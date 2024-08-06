Знакомство по слухам: россияне узнают о Суздале через звуки

«Послушать» город могут не только его жители, но и гости. ОК специально к празднику подготовили эксклюзивную коллекцию открыток с QR-кодами, которые с 8 августа можно будет найти в гостиницах, музеях и ресторанах Суздаля. QR-коды ведут на плейлист со звуками города и гидом по знаковым местам.