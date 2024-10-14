Знаменитая «Сфера» из Лас-Вегаса может появиться в ОАЭ, Катаре и Омане

MSG Sphere, крупнейшее сферическое сооружение и крупнейший сферический экран в мире, может появиться в трех странах на Ближнем Востоке. Такое предположение выдвинули из-за того, что компания Sphere Entertainment Group зарегистрировала товарные знаки в ОАЭ, Катаре и Омане.
Фасад MSG Sphere состоит из 1,2 миллиона светодиодных панелей общей площадью 54 тысячи квадратных метров. Внутри «Сферы» проводят концерты, фестивали, световые представления и спортивные мероприятия, а также показывают фильмы на круговом светодиодном экране. Известно, что здание вмещает более 23 тысяч человек.
Ранее сферическое сооружение планировали построить в Стратфорде (Лондон). Однако эта идея не увенчалась успехом, так как жители близлежащих районов пожаловались на то, что 1,2 млн светодиодных экранов, освещающих внешнюю часть «Сферы», будут создавать помехи. Мэр Лондона Садик Хан, в свою очередь, отклонил заявку на строительство комплекса, назвав его «громоздким, чрезмерно доминирующим и неуместным».
Как утверждают источники, подобная проблема не актуальна для стран Ближнего Востока, известных во всем мире благодаря своим смелым архитектурным решениям. Поэтому «Сфера» вполне может появиться в ближайшее время в ОАЭ, Катаре и Омане.
Ранее рассказывали, что в Дубае строят новый самый высокий отель в мире.