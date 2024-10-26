Знает кошка. Учёные открыли удивительную способность домашних животных

Через какое-то время кошкам устроили передышку, а потом снова стали показывать им те же изображения, но на этот раз их «названия» поменяли местами. Выяснилось, что во время этой второй сессии животные смотрели на картинки дольше, у некоторых даже расширялись зрачки.