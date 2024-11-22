Знать врага в лицо: что такое стресс и как с ним бороться

Стресс — это реакция организма на сильное физическое или психологическое воздействие. Любой незнакомый и потенциально опасный фактор способен запустить стрессовую реакцию и нанести вред организму. Чтобы этого не произошло, эндокринная и нервная системы сигнализируют о том, что органам нужно перейти в режим повышенной бдительности. Цель этой реакции — адаптироваться к стрессу.
Нервная система в любой непонятной ситуации включает реакцию «бей или беги». Если противник сильнее, организм не тратит энергию на борьбу, а избегает опасности. Но если проблему можно разрешить, стресс помогает собраться и не паниковать.
Однако выйти победителем можно из любой стрессовой ситуации. В Skillbox рассказали, как это сделать, стать более стрессоустойчивым, а также может ли стресс быть хорошим.
Полезный стресс
Если какой-либо фактор действовал на человека несильно или непродолжительное время, организм испытывает острый стресс. Он проходит, когда угроза исчезает.
Такой стресс ученые считают хорошим и называют его эустрессом. Он может возникнуть в двух случаях:
- когда стресс приятный. Яркий пример — катание на американских горках или прыжок с парашютом;
- когда стрессовый фактор несильный. Например, со стрессом во время экзамена организм может справиться.
Эустресс полезен тем, что помогает быстро собраться и заострить внимание на деталях сложившейся ситуации.
Плохой стресс возникает в том случае, если стрессовый фактор действует на человека постоянно. В таком случае появляется хронический стресс, который может привести к ощущению беспомощности, а также психоэмоциональному напряжению и болезням.
Что поможет преодолеть стресс
Степень воздействия стресса на организм зависит от навыков его преодоления и уровня поддержки. Есть несколько полезных советов о том, как можно преодолеть стресс.
Заземлиться
Важно сосредоточиться на чем-то конкретном, например, на простых вещах вокруг: это могут быть предметы обихода, звуки или запахи.
Также можно проделать упражнение с напитком. Нужно налить в стакан чай, кофе или сок и представить, что вы видите его впервые. Отметьте его запах, цвет, вкус, что происходит, когда вы его глотаете.
Освободиться от «крючка»
«Крючок» — это та мысль, которая вводит с стрессовое состояние. Важно пронаблюдать за ней и понять, какую эмоцию вы испытываете в данный момент, о чем именно беспокоитесь, что заставляет волноваться.
Создать пространство для стресса
Когда мы стараемся не думать о чем-то, мы все равно только и делаем, что об этом думаем. Не следует отгонять тревожные мысли, нужно просто дать им определенное место и время и понаблюдать, как они уходят.
Представьте, что мысль имеет определенные цвет и форму. Рассмотрите ее внимательно и затем отпустите в пространство и позвольте исчезнуть.
Проявить заботу и доброту
В первую очередь, нужно быть снисходительными к себе. Поговорите с собой, не критикуя, с пониманием. Многим помогает упражнение «тепло в ладони». Нужно протянуть ладонь и представить, что она наполнятся добротой. Затем приложить ладонь к сердцу или к месту, которое болит. Представить, что теплота разливается по телу.
Как повысить стрессоустойчивость
Избавиться от стресса на всю жизнь не получится, поэтому важно повышать стрессоустойчивость. И вот как это можно сделать.
- Соблюдайте режим сна. Важен полноценный сон от семи до девяти часов в сутки.
- Питайтесь правильно. Здоровые пищевые привычки уменьшают подверженность к стрессу. Ученые выяснили, что омега-3 жирные кислоты, которыми богаты рыба и злаки, помогают уменьшить тревожность. Таким же эффектом обладают пищевые волокна, которые мы получаем с овощами, фруктами и цельнозерновыми.
- Пейте меньше кофеина, так как он усиливает стресс.
- Отдыхайте вовремя. Важно не перегружать себя и не допускать выгорания.
- Смех. Потеря чувства юмора — один из симптомов первой стадии стресса. Поэтому важно даже в обыденных вещах найти что-то смешное и посмеяться. Чувство юмора положительно влияет на стрессоустойчивость.
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