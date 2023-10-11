Знаменитая русская аферистка Анна Делви вернулась. Она отсидела срок, о ней сняли сериал. Как она стала еще влиятельнее?

Анну Сорокину из подмосковного Домодедово знает весь мир. Но только не под настоящим именем и фамилией, а под псевдонимом Анна Делви. Предприимчивая девушка перебралась в Нью-Йорк и полностью выдумала себе личность: она представлялась наследницей многомиллионного состояния, подделывала документы, а на вырученные деньги вела роскошную жизнь. Знаменитая аферистка отсидела в тюрьме, Netflix снял о ней сериал, после чего Делви стала мировой знаменитостью. Это только приблизило ее к заветным миллионам, которые она с легкостью зарабатывала, находясь в заключении. Сейчас Делви под домашним арестом, но и при этом умудряется наращивать свое влияние. Теперь она художница, ведущая подкаста на злободневную тему и организатор модных показов. Почему ей продолжают верить? Разбиралась «Лента.ру».

«Она обрела былую наглость во взгляде»

На залитой дождем крыше ничем не примечательного дома в нью-йоркском районе Ист-Виллидж прогремел показ, именуемый «Опасной зоной». Взгляды аудитории были прикованы не только к моделям, которые в рамках Недели моды представляли коллекции молодого дизайнера Шао Яна, но и к молодой женщине с электронным браслетом на щиколотке. К трендовому кожаному топу она подобрала не менее актуальный брючный костюм и босоножки на каблуках.

Эффектной дамой с нетривиальным аксессуаром была Анна Делви — знаменитая на весь мир аферистка, которая отсидела в тюрьме, после чего отправилась под домашний арест. Как же она с такой легкостью оказалась на модном показе? Очень просто: 32-летняя мошенница сама организовала его практически у себя дома — на своей крыше и в подъезде.

Гости прошедшего дефиле отмечали, что Делви, годами выдававшая себя за наследницу многомиллионных доходов, а потом загремевшая в тюрьму, вновь обрела былую наглость во взгляде и приковала внимание главных мировых СМИ к своей персоне.

Скромные образы, в которых ее привыкли видеть в зале суда, сменились дизайнерским люксом, знойным макияжем и туфлями на каблуках немыслимой высоты. К ужасу обманутых, прежняя Анна Делви вновь возвращается.

«Все происходящее — обычное недоразумение»

История уроженки Домодедово (а впоследствии именитой мошенницы) Анны Вадимовны Сорокиной началась со стажировки в модном журнале Purple. Именно тогда девушка, на самом деле родившаяся в семье простого работяги и домохозяйки, впервые представилась Анной Делви, богатой наследницей из Германии, приехавшей покорять Париж. Харизматичность и предприимчивость обеспечили ей быстрый пропуск в модную французскую тусовку. К тому же родители всегда помогали ей деньгами, насколько им позволяли возможности, а она уверяла их, что «ее будущее — это лучшая инвестиция».

Под будущим аферистка подразумевала открытие собственного арт-пространства под названием «Фонд Анны Делви» с галереей, pop-up-магазинами, ресторанами, барами и пекарней. Но достичь своей масштабной цели во французской столице Сорокина не могла — она хотела заполучить не что иное, как шестиэтажное историческое здание на центральной улице Манхэттена.

Перебравшись в Нью-Йорк в 2016 году, мошенница начала осуществлять свой план: в светском кругу, куда ей удалось попасть довольно легко благодаря дружбе с главным редактором журнала Purple Оливером Замом, она уверяла, что по достижении 25 лет получит наследство в размере 60 миллионов евро. Свои истории аферистка подкрепляла поддельными финансовыми документами. Обманывать влиятельных людей ей помогали не только фейковые бумаги, но и роскошный образ: она всегда выходила в свет в нарядах исключительно люксовых брендов.

При этом деятельность отца Делви для многих оставалась загадкой: по одной из версий, он был дипломатом, по другой — владельцем нефтяной компании, а некоторые знакомые Анны полагали, что он занимался антиквариатом.

Для покупки дорогостоящей недвижимости предпринимательница пыталась получить в банке кредит на 22 миллиона долларов, аргументируя это тем, что «ее личные активы, весьма внушительные, находятся за пределами США». В феврале 2017 года Сорокиной с помощью поддельных документов удалось получить кредиты в нескольких банках на общую сумму 200 тысяч долларов, на эти деньги она жила последующие месяцы.

Мошенница забронировала номер в модном отеле 11 Howard, который обходился ей в 400 долларов (около 40 тысяч рублей) за сутки. На протяжении нескольких месяцев Делви удавалось поддерживать иллюзию своего богатства, но неожиданно сказка начала рушиться. В декабре 2017 года банк City National отказал девушке в крупном займе, а ее наличные стали заканчиваться. Тогда же выяснилось, что отель 11 Howard за последние полтора месяца не получил от нее ни одной выплаты, и таким образом мошенница задолжала 30 тысяч долларов.

Проблемы Делви, которые в конечном счете привели ее к тюремному заключению, продолжали накапливаться. Нанятый ею для брендинга дизайнер Марк Кремерс требовал от нее гонорар в 17 тысяч фунтов. К тому же бизнесвумен оказалась на улице: отели один за другим выселяли ее за неуплату. Наконец, в ресторане Le Parker аферистка вновь не закрыла счет и попыталась уйти, но ее задержала полиция.

Мнимая немецкая наследница наняла адвоката Тодда Сподека, заверив его, что все происходящее — обычное недоразумение. После выхода Делви из полиции Рейчел Вильямс написала письмо местному прокурору и узнала, что сотрудники правоохранительных органов уже ведут уголовное расследование против Анны Сорокиной. В июне 2017 года мошенницу арестовали.

Анна Делви на судебном заседании в 2019 году | Источник: AP 2023

Полицейские выяснили, что различные организации и друзья получали от Делви поддельные квитанции о денежных переводах, пока она жила за их счет. Аферистке предъявили в суде обвинения в шести крупных кражах, попытке крупной кражи, краже услуг и использовании поддельных документов. В ходе разбирательств также стало известно, что она на протяжении года подделывала чеки и перечисляла деньги на свой аккаунт в Citibank.

Модный приговор

Дело Анны Сорокиной активно освещалось в прессе. Тодд Сподек озаботился ее внешним видом, предполагая, что в бежевой тюремной робе подзащитная будет выглядеть виновной. Тогда юрист нанял для нее известного стилиста Анастейшу Уокер, ранее работавшую с Кортни Лав и G-Eazy. Специалистка подбирала для заседаний серьезные, но при этом вызывающие сострадание образы, которые состояли из вещей брендов Yves Saint Laurent, Miu Miu, Celine и других — главное, сегмента «люкс».

В конечном итоге в мае 2019 года русскую мошенницу приговорили к плавающему сроку (от 4 до 12 лет тюрьмы), который она отбывала на северо-востоке США, в Олбани. Обвинительный приговор никак не повлиял на желание Делви прославиться: в заключении она завела блог, в котором рассказывала о тяготах жизни за решеткой. Девушка серьезно переживала, что в тюрьму не привозят крем для тела на основе масла какао, ведь на масло ши у нее аллергия. К тому же, по словам заключенной, она не ела мясо и тщательно следила за фигурой, отказываясь от индейки, колбасы и выпечки. Также Сорокина писала, что занималась саморазвитием и йогой.

Я навсегда запомню, как из-за перерыва в поставке продуктов они заменили веганскую французскую заправку обычным соусом из голубого сыра. Создается ощущение, словно согласиться на неорганический зеленый салат из брокколи было недостаточным наказанием. Анна Делви

Несмотря на приговор суда и жалобам сотен пострадавших, Анна получила условно-досрочное освобождение по программе Merit Time менее чем через четыре года заключения — за хорошее поведение.

Свобода на миг

В феврале 2021 года, всего через два дня после выхода из тюрьмы, Cорокина дала интервью изданию Insider. Одетая в худи Balenciaga за 720 долларов (более 70 тысяч рублей) гостья рассказывала, что собирается написать книгу о своей жизни. «У меня примерно десять коробок с листами, исписанными за время пребывания в тюрьме. Так что мне нужно просто собрать это все воедино», — заявляла она.

Сорокина напомнила интервьюеру, что ежедневно снимает свою жизнь на камеру, чтобы на основе этого материала создать документальный фильм. Между тем и стриминговый сервис Netflix выкупил у аферистки пожизненные права на экранизацию ее истории за 320 тысяч долларов (31,7 миллиона рублей). Этого хватило, чтобы погасить неоплаченные счета и штрафы, а также снять сначала номер в отеле NoMad в Нью-Йорке, а затем и квартиру на Манхэттене.

Актриса Джулия Гарнер, сыгравшая роль Анны Делви

На воле аферистка пробыла меньше месяца — в марте бывшую заключенную снова арестовали из-за просроченной американской визы. После освобождения из тюрьмы ее должны были депортировать в Германию, где проживала ее семья, но возвращаться туда Делви категорически не хотела.

На самом деле она вовсе не собиралась покидать Нью-Йорк и вместе с адвокатом пыталась оспорить решение о высылке из США. Сорокина намеревалась удержаться за свою «американскую мечту» любыми способами и даже запросила убежище: она боялась переезжать в Германию якобы из-за возможной мести местных жителей, которые считают, что она опозорила их страну. Старания мошенницы были тщетны, и ее вновь заключили под стражу — на этот раз из-за визовых нарушений девушку отправили в исправительную колонию в Южной Калифорнии.

Миллионы на собственном имени

В феврале 2022 года Netflix наконец выпустил сериал о русской аферистке, прославившейся на весь мир. В интервью Сорокина признавалась, что тоже хочет посмотреть картину. «Я хочу увидеть, но нужно подождать, пока я выйду из тюрьмы. Очевидно, что тут я не могу создать учетную запись Netflix», — возмущалась она.

Сериал обеспечил заключенной еще большую известность, которую она продолжила монетизировать. Анна воплощала в жизнь все давние желания, в том числе возобновила разработку документального фильма о своих махинациях с продюсерской компанией Bunim Murray Productions. Параллельно она записывала личный подкаст и писала книги о произошедшем.

«Изобретая Анну» попал в рейтинг лучших сериалов Netflix за 2022 год — в общей сложности его смотрели 511,92 миллиона часов.

Вскоре Делви перевели под домашний арест. В декабре 2022 года она сидела в потертом сером кресле с электронным браслетом на ноге и делилась с журналистами Forbes предстоящими планами.

Обязательным условием нахождения дома и одновременно главной трудностью для Сорокиной стал запрет на пользование социальными сетями, в которых у нее на тот момент было более миллиона подписчиков. Однако аферистка и тут нашла лазейку: она воспользовалась платформой Passes, где могла публиковать видеоролики и получать с них доход. На данный момент ее аккаунт деактивирован.

Вопреки домашнему аресту источники заработка Делви продолжали расширяться: она стала продавать картины своего авторства, преимущественно созданные в тюрьме, по ценам от 250 долларов до 25 тысяч долларов (от 24,8 тысячи рублей до 2,4 миллиона рублей) через нью-йоркский интернет-аукцион Founders Art Club.

Конечно, меня одолевали сомнения по поводу сотрудничества с Анной. Но у нас состоялась пара разговоров, и я разобрался, действительно ли она пытается создавать искусство или же просто хочет привлечь к себе внимание. Искусство определенно оказалось для нее не пустым звуком. Крис Мартин арт-дилер и сооснователь интернет-аукциона Founders Art Club

Сорокина настолько впечатлила команду интернет-аукциона, что Founders Art Club стал проводить с ней все больше мероприятий. В декабре 2022 года она виртуально поприсутствовала на вечеринке, посвященной ярмарке Art Basel в Майами-Бич. За полгода новоявленной художнице удалось заработать более 250 тысяч долларов (24 миллиона рублей) и нанять на эти деньги целую команду, состоящую из менеджера, агента, парикмахера, визажиста, стилиста и нескольких адвокатов.

«Опасная зона»

В сентябре модные издания одно за другим форсили новости о том, что Сорокина начала сотрудничать со знаменитой пиарщицей и бывшей судьей шоу «Топ-модель по-американски» Келли Катрон. Своеобразный тандем привел к созданию пиар-агентства OutLaw Agency и модному шоу на крыше, которое стало их первым совместным мероприятием. Подиумом для манекенщиц выступили лестничные пролеты в подъезде, где Делви отбывает домашний арест.

Новоиспеченная пиарщица не могла выезжать на кастинги для подбора моделей, но она при этом помогла составить список гостей, подобрать музыку и поставить хореографию для всего дефиле. По словам Келли Катрон, среди клиентов которой числилась и ныне покойная модельер Вивьен Вествуд, Анну ждет блестящее будущее.

Я думаю, она могла бы легко построить бизнес, оцениваемый в 100 миллионов долларов и связанный с недвижимостью, подготовкой целой империи мероприятий или созданием модного бренда. Она очень умна, амбициозна и молода и могла бы избежать случившегося, будь у нее чуть больше опыта. Келли Катрон пиар-специалист в сфере моды

«Опасная зона» — лишь один из последних в череде громких медиамероприятий и деловых проектов, запущенных Делви во время ареста. Среди прочего преступница представила подкаст The Anna Delvey Show, записанный прямо в ее квартире, где она обсуждает предвзятое отношение к заключенным.

Параллельно она готовит собственное реалити-шоу Delvey’s Dinner Club, в ходе которого знаменитости и американские магнаты будут разговаривать с ней на тему ее криминального прошлого. К тому же Сорокина планирует организовать арт-выставку, чтобы предложить общественности 12 своих картин стоимостью до 18 тысяч фунтов стерлингов (1,2 миллиона рублей).

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Менеджер по связям с общественностью Джуда Энгельмайер считает, что невзирая на разносторонний образ жизни, регулярное общение и встречи с людьми, Сорокиной рано или поздно все надоедает, и она впадает в уныние. Поэтому и предсказать дальнейшую судьбу бизнесвумен, скорее всего, не сможет никто — даже ее близкое окружение.

«Худшее, что может с ней случиться, — это депортация обратно в Германию», — так о нынешней жизни дочери отзывается ее отец Вадим Сорокин.