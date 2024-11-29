Туристический потенциал Золотого кольца: что ждет молодых путешественников

Участники всероссийского ЭКГ-форума ответственного бизнеса (Экология — Кадры — Государство) «Инвестиции в устойчивое развитие», открывшегося в Суздале, обратили внимание на необходимость изменения маршрутной программы Золотого кольца России.
Для увеличения туристических потоков и привлечения инвестиций важно развивать инфраструктуру и экономику регионов, отметил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.
По словам заместителя губернатора Костромской области Юрия Макова, молодые люди часто ограничены в средствах и предпочитают доступный туризм. Примером экономного путешествия он назвал запуск в 2020 году скоростного поезда «Ласточка». По его словам, тариф в 3 тыс. рублей может оказаться слишком высоким для студентов.
Мы с вами можем мечтать о дорогих отелях и экзотических блюдах, а им важно недорогое жилье и доступная еда.
В качестве решения Маков предложил возможность оплаты поездок по стране «Пушкинской картой».
Обсуждая дальнейшее развитие, губернатор Владимирской области Александр Авдеев отметил планы по очистке малых рек и созданию удобной инфраструктуры для водного туризма, задействуя не только популярные города, но и Александров, Муром и другие.
По мнению дизайнера и блогера Артемия Лебедева, бренд «Золотое кольцо» утратил свою актуальность. Он акцентировал внимание на проблеме пиара, указывая, что Россия не смогла должным образом представить себя как туристическую страну.
Темы сотрудничества между регионами и координации усилий добрались до подписания соглашения о совместном развитии туристического маршрута, что, как надеются участники, даст новый импульс для формирования привлекательного туристского продукта.
Мадина Эбзеева