Почему Владимира Путина сыграет Джуд Лоу и что означает «мода на Кремль»

В мае 2024 года кинокомпании Gaumont и Curiosa Films объявили об экранизации скандально известного романа писателя и публициста Джулиано да Эмполи «Кремлевский волшебник», разошедшегося тиражом более 500 тыс экземпляров и переведенного на 30 языков мира.
По сюжету события в жизни главного героя — загадочного Вадима Баранова, сменившего должности режиссера и продюсера реалити-шоу на «серого кардинала» Кремля, охватывают период конца 90-х годов и двухтысячные. Журнал Le Point назвал произведение о жизни российского политтехнолога, прообразом которого стал Владислав Сурков, «погружением в самое сердце российской власти».
Актерский состав фильма «Кремлевский волшебник»
Об участии в фильме по роману да Эмполи харизматичного актера Джуда Лоу, который сыграет президента России Владимира Путина стало известно еще в 2024 году. В январе 2025-го Лоу подтвердил это в интервью Deadline, отметив, что напоминает ему «восхождение на Эверест».
Среди предыдущих работ Лоу, наиболее известных публике, роли священника Ленни Белардо в сериале «Молодой Папа», Алексея Каренина в фильме «Анна Каренина».
— Верховного главнокомандующего сыграет британец Джуд Лоу, который пользуется полным признанием и большой популярностью у многомиллионной аудитории и уже успел зажечь свою звезду на «Аллее славы» в Голливуде. Вряд ли такой актёр призван создать отрицательный кинематографический персонаж, — замечает журналист, политический и военный обозреватель, долгое время работавший во Франции, Александр Артамонов.
Роль Вадима Баранова достанется американскому актеру и режиссеру Полу Дано, наиболее известного по талантливой игре в фильмах Мэтта Ривза «Бэтмэн» и «Фабельманы» Стивена Спилберга.
В фильме также примут участие:
- шведская актриса, продюсер и танцовщица Алисия Викандер;
- американский актер, комик и сценарист Зак Галифианакис;
- британский актер Том Старридж
Чего ожидать от фильма Оливье Ассаяса про Владимира Путина?
Французский кинорежиссёр и сценарист Оливье Ассаяс начал свою карьеру, работая кинокритиком, продолжив традицию основателей французской новой волны Франсуа Трюффо, Жан-Люка Годара и других.
В комментарии к своему будущему фильму Ассаяс оказался немногословен, однако отметил, что провел параллели между предстоящей экранизацией и двумя другими полнометражными лентами — «Карлос» и «Афера в Майами».
— Путин и Россия — главные темы, заполонившие коллективное подсознательное западного мира. Оливье Ассайяс (Olivier Assayas) — гражданин Франции в первом поколении (его родители прибыли из Турции и Венгрии). Он не только автор многочисленных и более, чем успешных фильмов («Ирма Веп», «Сильс Мария», за которую он получил премию Луи Деллюка и 6 номинаций на Оскар, «Париж, я люблю тебя!» и многие-многие другие). Он ещё и сценарист, и актёр, и даже продюсер, — напоминает Александр Артамонов.
— Ассайас признавался, что выступает художником — человеком, призванным занимать место не над схваткой, равноудалённого от всех действующих лиц исторической драмы, а именно — «инженера душ человеческих», способного разглядеть за поступками личность. Считаю, что в случае с «Карлосом» это Ассайасу вполне удалось, — говорит Артамонов.
Почему режиссер решил заняться проектом, связанным с самым популярным на планете человеком (таковы, по крайней мере, результаты многочисленных опросов общественного мнения в различных странах) — пожалуй, объясним. Хотя, стоит дождаться показа кинокартины, чтобы судить о результатах.
Чем очаровал «Кремлевский волшебник» Францию
Книга «Кремлевский волшебник», изданная во Франции, стала первым художественным романом публициста и аналитика Джулиано да Эмполи. Сам писатель считает роман попыткой воспроизвести события конца прошлого века.
— Я встречался со многими людьми, много путешествовал по России. Это очень точная реконструкция страны за последние двадцать лет, — рассказывает он. В то же время, автор признается, что лично не знаком с прототипом своего героя.
Книга представляет вымысел, критики признают, что ключевые фигуры романа — «личности настолько известные, насколько и недоступные эссеисту». Отсюда и очарование, полагают западные критики. Также известно, что идея замысла кремлевского мага возникла в ходе работы писателя над эссе «Инженеры хаоса», которое было посвящено советникам ряда политических лидеров.
В книге кремлевский политтехнолог Вадим Баранов по прозвищу Царь произносит фразу: «[Русские] выросли на родине, но внезапно оказались в супермаркете», объясняя происходящее 90-х годов.
Роман в итоге получил множество лестных отзывов. Французский журналист и литературный критик Патрисия Мартин заявила, что это «совершенно необыкновенное и романтичное произведение». Она поясняет: «Мы чувствуем себя так, будто сидим на диване рядом с Путиным и читаем его мысли». Известный писатель Федерик Бегбедер назвал его лучшим романом, встреченным за долгое время. Эксперты отметили стиль, яркость книги.
Автор Le Monde Антуан Николь заявил, что «Кремлевский волшебник» представляет собой нечто среднее между художественной литературой и политическим анализом. Французский русист отметил эффект отстранённости главного героя: «Общая позиция скорее эстетического участия политтехнолога Вадима Баранова в большой политической игре становится источником симпатии», «он представлен как аналитик, полный своего рода романтической иронии». Однако российскому читателю не в новинку этот сюжет. Книга Виктора Пелевина с аналогичным героем была опубликована его в 1999 году и называлась «Generation П».
Журналист, политический и военный обозреватель Александр Артамонов: «Кремлёвский волшебник» как новый ход французской дипломатии?
— Главный вопрос: как на фоне безудержной травли любого писателя или журналиста, пытающегося объективно осмыслить роль России в мире и, разумеется, её президента, могли появиться и подобное литературное произведение (кстати, экс-премьер-министр Франции Элизабет Борн положительно отозвалась о книге), и замысел подобного фильма?
Есть надежда, что фильм Ассайаса может служить выразителем мнения здоровой части французской элиты, пошедшей на нестандартный шаг. В эру расцветающего трампизма, его призывов обуздать Россию при помощи политики «мира через силу» французы, как люди тонкие, предлагают диалог Москве по принципу «макроны приходят и уходят, а французский народ остаётся».
Во всяком случае, будем с нетерпением ждать выхода в свет кинокартины, чтобы понять, с чем мы имеем дело: с творческим видением России через призму мышления знаменитого режиссёра или всё же с чем-то большим — например, оригинальным ходом культурной дипломатии здоровой части французской элиты.