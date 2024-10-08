Золотая пряность. Как правильно выбрать куркуму и для чего она нужна

Куркума — яркий оранжевый порошок, который часто добавляют в восточные блюда для цвета и легкого аромата.
Роспотребнадзор рекомендует включать эту пряность в ежедневный рацион, но только в умеренных количествах, конечно. В ней содержится куркумин, благодаря которому куркума работает как антиоксидант, помогает в борьбе с воспалительными процессами в организме, улучшает работу мозга, даже помогает в профилактике раковых заболеваний. Чтобы улучшить биодоступность куркумина, куркуму хорошо сочетать с черным перцем, в нем находится вещество пиперин, оно улучшает усваиваемость куркумина.
Яркий окрас
Куркума — родственница имбиря. Только ее получают из ярко-оранжевого корня, а имбирь — из сливочно-бежевого. В отличие от имбиря, куркума редко продается в виде корня, обычно это порошок: корень высушивают и перемалывают.
«Куркума — недорогая пряность, тем не менее ее тоже подделывают, — рассказал aif.ru Фуад Алиев, шеф-повар кафе “Миндаль”. — Очень часто куркуму мешают с красящим порошком, чтобы увеличить объем. Подкрашивают порошок и добавляют краситель.
Наличие красителя определить можно: цвет у настоящей куркумы не слишком яркий.
Также указывает на добавление красителя, если куркума у вас не отмывается с рук и поверхностей. Щепотка пряности испачкала доску или плиту — и пятно сложно сходит. Возможно, в такой куркуме тоже есть краситель.
Аромат и вкус
У куркумы не слишком сильный аромат, в нем есть ноты землистости, легкий перечный запах. По вкусу — она не слишком яркая, не слишком острая, скорее пряная.
«Я бы рекомендовал покупать куркуму иранскую, она очень хорошая, с ней меньше вероятности нарваться на подделку, — говорит Алиев. — Признаться, в специализированных магазинах с индийскими специями (а считается, что лучшая куркума — именно индийская) я не встречал хороших пряностей. Но это мой личный опыт».
Для чего нужна куркума
С ней часто заваривают пряный чай, особенно зимой. Делают нечто похожее на латте, только в молоко добавляют куркуму. Еще эту пряность кладут практически во все блюда индийской кухни, да и другие восточные кухни от нее не отстают. И очень много используют пряность для подкрашивания блюд и усиления их аромата.
«Мы можем использовать и шафран, и куркуму в одном блюде, — подчеркивает Алиев. — Куркума великолепно выступает, если добавлять ее в луковую поджарку. Так вы сразу добиваетесь очень красивого цвета лука, а потом и всего блюда. И вкус становится бесподобным. Я жарю лук на топленом сливочном масле, потом добавляю в него куркуму. И такую поджарку использую для супов, для горячих блюд».