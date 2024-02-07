«Золотое дно»: нужно ли смотреть сериал Минаева про «банку с пауками»

«Золотое дно» — сериал не про распад бизнеса. Такая история вряд ли вызвала бы сильный эмоциональный отклик у зрителей. Она про распад дисфункциональной семьи, в пороках которой так или иначе повинен каждый из ее членов. И то, что семья эта очень богатая, не помогает ей справиться с проблемами. Наоборот, когда речь идет о больших деньгах, герои легко отказываются от таких сантиментов, как внимание к чужим интересам.