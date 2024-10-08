Золотая пряность. Как правильно выбрать куркуму и для чего она нужна

С ней часто заваривают пряный чай, особенно зимой. Делают нечто похожее на латте, только в молоко добавляют куркуму. Еще эту пряность кладут практически во все блюда индийской кухни, да и другие восточные кухни от нее не отстают. И очень много используют пряность для подкрашивания блюд и усиления их аромата.