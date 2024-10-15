Значительная прибавка: как изменятся выплаты и пособия для семей с детьми в 2025 году

Государство также не бросает родителей, чей ребенок еще слишком мал, чтобы ходить в ясли или детский сад. Для этого предусмотрено специальное пособие. Его назначают тому, кто уходит в отпуск, чтобы брать на себя заботу о новорожденном. Это может быть не только мама, но и папа, бабушка, дедушка или другие ближайшие родственники.