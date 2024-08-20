Злокачественные путешественники. Онколог рассказал, как лечат метастазы

Удаление метастазов в головном мозге (при их непосредственной угрозе жизни человека) и в печени. Практикуется удаление метастазов в лёгких, лимфатических узлах, однако необходимо понимать, что далеко не во всех случаях и не при всех заболеваниях целесообразность такого подхода доказана в клинических исследованиях. Кроме того, ряд хирургических манипуляций: вывод стомы, постановка стента, эмболизация артерий и так далее — могут улучшить качество жизни пациента, убрать непосредственную угрозу его жизни и/или открыть возможность для последующего проведения специального противоопухолевого лечения.