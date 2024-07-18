Знаменитый «Мираж» в Лас-Вегасе закрывают спустя 34 года работы

Открытый в 1989 году казино-магнатом Стивом Уинном, отель «Мираж» положил начало эре роскошных курортов на Стрип-Стрит, а также стал первым отелем, построившим на тротуаре фонтан в виде извергающегося вулкана. В стенах отеля проводили шоу Зигфрида и Роя «Белые тигры» и представления «Cirque du Soleil» под музыку группы The Beatles.