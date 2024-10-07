Золотая медаль в школе в 2024 году: как получить, зачем она нужна

Что такое золотая медаль выпускника
Золотая медаль — это награда первой степени для школьников, которые окончили учебное заведение с отличием. Она также называется «За особые успехи в учении». Для получения золотой медали школьники должны завершить среднее общее образование в учреждениях с государственной аккредитацией.
Как получить золотую медаль
Есть два основных условия получения золотой медали школьником.
Итоговые оценки в 10-м и 11-м классах по всем учебным предметам должны быть отличными. Учитываются отметки за полугодия и годовые, четвертные — нет. За единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку, а также еще по одному из предметов необходимо получить более 70 баллов. По остальным предметам будет достаточно проходной отметки.
Есть еще одна форма аттестации выпускников — ГВЭ, что расшифровывается как государственный выпускной экзамен. Его сдают те, кто получает образование в специальных закрытых учебных учреждениях, в школах при тюрьмах, а также учащиеся, имеющие ограниченные возможности из-за особенностей здоровья.
Зачем нужна золотая медаль
Дополнительные баллы при поступлении в вуз
Главное преимущество медалистов — возможность прибавить к своим итоговым баллам дополнительные. Правда, каждое высшее учебное заведение решает самостоятельно, сколько бонусных баллов дать тем, у кого есть награда.
- В Российском государственном гуманитарном университете за наличие золотой медали к результатам ЕГЭ прибавят два балла.
- В Южно-Уральском государственном университете — десять баллов.
- В Санкт-Петербургском государственном университете — три балла.
- В МГУ — шесть баллов.
Денежное вознаграждение
Приятный бонус могут назначать в регионах. Федеральное законодательство не предусматривает премии и выплаты выпускникам, получившим медаль.
Скидки на обучение в вузах
Если абитуриент поступает на контрактное обучение, то за золотую медаль ему могут сделать скидку. Такие правила действуют, например, в Псковском государственном университете. При поступлении в этот вуз можно рассчитывать на скидку в размере 25 процентов, если у абитуриента есть медаль «За особые успехи в учении».
Другие награды за успехи в учебе
Серебряная медаль
Условия получения медали «За особые успехи в учении» II степени.
- Итоговые оценки в 10-м и 11-м классах должны быть отличными, но допускается получение двух четверок.
- ЕГЭ по русскому языку, а также еще по одному из предметов должен быть сдан минимум на 60 баллов. По остальным предметам будет достаточно проходной отметки.
Серебряная медаль также может стать преимуществом при поступлении в вуз. Например, в РГГУ за нее прибавят один балл к общему результату ЕГЭ.
Региональная медаль за успехи в учебе
Официально она называется «За особые успехи в обучении». Вручается выпускникам в некоторых регионах, например, в Москве.
За эту медаль вузы также могут начислять дополнительные баллы, наличие такой возможности уточнять нужно в приемной комиссии.
- Региональную медаль получат победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников.
- Выпускники, набравшие 100 баллов по одному из предметов ЕГЭ.
- Учащиеся, получившие оценки отлично за все итоговые предметы, а также набравшие 220 баллов за три ЕГЭ.
Есть школьники, которые получают сразу две медали: и федеральную, и региональную.
Как к награде относятся учителя и ученики
Ученики относятся к медалям по-разному. В беседе с «Лентой.ру» учитель русского языка и литературы московской школы № 1440 Майя Дорофеева рассказала, что многие дети трепетно ждут вручения награды и действительно много трудятся.
«Кто учится не хочет, те равнодушны к медалям. Потому что им она не светит. А те, кто хочет, кому она нужна, они за нее борются, стараются. Медаль — оценка успеха, стараний, трудолюбия ребенка», — пояснила Майя Дорофеева.
На выпускных медалистов приглашают на сцену отдельно. И поздравляют не только детей, но и родителей. К тому же золотые медалисты получают аттестат о среднем общем образовании с отличием, документ оформлен другими цветами.
«Вроде бы кажется, что мелочь, но на самом деле дети очень волнуются и радуются, а родители плачут от счастья. Так что получение медали — важное дело», — добавила учитель.
Хотя, конечно, такое отношение к награде не у всех. В интернете можно встретить объявления о продаже медали, причем как старинной, например, времен СССР, так и современной, которая будет стоить совсем немного — около 300 рублей.