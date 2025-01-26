Змея через унитаз заползла в ванную жительницы Балашихи

В подмосковной Балашихе змея заползла в ванную местной жительницы вечером в субботу, сообщил Telegram-канал Shot.
Женщина обнаружила потерявшегося питомца, когда пошла чистить зубы. Рептилия, вероятно, попала в квартиру через унитаз, обвила дверь в ванную и не торопилась уходить.
Хозяйка квартиры сфотографировала маисового полоза, дождалась, пока он заползет в ванную, и закрыла дверь.
В экстренные службы женщина обращаться не стала, но отправила его фото в домовой чат, чтобы найти владельца необычного питомца.
Отмечается, что маисовый полоз — популярная домашняя рептилия. Они дружелюбны и почти не кусаются.
Ранее сообщалось, что в Москве в кухню гостиницы выползла змея, когда постояльцы вышли на завтрак.