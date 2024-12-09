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Золотая тигрица Ава из тайского зоопарка покорила интернет

Всех очаровал ее глуповатый вид, доброжелательный характер и пушистые лапы.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail
Источник: Chiang Mai Night Safari

Социальные сети делают звездами животных по всему миру чуть ли не каждую неделю. Кажется, рекордсменом по очаровательным питомцам из зоопарков является Таиланд: осенью соцсети всего мира очаровала карликовая бегемотиха Му-Денг, а сейчас пользователи восхищаются золотой тигрицей Авой.

Подробную историю тигрицы рассказала газета South China Morning Post. Ава родилась в Ночном сафари-парке Чиангмай. Сейчас ей три года, а онлайн она появилась 19 ноября и сразу стала звездой соцсетей: за два дня пост с Авой собрал 34 тысячи лайков и 24 тысячи репостов.

Она родилась одновременно с сестрой-близняшкой Луной 16 февраля 2021 года. Родители девочек приехали в тайский сафари-парк из Чехии и ЮАР в июле 2015. Это первые в Таиланде представители редкой породы золотых тигров: подвида бенгальских тигров. Необычный окрас у них появился благодаря рецессивным генам, отвечающим за цвет.

На всей планете в неволе находится, по приблизительным подсчетам, около 30 золотых тигров — даже меньше, чем редких белых (их около 200).

По словам сотрудников парка, Ава очень дружелюбная и игривая — особенно доброжелательно она относится к детям. Ее поведение совсем не похоже на хищническую свирепость, которую мы привыкли ожидать от тигров.

Посетители сафари-парка могут полюбоваться Авой и каждый день в тигровой зоне сафари-парка с 11 до 14 часов, а весь остальной мир — полюбоваться ее умилительными фотографиями в соцсетях.

Ранее рассказывали историю бегемотихи Му-Денг, которая покорила соцсети в начале сентября.

*принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена