатляюще!».
Туристка Светлана Бухта советует ехать в тур по Золотому кольцу зимой:
А путешественник Вячеслав Пряников лучшей локацией Золотого кольца назвал Ростовский кремль:
История Золотого кольца
О том, как появился знаменитый маршрут, какой город оказался в списке случайно, а также другие интересные факты из истории Золотого кольца рассказывает наш эксперт, гид Артем Полухин:
— Маршрут Золотого кольца России появился в 1967 году. Его придумал не историк, а журналист Юрий Бычков. Он взял свой голубой «москвич» и в ноябре 1967 года вместе с семьей и своей подругой поехал из Москвы по маршруту: Сергиев Посад — Переславль-Залесский — Ростов Великий — Ярославль — Кострома — Иваново — Владимир — Суздаль. Потом он вернулся в Москву, проехав восемь городов. Как говорят историки и краеведы, если мы пройдемся по этому маршруту из всех восьми городов, можно увидеть «самый яркий исторический образ символа нашей страны». Бычков написал заметку в газете «Советская культура», где работал. На вооружение эту информацию взяли советские власти, маршрут проверили, опробовали и пустили по нему туристов.
Название Юрий Бычков придумал в честь того, что по этому маршруту идут самые знаковые храмовые жемчужины центральной части России. В том числе владимиро-суздальские памятники средневековья
Вопросы и ответы
— Когда Юрий Бычков придумал этот маршрут, первые годы по нему пускали только советских туристов по путевкам. И лишь потом по так называемому Golden ring of Russia разрешили ездить иностранцам. С тех пор города этого тура — четвертое знаковое место на карте страны для заграничных туристов после Москвы, Санкт-Петербурга и Байкала, — рассказывает Артем Полухин. А еще наш эксперт поделился опытом, как правильно рассчитать время, бюджет и силы на поездку.
Что привезти в качестве сувенира из городов Золотого кольца России?
Каждый город — место знаковое. Можно увезти что-то съедобное, украшения или полезные вещи для дома. Например, Суздаль славится своей медовухой и огурцами. В Ростове Великом делают финифть — это огненное письмо на металле, на медных пластинках рисуют огнеупорными красками и запекают изображение в печах. Таким образом делают броши, серьги, кулоны. По заказу в этом стиле можно сделать свои портреты. Из Ростова можно увезти и икону из финифти, это единственное место в России, где в этом стиле создаются предметы искусства. Ярославль славится изразцами — керамическими плитками, украшающими храмы, дома и печи. Это бренд ярославской земли. Из Троице-Сергиевой лавры привозят иконы, крестики. А еще Сергиево-Посадский район — это родина нашей матрешки, которую здесь придумали мастера XIX века. Поэтому в качестве сувенира из этого города еще подойдет и знаменитая русская матрешка.
Сколько времени займет путешествие по Золотому кольцу?
Сам маршрут займет от четырех до семи дней, смотря как ехать, какие локации выбирать. Если мы едем на машине, то мы можем проехать, в принципе, и за четыре-пять дней, делая остановки в самых больших городах. В этом случае в Золотом кольце России стоит выбирать на день точно Ярославль, Суздаль, Кострому и Владимир. Остальные города — Сергиев Посад, Ростов, Переславль-Залесский, Иваново — довольно-таки малы, их можно осмотреть за полдня.
Когда лучше ехать на экскурсию по Золотому кольцу?
Самое лучшее время для путешествия по Золотому кольцу — это середина мая, когда все расцветает и устанавливается теплая погода, и вплоть до конца сентября. В летнее время можно не только вдоволь погулять, но и позагорать-покупаться в Волге, а в сентябре — октябре полюбоваться золотой левитановской осенью.
Сколько километров составляет маршрут на машине по Золотому кольцу?
Если мы выезжаем из Москвы, делая круг через Сергиев Посад, до самой дальней точки — Костромы — и обратно возвращаемся через Иваново, Суздаль, Владимир, то маршрут составляет около 750 км. Если же мы едем по самому Золотому кольцу, исключая Москву как стартовую точку, поскольку она не входит в состав Золотого кольца, то есть стартуем из Сергиева Посада и делаем круг на север, а потом возвращаемся на юг и заканчиваем тур во Владимире, то этот маршрут займет около 500 км.
Автор: Надежда Корнеева
Эксперт: Артем Полухин, экскурсовод по Золотому кольцу России