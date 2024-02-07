«Золотое дно»: нужно ли смотреть сериал Минаева про «банку с пауками»

Что из себя представляет сериал
Семейство строительных магнатов Градовых съезжается на день рождения патриарха Алексея Градова (Ростислав Бершауэр). На вилле среди виноградников собирается весь ближайший круг: бывшая и нынешняя жены (Наталия Вдовина и Виктория Маслова), трое детей от разных браков (Павел Попов, Валерий Карпов и Ангелина Пахомова) и постоянный деловой партнер, высокопоставленный чиновник Кудрявцев (Игорь Гордин). Но видимость семейной идиллии быстро улетучивается: после внезапной смерти Градова Кудрявцев объявит войну компании, надеясь заполучить над ней контроль. Со стороны покойного борьбу возглавят любовница Градова и финдиректор Надежда (Юлия Снигирь), а также вернувшийся из-за границы отец Алексея и основатель компании Юрий Градов (Алексей Гуськов). Последние десять лет он жил на юге Франции и семейным бизнесом никак не занимался.
Сюжет «Золотого дна» сильно ассоциируется с «Наследниками» от HBO, который актер Гордин называл «путеводной звездой» проекта на презентации во время фестиваля «Новый сезон». При этом авторы Сергей Минаев и Дмитрий Минаев (однофамильцы, а не родственники) и режиссер Илья Ермолов прямо не подтверждают, что каким-то образом полагались на сюжет западного проекта. Однако слоган российского сериала практически прямо намекает на сходство: «Наследники в борьбе за миллиарды».
Пусть медийную империю Роев из «Наследников» тут заменяет строительная Градовых (выбор фамилии, видимо, призван объяснить, чем они занимаются), но совпадений очень много: борьба за управление компанией осложняется тем, что у ее главы было несколько браков и детей от них, а также сложными отношениями внутри семьи, где каждый в первую очередь преследует свои интересы.
Однако то, что «Золотое дно» легко отнести к «вториджиналу» (так остроумные кинокритики называют локальные проекты, снятые по мотивам известных зарубежных шоу), не отменяет того, что это один из самых захватывающих российских сериалов 2024 года (что его смотрят «запоем», утверждает Сергей Минаев).
Кинокритик и обозреватель Катя Загвоздкина считает, что «Золотое дно» — совсем не дно, а Градовы — возможно, не самая приятная компания, но отказаться от их общества практически невозможно.
Семейная сага
«Золотое дно» — сериал не про распад бизнеса. Такая история вряд ли вызвала бы сильный эмоциональный отклик у зрителей. Она про распад дисфункциональной семьи, в пороках которой так или иначе повинен каждый из ее членов. И то, что семья эта очень богатая, не помогает ей справиться с проблемами. Наоборот, когда речь идет о больших деньгах, герои легко отказываются от таких сантиментов, как внимание к чужим интересам.
Отношения между родственниками строятся на манипулировании, в борьбе за власть они создают альянсы друг против друга. Герои пытаются перехитрить, пережать или обмануть не только бизнес-партнеров, но и тех, с кем они состоят в близких отношениях — если не кровных, то дружеских, романтических, — и в этом драматический нерв сериала.
Убедительные персонажи и отличные актеры
Героев сериала вряд ли можно назвать приятными, но яркими и колоритными — безусловно. Каждый из Градовых, действительно, тот еще кадр. Во-первых, это заслуга сценаристов Минаевых: характеры персонажей превосходно прописаны. Один из Градовых, например, чтобы справиться с нервными потрясениями, постоянно ходит на пробежки, из-за чего над ним подтрунивают родственники. Что до сих пор нечасто бывает в российских сериалах — герои говорят как нормальные люди, на нормальном языке.
Кроме того, у проекта золотой актерский состав. Прежде всего это замечательный Алексей Гуськов (его карьера переживает подъем — сейчас в кинотеатрах можно увидеть его в «Мастере и Маргарите»). Он играет авторитетного, уверенного в себе главу семейства, у которого есть четкие представления о том, как правильно жить, и события сериала проверят эти убеждения на прочность.
Павел Попов, воплотивший характер старшего, самого амбициозного и беспринципного из детей Градова, — открытие последнего года (его также можно было увидеть в сериале «Актрисы»). Артист демонстрирует удивительно неприятную харизму.
Тревожного младшего брата, который вечно конфликтует со старшим, сыграл Валерий Карпов. Младшую из наследников Градова, Полину, — Ангелина Пахомова. Ее героиня, кажется, единственный положительный персонаж из всего семейства. Гвоздь сериала, как сказали на премьере его создатели, — героиня Юлии Снигирь, этакая self-made woman, к которой зрители не раз изменят отношение за сезон.
Ешь богатых/ Eat the rich
«Золотое дно» — история про очень богатых людей. Ее герои живут в дизайнерских интерьерах (частные дома, виллы, рестораны, отели) и перемещаются на дорогих машинах и личных джетах. Но это отнюдь не лестное изображение жизни состоятельных и успешных. Хотя в сериале условно есть сторона, на которую предлагается встать зрителю, то есть сторона семьи Градовых, вряд ли он всерьез рассматривает борьбу положительных героев с отрицательными.
И Градовы, и их оппоненты (главный — герой Игоря Гордина, у которого уже была похожая роль в прошлогоднем сериале «Балет») стоят друг друга: беспринципные, корыстные и просто неприятные.
На поминках по Алексею Градову его ближайшие родственники, сказав пару слов про преставившегося отца и мужа, быстро переходят к тому, что их действительно интересуют, — наследству. Создатели сериала шутят над героями и их оторванностью от жизни: когда Полина решает снять квартиру, «как у обычных людей», и риелтор называет ей сумму 80 тыс. руб., она интересуется: «Это в день?».
В истории, где нет положительных героев, где никого по-настоящему не жаль и не за кого болеть, зрители могут без угрызений совести наблюдать, кто кого сожрет в этой банке с пауками. И если одного «Дна» не хватило, будет второе — финал намекает, что у сериала будет продолжение.