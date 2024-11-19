Знакомое средство. Эксперт раскрыла, поможет ли эхинацея спастись от ОРВИ

— Иммунная система состоит из клеток и белков, которые работают вместе, чтобы защищать организм от инфекций. Иммуномодуляция — любая регуляторная корректировка иммунной системы, которая может происходить естественным путем, когда в организм попадает вирус, бактерия и т. д. Или же она вызывается лекарственными препаратами. Современная доказательная медицина рассматривает различные варианты работы с собственной иммунной системой пациента, используя для этого иммуноглобулины, моноклональные антитела и другие препараты, которые действуют через сложные механизмы клеточного и молекулярного изменения ответа иммунной системы. Эти препараты широко изучаются как часть лечения аутоиммунных, онкологических заболеваний. Но это все-таки другая тема.