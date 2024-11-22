Злоумышленники воруют деньги, обещая прибавку к пенсии

Схема выглядит так. Аферисты звонят потенциальной жертве и сообщают, что часть ее трудового стажа не учли. Также злоумышленники заявляют собеседнику, что ему положена пенсия большего размера. Затем человека приглашают якобы на консультацию, чтобы решить этот вопрос. Мошенники заявляют, что нужно взять с собой СНИЛС, ИНН, трудовую книжку и заявление о перерасчете и что подать заявление онлайн нельзя. При этом аферисты называют реальные адреса центров или отделений, которые находятся в городе жертвы.