Золотая медаль в школе в 2024 году: как получить, зачем она нужна

Золотая медаль — главная награда выпускника школы. Чтобы ее получить, нужно не только учиться на отлично, но еще и сдать ЕГЭ на определенное количество баллов. Подробнее о том, при каких условиях дают медаль, для чего она вообще нужна, как к награде относятся учителя и школьники, — в материале «Ленты.ру».

