Знаменитая «Сфера» из Лас-Вегаса может появиться в ОАЭ, Катаре и Омане

Ранее сферическое сооружение планировали построить в Стратфорде (Лондон). Однако эта идея не увенчалась успехом, так как жители близлежащих районов пожаловались на то, что 1,2 млн светодиодных экранов, освещающих внешнюю часть «Сферы», будут создавать помехи. Мэр Лондона Садик Хан, в свою очередь, отклонил заявку на строительство комплекса, назвав его «громоздким, чрезмерно доминирующим и неуместным».