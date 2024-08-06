Знакомство по слухам: россияне узнают о Суздале через звуки

Аудиодорожки созданы при участии российского блогера Илии Воскресенского. Они переносят слушателя в исторические места города, в том числе в Суздальский Кремль и Музей деревянного зодчества. Рассказы об объектах сопровождаются характерными звуками — от колокольного звона до потрескивающей дровяной печи.
«Послушать» город могут не только его жители, но и гости. ОК специально к празднику подготовили эксклюзивную коллекцию открыток с QR-кодами, которые с 8 августа можно будет найти в гостиницах, музеях и ресторанах Суздаля. QR-коды ведут на плейлист со звуками города и гидом по знаковым местам.
Также при помощи открытки можно «отправить» атмосферу Суздаля близким и друзьям, чтобы как можно больше людей могли познакомиться с городом.
Помимо прочего, с 6 августа всем пользователям ОК в группе Министерства культуры Владимирской области будут доступны атмосферные видео с объектами, публикации с фактами и историей знаковых мест Суздаля. Желающие узнают, как раньше лепили из глины без гончарного круга, что перевозили по Каменке суда, как искали возгорания с помощью пожарной каланчи и многое другое.