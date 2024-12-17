Знаменитый отель с гигантской акулой на крыше закрывают

Изначально помещения в доме не планировали сдавать, поэтому проблем с местными властями не возникало. Однако в течение последних пяти лет Хэнсон-Хейн предоставлял комнаты в краткосрочную аренду для туристов. Необычное здание быстро приглянулось путешественникам со всего мира, которые начали приезжать в Оксфорд, только чтобы пожить в отеле.