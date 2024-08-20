Злокачественные путешественники. Онколог рассказал, как лечат метастазы

Метастазы — это злокачественные клетки, которые обнаруживаются в лимфоузлах или других отдаленных от материнской опухоли органах. Они не менее опасны, чем само новообразование. А как их лечат и удаляют? Об этом aif.ru рассказал кандидат медицинских наук, врач-радиотерапевт, заместитель генерального директора по научной работе онкологической клиники Денис Романов.
Пожалуй, есть вещь, пугающая человека даже больше, чем диагноз злокачественной опухоли. Это рак с метастазами. Слыша о четвёртой стадии, само слово «метастаз», многие начинают чувствовать абсолютную обречённость и полное неверие в возможность успеха. Справедливо ли это ощущение?
Для начала следует чётко разделить понятия отдалённых метастазов и так называемых регионарных. Так вот последние — это метастазы в ближайших к локализации первичной опухоли лимфатических узлах и их поражение лишь при некоторых заболеваниях (рак предстательной железы и — при определённой распространённости процесса — раки органов головы и шеи) категорируется четвёртой стадией.
Дело в том, что регионарные лимфатические узлы в большинстве случаев беспроблемно удаляются хирургически или облучаются вместе с первичной опухолью, и поэтому их поражение не является поводом для отказа от выполнения радикального лечения.
Более того, иногда бывает так, что некоторые лимфатические узлы из «отдалённых» (то есть тех, при поражении которых ранее выставлялась IV стадия) перекочёвывают в регионарные — так, например, произошло с парааортальными забрюшинными лимфоузлами при раке шейки матки, поражение которых несколько лет назад стало обозначаться III стадией и подлежать радикальному лечению с перспективой выздоровления.
Другое дело — так называемые отдалённые метастазы, наиболее часто встречающиеся в лёгких, печени, костях скелета, головном мозге, по брюшине; туда же относятся и такие патологические состояния как метастатические плеврит и асцит.
Ещё лет 15 назад при таких пациент почти наверняка слышал от онкологов «вам осталось 3−6 месяцев» и об отсутствии каких-либо оптимистичных перспектив. С тех пор онконаука шагнула очень далеко вперед. И теперь есть много новых и мощных вариантов лечения.
Какие это варианты?
Первый, большой основной блок — это системная противоопухолевая терапия. Если болезнь «разбежалась» по организму, то справиться с ней в целом можно только влияя на все проявления заболевания сразу:
1.Химиотерапия
Является важной составляющей лечения метастатических форм раков органов головы-шеи, лёгких, пищевода, молочной железы, желудка, поджелудочной железы, толстой кишки, яичников, тела и шейки матки, мочевого пузыря, предстательной железы, а подчас и единственным средством увеличения продолжительности жизни у таких пациентов.
2.Гормональная терапия
Служит основой противоопухолевого лечения у пациентов с гормонозависимыми формами рака молочной железы и раком предстательной железы с отдалёнными метастазами.
3.Таргетная терапия
Можно условно разделить на три больших группы: применяемая при наличии определённых мутаций, применяемая при конкретном заболевании вне зависимости от наличия / отсутствия мутаций и применяемая при широком спектре онкологических заболеваний.
4.Иммунотерапия
Самое молодое направление лекарственной терапии, при использовании которого, грубо говоря, «снимается защита» опухолевых клеток от клеток собственного иммунитета человека. Занимает ключевые позиции в лечении метастатической меланомы кожи, и важные — рака лёгкого, почки, уротелиального рака (лоханки почки, мочеточника, мочевого пузыря, мочеиспускательного канала), гепатоцеллюлярного рака, рака толстой кишки с наличием микросателлитной нестабильности. Может использоваться с успехом и при других злокачественных патологиях.
5.Системная радиотерапия
Этот угрожающе звучащий метод наиболее известен по радиойодтерапии при ряде раков щитовидной железы. Но радиоактивным йодом не исчерпываются возможности современной онкологии: среди них и препараты для костных метастазов, и узконаправленные.
В случае наличия угрозы жизни при метастатическом поражении головного мозга, мы при возможности должны выполнить нейрохирургическую операцию, при её невозможности — лучевую терапию — и также мы должны использовать хирургию при осложнённых или грозящих развитием осложнений метастазах в костях скелета, а лучевую — при костных метастазах, вызывающих развитие болевого синдрома.
Есть очень большое допущение: дело в том, что лишь у части пациентов с «удалёнными» любым из способов метастазами наступит выздоровление; у другой — и, увы, пока большей части — спустя какое-то время появятся новые метастазы, которые потребуют нового лечения. И это будут:
1.Хирургия
Удаление метастазов в головном мозге (при их непосредственной угрозе жизни человека) и в печени. Практикуется удаление метастазов в лёгких, лимфатических узлах, однако необходимо понимать, что далеко не во всех случаях и не при всех заболеваниях целесообразность такого подхода доказана в клинических исследованиях. Кроме того, ряд хирургических манипуляций: вывод стомы, постановка стента, эмболизация артерий и так далее — могут улучшить качество жизни пациента, убрать непосредственную угрозу его жизни и/или открыть возможность для последующего проведения специального противоопухолевого лечения.
2. «Парахирургические» методы
Варианты абляции (удаление с помощью излучения) — радиочастотная термоабляция, криодеструкция, HIFU (высокоинтенсивный ультразвук), необратимая электропорация — все они с определённой вероятностью способны уничтожить опухолевые очаги различной локализации.
3. Лучевая терапия
Если паллиативное значение лучевой терапии при отдалённых метастазах известно уже очень давно (обезболивание при метастазах в костях скелета или, например, лимфатических узлах, облучение головного мозга или облучение отдельных метастазов при поражении данного органа), то теперь облучение может рассматриваться как опция лечения при единичных метастазах в лёгких, печени, надпочечниках, костях скелета и других органах.
Лучевая терапия часто имеет более широкие возможности применения, нежели классическая хирургия, а при косвенном сравнении имеет более высокую эффективность, чем другие методы локального воздействия на метастазы, а также практически никогда не требует прерывания системного противоопухолевого лечения пациентов (химиотерапии, например), эффект которого важен для недопущения появления новых метастазов.