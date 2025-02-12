Почему Владимира Путина сыграет Джуд Лоу и что означает «мода на Кремль»

— Путин и Россия — главные темы, заполонившие коллективное подсознательное западного мира. Оливье Ассайяс (Olivier Assayas) — гражданин Франции в первом поколении (его родители прибыли из Турции и Венгрии). Он не только автор многочисленных и более, чем успешных фильмов («Ирма Веп», «Сильс Мария», за которую он получил премию Луи Деллюка и 6 номинаций на Оскар, «Париж, я люблю тебя!» и многие-многие другие). Он ещё и сценарист, и актёр, и даже продюсер, — напоминает Александр Артамонов.