Туристический потенциал Золотого кольца: что ждет молодых путешественников

По словам заместителя губернатора Костромской области Юрия Макова, молодые люди часто ограничены в средствах и предпочитают доступный туризм. Примером экономного путешествия он назвал запуск в 2020 году скоростного поезда «Ласточка». По его словам, тариф в 3 тыс. рублей может оказаться слишком высоким для студентов.