Знакомое средство. Эксперт раскрыла, поможет ли эхинацея спастись от ОРВИ

В сезон простуд одними из самых востребованных препаратов в аптеках становятся различные иммуномодуляторы и стимуляторы иммунного ответа. Работают ли эти средства? Об этом aif.ru рассказала клинический фармаколог, заведующая централизованным отделением клинической фармакологии НКЦ № 1 РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского Любовь Селиванова.
— Иммунная система состоит из клеток и белков, которые работают вместе, чтобы защищать организм от инфекций. Иммуномодуляция — любая регуляторная корректировка иммунной системы, которая может происходить естественным путем, когда в организм попадает вирус, бактерия
Что касается эхинацеи пурпурной (E. Purpurea, семейство астровых). Трава и экстракт этого растения известны человеку на протяжении многих веков. Эхинацея славится своими иммуностимулирующими и противовоспалительными свойствами, способностью облегчать симптомы простуды. Исследования выявили также противотревожное, антидепрессивное, цитотоксичное и антимутагенное (противоопухолевое) действие этого растения. Однако результаты завершенных исследований так и не дали ответы на вопрос, как именно реализуются вышеперечисленные свойства и какими путями происходит стимулирование иммунитета. И имеющиеся результаты клинических испытаний «противопростудного» действия этого растительного препарата противоречивы.
Многие пациенты больше доверяют «натуральным» препаратам, то есть тем, в составе которых есть растения. Однако в ряде исследований сообщалось о серьезных побочных эффектах эхинацеи, которые включали боль в животе, ангионевротический отек, одышку, тошноту, зуд, сыпь, эритему и крапивницу. Важно помнить, что у любого препарата, у которого есть лечебные эффекты, обязательно есть и побочное действие.
Прием любого препарата, даже если он выглядит безобидным в рекламных сообщениях и представляется максимально натуральным, нужно начинать после консультации с врачом.