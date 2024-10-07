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Золотая медаль в школе в 2024 году: как получить, зачем она нужна

Золотая медаль — главная награда выпускника школы. Чтобы ее получить, нужно не только учиться на отлично, но еще и сдать ЕГЭ на определенное количество баллов. Подробнее о том, при каких условиях дают медаль, для чего она вообще нужна, как к награде относятся учителя и школьники, — в материале «Ленты.ру».

Источник: РИА "Новости"

Что такое золотая медаль выпускника

Золотая медаль — это награда первой степени для школьников, которые окончили учебное заведение с отличием. Она также называется «За особые успехи в учении». Для получения золотой медали школьники должны завершить среднее общее образование в учреждениях с государственной аккредитацией.

Как получить золотую медаль

Есть два основных условия получения золотой медали школьником.

Итоговые оценки в 10-м и 11-м классах по всем учебным предметам должны быть отличными. Учитываются отметки за полугодия и годовые, четвертные — нет. За единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку, а также еще по одному из предметов необходимо получить более 70 баллов. По остальным предметам будет достаточно проходной отметки.

Если школьник выбрал для сдачи базовую математику, то он должен получить за нее пять баллов. Тогда можно рассчитывать на золотую медаль.

Есть еще одна форма аттестации выпускников — ГВЭ, что расшифровывается как государственный выпускной экзамен. Его сдают те, кто получает образование в специальных закрытых учебных учреждениях, в школах при тюрьмах, а также учащиеся, имеющие ограниченные возможности из-за особенностей здоровья.

Если такие школьники хотят получить золотую медаль, они должны сдать ГВЭ по русскому языку и математике на отлично.

Зачем нужна золотая медаль

Дополнительные баллы при поступлении в вуз

Главное преимущество медалистов — возможность прибавить к своим итоговым баллам дополнительные. Правда, каждое высшее учебное заведение решает самостоятельно, сколько бонусных баллов дать тем, у кого есть награда.

Максимум 10 дополнительных баллов к ЕГЭ можно получить за золотую медаль при поступлении в вуз.

  • В Российском государственном гуманитарном университете за наличие золотой медали к результатам ЕГЭ прибавят два балла.
  • В Южно-Уральском государственном университете — десять баллов.
  • В Санкт-Петербургском государственном университете — три балла.
  • В МГУ — шесть баллов.

На сайтах вузов указано, сколько баллов за успехи и достижения может прибавить абитуриент к своему результату ЕГЭ.

Денежное вознаграждение

Приятный бонус могут назначать в регионах. Федеральное законодательство не предусматривает премии и выплаты выпускникам, получившим медаль.

Скидки на обучение в вузах

Если абитуриент поступает на контрактное обучение, то за золотую медаль ему могут сделать скидку. Такие правила действуют, например, в Псковском государственном университете. При поступлении в этот вуз можно рассчитывать на скидку в размере 25 процентов, если у абитуриента есть медаль «За особые успехи в учении».

Другие награды за успехи в учебе

Серебряная медаль

Условия получения медали «За особые успехи в учении» II степени.

  • Итоговые оценки в 10-м и 11-м классах должны быть отличными, но допускается получение двух четверок.
  • ЕГЭ по русскому языку, а также еще по одному из предметов должен быть сдан минимум на 60 баллов. По остальным предметам будет достаточно проходной отметки.

Серебряная медаль также может стать преимуществом при поступлении в вуз. Например, в РГГУ за нее прибавят один балл к общему результату ЕГЭ.

Во многих вузах за серебряную медаль дадут столько же баллов, сколько и за золотую.

Региональная медаль за успехи в учебе

Официально она называется «За особые успехи в обучении». Вручается выпускникам в некоторых регионах, например, в Москве.

За эту медаль вузы также могут начислять дополнительные баллы, наличие такой возможности уточнять нужно в приемной комиссии.

  • Региональную медаль получат победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников.
  • Выпускники, набравшие 100 баллов по одному из предметов ЕГЭ.
  • Учащиеся, получившие оценки отлично за все итоговые предметы, а также набравшие 220 баллов за три ЕГЭ.

Есть школьники, которые получают сразу две медали: и федеральную, и региональную.

Как к награде относятся учителя и ученики

Ученики относятся к медалям по-разному. В беседе с «Лентой.ру» учитель русского языка и литературы московской школы № 1440 Майя Дорофеева рассказала, что многие дети трепетно ждут вручения награды и действительно много трудятся.

«Кто учится не хочет, те равнодушны к медалям. Потому что им она не светит. А те, кто хочет, кому она нужна, они за нее борются, стараются. Медаль — оценка успеха, стараний, трудолюбия ребенка», — пояснила Майя Дорофеева.

На выпускных медалистов приглашают на сцену отдельно. И поздравляют не только детей, но и родителей. К тому же золотые медалисты получают аттестат о среднем общем образовании с отличием, документ оформлен другими цветами.

«Вроде бы кажется, что мелочь, но на самом деле дети очень волнуются и радуются, а родители плачут от счастья. Так что получение медали — важное дело», — добавила учитель.

Хотя, конечно, такое отношение к награде не у всех. В интернете можно встретить объявления о продаже медали, причем как старинной, например, времен СССР, так и современной, которая будет стоить совсем немного — около 300 рублей.