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Туристический потенциал Золотого кольца: что ждет молодых путешественников

Нынешний бренд «Золотое кольцо» утратил свою актуальность.

Источник: Станислав Красильников/ТАСС

Участники всероссийского ЭКГ-форума ответственного бизнеса (Экология — Кадры — Государство) «Инвестиции в устойчивое развитие», открывшегося в Суздале, обратили внимание на необходимость изменения маршрутной программы Золотого кольца России.

Для увеличения туристических потоков и привлечения инвестиций важно развивать инфраструктуру и экономику регионов, отметил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

По словам заместителя губернатора Костромской области Юрия Макова, молодые люди часто ограничены в средствах и предпочитают доступный туризм. Примером экономного путешествия он назвал запуск в 2020 году скоростного поезда «Ласточка». По его словам, тариф в 3 тыс. рублей может оказаться слишком высоким для студентов.

Мы с вами можем мечтать о дорогих отелях и экзотических блюдах, а им важно недорогое жилье и доступная еда.

Юрий Маков
заместитель губернатора Костромской области

В качестве решения Маков предложил возможность оплаты поездок по стране «Пушкинской картой».

Обсуждая дальнейшее развитие, губернатор Владимирской области Александр Авдеев отметил планы по очистке малых рек и созданию удобной инфраструктуры для водного туризма, задействуя не только популярные города, но и Александров, Муром и другие.

По мнению дизайнера и блогера Артемия Лебедева, бренд «Золотое кольцо» утратил свою актуальность. Он акцентировал внимание на проблеме пиара, указывая, что Россия не смогла должным образом представить себя как туристическую страну.

Участники пришли к выводу, что Золотое кольцо должно стать единой туристической маршрутной системой, а не просто набором отдельных городов.

Темы сотрудничества между регионами и координации усилий добрались до подписания соглашения о совместном развитии туристического маршрута, что, как надеются участники, даст новый импульс для формирования привлекательного туристского продукта.

Мадина Эбзеева