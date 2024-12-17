Знаменитый отель с гигантской акулой на крыше закрывают

Власти Оксфорда (Великобритания) планируют закрыть всемирно известный отель Shark House, из крыши которого торчит почти 8-метровая акула, — сообщает New York Post.
Известно, что владелец отеля доктор Магнус Хэнсон-Хейн проиграл дело с Оксфордским советом, из-за чего ему запретили сдавать жилье в краткосрочную аренду. Официальной причиной стало то, что отец нынешнего владельца в 1986 году добавил на здание скульптуру акулы без разрешения городского совета Оксфорда.
Изначально помещения в доме не планировали сдавать, поэтому проблем с местными властями не возникало. Однако в течение последних пяти лет Хэнсон-Хейн предоставлял комнаты в краткосрочную аренду для туристов. Необычное здание быстро приглянулось путешественникам со всего мира, которые начали приезжать в Оксфорд, только чтобы пожить в отеле.
В связи с высокой популярностью Shark House члены совета решили запретить несанкционированный «аттракцион», ведь достопримечательность не приносила деньги в городской бюджет.
Владелец отеля хотя и был категорически не согласен с вынесенным решением, не смог противостоять силе закона. Планируется, что уже в 2025 году отель закроют.
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