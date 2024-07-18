Знаменитый «Мираж» в Лас-Вегасе закрывают спустя 34 года работы

В мае 2024 года знаменитый курортный отель и казино «Мираж» объявил о прекращении своей деятельности спустя 34 года работы. 17 июля состоялось торжественная церемония закрытия, после чего «Мираж» навсегда ушел в небытие.
Открытый в 1989 году казино-магнатом Стивом Уинном, отель «Мираж» положил начало эре роскошных курортов на Стрип-Стрит, а также стал первым отелем, построившим на тротуаре фонтан в виде извергающегося вулкана. В стенах отеля проводили шоу Зигфрида и Роя «Белые тигры» и представления «Cirque du Soleil» под музыку группы The Beatles.
В 2007 году на месте курортного отеля на 3000 номеров откроется новый курорт Hard Rock Las Vegas с возвышающейся 700-футовой гостиничной башней в форме гитары. Однако знаменитый «вулкан» будет разрушен, чтобы освободить место для новых номеров.
Тем временем в Москве Ленинградский вокзал тоже закрывают, правда — на ремонт. О подробностях читайте по ссылке.
Кристина Корчанова