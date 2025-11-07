Знания на экспорт: зачем ФСИН хочет обучать иностранных специалистов

Международное обучение
Согласно проекту документа, иностранные слушатели получат доступ ко всем уровням образования — от среднего профессионального до магистратуры и программ повышения квалификации. Обучение будет проводиться на базе существующей инфраструктуры вузов ФСИН, включая лаборатории, полигоны и библиотеки. Участие возможно исключительно в рамках межгосударственных соглашений, а иностранные специалисты будут обладать равным статусом с российскими курсантами.
В 2019 году Минюст уже предлагал аналогичные изменения, однако тогда не был разработан детальный регламент реализации программ, что затормозило реализацию идеи. Нынешний проект нацелен на обмен опытом без существенного изменения отечественных образовательных стандартов.
Инициатива появилась на фоне острого дефицита кадров в отечественной уголовно-исполнительной системе. Как сообщал в сентябре 2025 года глава ФСИН Аркадий Гостев, некомплект сотрудников достиг 37,8%, а в некоторых регионах Центрального и Южного федеральных округов превышает 70%. Россияне не идут в профессию из-за высокой нагрузки, частых переработок и недостаточного уровня оплаты труда.
По мнению Алексея Мельникова, секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы, обучение иностранных специалистов, вероятно, будет платным, что позволит пополнить бюджет и улучшить материальное положение преподавательского состава. Однако это не решит внутренние кадровые проблемы, поскольку учреждениям все равно придется перераспределять ресурсы.
В настоящий момент система образования ФСИН включает девять вузов, пять институтов повышения квалификации и более 70 учебных центров.
Экспертиза на экспорт
Известный адвокат, журналист и правозащитник Ева Меркачева считает, что российский опыт в пенитенциарной сфере может быть востребован другими странами, однако его актуальность требует оценки в современных условиях.
Как отметила Меркачева, в прошлом — около десяти лет назад — российские наработки уже вызывали интерес у иностранных специалистов, в том числе из европейских стран. «Тогда они приезжали, я помню, удивлялись чему-то, что-то брали на карандаш, записывали», — вспоминает правозащитница.
Меркачева подчеркнула, что международное сотрудничество в этой сфере никогда полностью не прерывалось. Она упомянула о работе Совета руководителей пенитенциарной службы Содружества независимых государств, который объединяет руководство тюремных ведомств стран СНГ. По ее словам, ранее российские представители играли в этой организации ключевую роль.
«Пользуясь случаем, нужно в любом случае развивать это направление. Раз инициатива прописана в документе, и если его окончательно примут, — это отличная возможность, упускать которую не стоит», — заключила Меркачева.