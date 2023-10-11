Знаменитая русская аферистка Анна Делви вернулась. Она отсидела срок, о ней сняли сериал. Как она стала еще влиятельнее?

Анну Сорокину из подмосковного Домодедово знает весь мир. Но только не под настоящим именем и фамилией, а под псевдонимом Анна Делви. Предприимчивая девушка перебралась в Нью-Йорк и полностью выдумала себе личность: она представлялась наследницей многомиллионного состояния, подделывала документы, а на вырученные деньги вела роскошную жизнь. Знаменитая аферистка отсидела в тюрьме, Netflix снял о ней сериал, после чего Делви стала мировой знаменитостью. Это только приблизило ее к заветным миллионам, которые она с легкостью зарабатывала, находясь в заключении. Сейчас Делви под домашним арестом, но и при этом умудряется наращивать свое влияние. Теперь она художница, ведущая подкаста на злободневную тему и организатор модных показов. Почему ей продолжают верить? Разбиралась «Лента.ру».
«Она обрела былую наглость во взгляде»
На залитой дождем крыше ничем не примечательного дома в нью-йоркском районе Ист-Виллидж прогремел показ, именуемый «Опасной зоной». Взгляды аудитории были прикованы не только к моделям, которые в рамках Недели моды представляли коллекции молодого дизайнера Шао Яна, но и к молодой женщине с электронным браслетом на щиколотке. К трендовому кожаному топу она подобрала не менее актуальный брючный костюм и босоножки на каблуках.
Эффектной дамой с нетривиальным аксессуаром была Анна Делви — знаменитая на весь мир аферистка, которая отсидела в тюрьме, после чего отправилась под домашний арест. Как же она с такой легкостью оказалась на модном показе? Очень просто: 32-летняя мошенница сама организовала его практически у себя дома — на своей крыше и в подъезде.
Гости прошедшего дефиле отмечали, что Делви, годами выдававшая себя за наследницу многомиллионных доходов, а потом загремевшая в тюрьму, вновь обрела былую наглость во взгляде и приковала внимание главных мировых СМИ к своей персоне.
Скромные образы, в которых ее привыкли видеть в зале суда, сменились дизайнерским люксом, знойным макияжем и туфлями на каблуках немыслимой высоты. К ужасу обманутых, прежняя Анна Делви вновь возвращается.
«Все происходящее — обычное недоразумение»
История уроженки Домодедово (а впоследствии именитой мошенницы) Анны Вадимовны Сорокиной началась со стажировки в модном журнале Purple. Именно тогда девушка, на самом деле родившаяся в семье простого работяги и домохозяйки, впервые представилась Анной Делви, богатой наследницей из Германии, приехавшей покорять Париж. Харизматичность и предприимчивость обеспечили ей быстрый пропуск в модную французскую тусовку. К тому же родители всегда помогали ей деньгами, насколько им позволяли возможности, а она уверяла их, что «ее будущее — это лучшая инвестиция».
Под будущим аферистка подразумевала открытие собственного арт-пространства под названием «Фонд Анны Делви» с галереей, pop-up-магазинами, ресторанами, барами и пекарней. Но достичь своей масштабной цели во французской столице Сорокина не могла — она хотела заполучить не что иное, как шестиэтажное историческое здание на центральной улице Манхэттена.
Перебравшись в Нью-Йорк в 2016 году, мошенница начала осуществлять свой план: в светском кругу, куда ей удалось попасть довольно легко благодаря дружбе с главным редактором журнала Purple Оливером Замом, она уверяла, что по достижении 25 лет получит наследство в размере 60 миллионов евро. Свои истории аферистка подкрепляла поддельными финансовыми документами. Обманывать влиятельных людей ей помогали не только фейковые бумаги, но и роскошный образ: она всегда выходила в свет в нарядах исключительно люксовых брендов.
При этом деятельность отца Делви для многих оставалась загадкой: по одной из версий, он был дипломатом, по другой — владельцем нефтяной компании, а некоторые знакомые Анны полагали, что он занимался антиквариатом.
Для покупки дорогостоящей недвижимости предпринимательница пыталась получить в банке кредит на 22 миллиона долларов, аргументируя это тем, что «ее личные активы, весьма внушительные, находятся за пределами США». В феврале 2017 года Сорокиной с помощью поддельных документов удалось получить кредиты в нескольких банках на общую сумму 200 тысяч долларов, на эти деньги она жила последующие месяцы.
Мошенница забронировала номер в модном отеле 11 Howard, который обходился ей в 400 долларов (около 40 тысяч рублей) за сутки. На протяжении нескольких месяцев Делви удавалось поддерживать иллюзию своего богатства, но неожиданно сказка начала рушиться. В декабре 2017 года банк City National отказал девушке в крупном займе, а ее наличные стали заканчиваться. Тогда же выяснилось, что отель 11 Howard за последние полтора месяца не получил от нее ни одной выплаты, и таким образом мошенница задолжала 30 тысяч долларов.
Проблемы Делви, которые в конечном счете привели ее к тюремному заключению, продолжали накапливаться. Нанятый ею для брендинга дизайнер Марк Кремерс требовал от нее гонорар в 17 тысяч фунтов. К тому же бизнесвумен оказалась на улице: отели один за другим выселяли ее за неуплату. Наконец, в ресторане Le Parker аферистка вновь не закрыла счет и попыталась уйти, но ее задержала полиция.
Мнимая немецкая наследница наняла адвоката Тодда Сподека, заверив его, что все происходящее — обычное недоразумение. После выхода Делви из полиции Рейчел Вильямс написала письмо местному прокурору и узнала, что сотрудники правоохранительных органов уже ведут уголовное расследование против Анны Сорокиной. В июне 2017 года мошенницу арестовали.
Анна Делви на судебном заседании в 2019 году | Источник: AP 2023
Полицейские выяснили, что различные организации и друзья получали от Делви поддельные квитанции о денежных переводах, пока она жила за их счет. Аферистке предъявили в суде обвинения в шести крупных кражах, попытке крупной кражи, краже услуг и использовании поддельных документов. В ходе разбирательств также стало известно, что она на протяжении года подделывала чеки и перечисляла деньги на свой аккаунт в Citibank.
Дело Анны Сорокиной активно освещалось в прессе. Тодд Сподек озаботился ее внешним видом, предполагая, что в бежевой тюремной робе подзащитная будет выглядеть виновной. Тогда юрист нанял для нее известного стилиста Анастейшу Уокер, ранее работавшую с Кортни Лав и G-Eazy. Специалистка подбирала для заседаний серьезные, но при этом вызывающие сострадание образы, которые состояли из вещей брендов Yves Saint Laurent, Miu Miu, Celine и других — главное, сегмента «люкс».
В конечном итоге в мае 2019 года русскую мошенницу приговорили к плавающему сроку (от 4 до 12 лет тюрьмы), который она отбывала на северо-востоке США, в Олбани. Обвинительный приговор никак не повлиял на желание Делви прославиться: в заключении она завела блог, в котором рассказывала о тяготах жизни за решеткой. Девушка серьезно переживала, что в тюрьму не привозят крем для тела на основе масла какао, ведь на масло ши у нее аллергия. К тому же, по словам заключенной, она не ела мясо и тщательно следила за фигурой, отказываясь от индейки, колбасы и выпечки. Также Сорокина писала, что занималась саморазвитием и йогой.
Я навсегда запомню, как из-за перерыва в поставке продуктов они заменили веганскую французскую заправку обычным соусом из голубого сыра. Создается ощущение, словно согласиться на неорганический зеленый салат из брокколи было недостаточным наказанием.
Несмотря на приговор суда и жалобам сотен пострадавших, Анна получила условно-досрочное освобождение по программе Merit Time менее чем через четыре года заключения — за хорошее поведение.
В феврале 2021 года, всего через два дня после выхода из тюрьмы, Cорокина дала интервью изданию Insider. Одетая в худи Balenciaga за 720 долларов (более 70 тысяч рублей) гостья рассказывала, что собирается написать книгу о своей жизни. «У меня примерно десять коробок с листами, исписанными за время пребывания в тюрьме. Так что мне нужно просто собрать это все воедино», — заявляла она.
Сорокина напомнила интервьюеру, что ежедневно снимает свою жизнь на камеру, чтобы на основе этого материала создать документальный фильм. Между тем и стриминговый сервис Netflix выкупил у аферистки пожизненные права на экранизацию ее истории за 320 тысяч долларов (31,7 миллиона рублей). Этого хватило, чтобы погасить неоплаченные счета и штрафы, а также снять сначала номер в отеле NoMad в Нью-Йорке, а затем и квартиру на Манхэттене.
Актриса Джулия Гарнер, сыгравшая роль Анны Делви
На воле аферистка пробыла меньше месяца — в марте бывшую заключенную снова арестовали из-за просроченной американской визы. После освобождения из тюрьмы ее должны были депортировать в Германию, где проживала ее семья, но возвращаться туда Делви категорически не хотела.
На самом деле она вовсе не собиралась покидать Нью-Йорк и вместе с адвокатом пыталась оспорить решение о высылке из США. Сорокина намеревалась удержаться за свою «американскую мечту» любыми способами и даже запросила убежище: она боялась переезжать в Германию якобы из-за возможной мести местных жителей, которые считают, что она опозорила их страну. Старания мошенницы были тщетны, и ее вновь заключили под стражу — на этот раз из-за визовых нарушений девушку отправили в исправительную колонию в Южной Калифорнии.
Миллионы на собственном имени
В феврале 2022 года Netflix наконец выпустил сериал о русской аферистке, прославившейся на весь мир. В интервью Сорокина признавалась, что тоже хочет посмотреть картину. «Я хочу увидеть, но нужно подождать, пока я выйду из тюрьмы. Очевидно, что тут я не могу создать учетную запись Netflix», — возмущалась она.
Сериал обеспечил заключенной еще большую известность, которую она продолжила монетизировать. Анна воплощала в жизнь все давние желания, в том числе возобновила разработку документального фильма о своих махинациях с продюсерской компанией Bunim Murray Productions. Параллельно она записывала личный подкаст и писала книги о произошедшем.
«Изобретая Анну» попал в рейтинг лучших сериалов Netflix за 2022 год — в общей сложности его смотрели 511,92 миллиона часов.
Вскоре Делви перевели под домашний арест. В декабре 2022 года она сидела в потертом сером кресле с электронным браслетом на ноге и делилась с журналистами Forbes предстоящими планами.
Обязательным условием нахождения дома и одновременно главной трудностью для Сорокиной стал запрет на пользование социальными сетями, в которых у нее на тот момент было более миллиона подписчиков. Однако аферистка и тут нашла лазейку: она воспользовалась платформой Passes, где могла публиковать видеоролики и получать с них доход. На данный момент ее аккаунт деактивирован.
Вопреки домашнему аресту источники заработка Делви продолжали расширяться: она стала продавать картины своего авторства, преимущественно созданные в тюрьме, по ценам от 250 долларов до 25 тысяч долларов (от 24,8 тысячи рублей до 2,4 миллиона рублей) через нью-йоркский интернет-аукцион Founders Art Club.
Конечно, меня одолевали сомнения по поводу сотрудничества с Анной. Но у нас состоялась пара разговоров, и я разобрался, действительно ли она пытается создавать искусство или же просто хочет привлечь к себе внимание. Искусство определенно оказалось для нее не пустым звуком.
Крис Мартинарт-дилер и сооснователь интернет-аукциона Founders Art Club
Сорокина настолько впечатлила команду интернет-аукциона, что Founders Art Club стал проводить с ней все больше мероприятий. В декабре 2022 года она виртуально поприсутствовала на вечеринке, посвященной ярмарке Art Basel в Майами-Бич. За полгода новоявленной художнице удалось заработать более 250 тысяч долларов (24 миллиона рублей) и нанять на эти деньги целую команду, состоящую из менеджера, агента, парикмахера, визажиста, стилиста и нескольких адвокатов.
В сентябре модные издания одно за другим форсили новости о том, что Сорокина начала сотрудничать со знаменитой пиарщицей и бывшей судьей шоу «Топ-модель по-американски» Келли Катрон. Своеобразный тандем привел к созданию пиар-агентства OutLaw Agency и модному шоу на крыше, которое стало их первым совместным мероприятием. Подиумом для манекенщиц выступили лестничные пролеты в подъезде, где Делви отбывает домашний арест.
Новоиспеченная пиарщица не могла выезжать на кастинги для подбора моделей, но она при этом помогла составить список гостей, подобрать музыку и поставить хореографию для всего дефиле. По словам Келли Катрон, среди клиентов которой числилась и ныне покойная модельер Вивьен Вествуд, Анну ждет блестящее будущее.
Я думаю, она могла бы легко построить бизнес, оцениваемый в 100 миллионов долларов и связанный с недвижимостью, подготовкой целой империи мероприятий или созданием модного бренда. Она очень умна, амбициозна и молода и могла бы избежать случившегося, будь у нее чуть больше опыта.
Келли Катронпиар-специалист в сфере моды
«Опасная зона» — лишь один из последних в череде громких медиамероприятий и деловых проектов, запущенных Делви во время ареста. Среди прочего преступница представила подкаст The Anna Delvey Show, записанный прямо в ее квартире, где она обсуждает предвзятое отношение к заключенным.
Параллельно она готовит собственное реалити-шоу Delvey’s Dinner Club, в ходе которого знаменитости и американские магнаты будут разговаривать с ней на тему ее криминального прошлого. К тому же Сорокина планирует организовать арт-выставку, чтобы предложить общественности 12 своих картин стоимостью до 18 тысяч фунтов стерлингов (1,2 миллиона рублей).
Менеджер по связям с общественностью Джуда Энгельмайер считает, что невзирая на разносторонний образ жизни, регулярное общение и встречи с людьми, Сорокиной рано или поздно все надоедает, и она впадает в уныние. Поэтому и предсказать дальнейшую судьбу бизнесвумен, скорее всего, не сможет никто — даже ее близкое окружение.
«Худшее, что может с ней случиться, — это депортация обратно в Германию», — так о нынешней жизни дочери отзывается ее отец Вадим Сорокин.