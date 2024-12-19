Змея спряталась на кровати и укусила женщину, когда та взбивала подушки

Женщина, взбивавшая подушки перед сном, была сильно удивлена, когда ее укусила змея, которая уютно устроилась в ее постели, — пишет People.
Сообщается, что жительница Оклахомы (США) Донна Братчун декабрьской ночью собиралась лечь спать, когда ее укусила змея, спрятавшаяся под подушкой. Женщина была очень обеспокоена, ведь не знала, является ли рептилия ядовитой.
Одно дело, когда она [змея] просто проникает в ваш дом, и совсем другое, когда она находит вашу кровать, забирается на нее и прижимается к вашей подушке.
Чтобы избавиться от непрошенного гостя в постели, Братчун обратилась к супругу. Он вынес змею, вооружившись перчатками и пластиковым контейнером и сразу же успокоил свою жену, сказав, что это — бычья змея, которая не является ядовитой.
Узнав о случившемся, специалист по дикой природе Кайла Джоб поделилась, что представители этого вида часто пробираются в дом, чтобы найти укрытие, когда становится холодно. Помимо прочего, она отметила, что данный вид змей полезен, так как они питаются грызунами, оберегая сад и огород.
Они хотят, чтобы им было тепло, а змеи, в частности, не могут регулировать температуру своего тела, поэтому обычно они ищут тепла в норах или жилых домах.
Ранее рассказывали, что женщина обнаружила смертельно опасную змею на скорости 80 км/час.