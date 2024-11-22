Злоумышленники воруют деньги, обещая прибавку к пенсии

Схема выглядит так. Аферисты звонят потенциальной жертве и сообщают, что часть ее трудового стажа не учли. Также злоумышленники заявляют собеседнику, что ему положена пенсия большего размера. Затем человека приглашают якобы на консультацию, чтобы решить этот вопрос. Мошенники заявляют, что нужно взять с собой СНИЛС, ИНН, трудовую книжку и заявление о перерасчете и что подать заявление онлайн нельзя. При этом аферисты называют реальные адреса центров или отделений, которые находятся в городе жертвы.
Для записи на прием человек должен предоставить данные своих документов и назвать код из СМС. В действительности эти сведения нужны для получения доступа к учетной записи на портале госуслуг.
Эксперты подчеркивают, что попасться на удочку мошенников могут не только пенсионеры. Так, жертвам, не достигшим пенсионного возраста, злоумышленники сообщают о необходимости перерасчета будущей пенсии.
«Предупредите своих близких: настоящие сотрудники государственных учреждений не звонят с предложениями пересчитать зарплату, стаж или пенсию. Если у вас есть вопросы, связанные с социальной сферой, лучше самостоятельно обратиться в соответствующее учреждение по официальному номеру телефона», — отметил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко. Он подчеркнул, что самый надежный способ защититься от мошенников — завершить разговор с незнакомцем и заблокировать его номер.
Ранее россиян предупредили о схеме мошенников со взломом аккаунта на «Госуслугах».