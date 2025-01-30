Знаменитый Вавельский дракон в Кракове целый месяц не будет извергать пламя

Согласно преданиям, жителей города князя Крака долгое время преследовал кровожадный дракон, который питался скотом и молодыми девушками. Никто не мог его победить, пока находчивый молодой сапожник не предложил чудовищу овечью шкуру, начиненную серой. Когда дракон заглотил ее, внутри у злодея все начало гореть. Чтобы остудить пыл, дракон выпил так много воды из близлежащей реки Висла, что в конечном итоге лопнул.