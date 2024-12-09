Золотая тигрица Ава из тайского зоопарка покорила интернет

Социальные сети делают звездами животных по всему миру чуть ли не каждую неделю. Кажется, рекордсменом по очаровательным питомцам из зоопарков является Таиланд: осенью соцсети всего мира очаровала карликовая бегемотиха Му-Денг, а сейчас пользователи восхищаются золотой тигрицей Авой.