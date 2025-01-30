Знаменитый Вавельский дракон в Кракове целый месяц не будет извергать пламя

В Кракове (Польша) примерно на месяц «отключат» пламя у знаменитой скульптуры Вавельского дракона, чтобы проверить, почему в последнее время она потребляет так много топлива, — пишет Associated Press.
По словам Кшиштофа Войдовского, представителя управления дорожной инфраструктуры города, это, вероятно, позволит найти способы сократить «расходы» дракона. Если все пойдет по плану, то уже в марте он вновь сможет извергнуть свое пламя.
Напомним, что фигура дракона у подножия Вавельского замка в южной части исторического города является главной достопримечательностью для туристов. Миллионы путешественников со всего мира ежегодно приезжают посмотреть на языки пламени, вырывающиеся из его пасти каждые три минуты.
Согласно преданиям, жителей города князя Крака долгое время преследовал кровожадный дракон, который питался скотом и молодыми девушками. Никто не мог его победить, пока находчивый молодой сапожник не предложил чудовищу овечью шкуру, начиненную серой. Когда дракон заглотил ее, внутри у злодея все начало гореть. Чтобы остудить пыл, дракон выпил так много воды из близлежащей реки Висла, что в конечном итоге лопнул.
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